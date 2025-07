Isuzu mu-X giảm giá sốc xuống còn 875 triệu đồng, rẻ ngang SUV hạng C, hợp với người dùng không 'kén mã'

Một đại lý tại Hà Nội đang thực hiện chương trình giảm giá mạnh tay đối với mẫu Isuzu mu-X. Cụ thể, phiên bản mu-X B7 Plus 4x2 AT hiện được chào bán với mức giá chỉ 875 triệu đồng - giảm tới 124 triệu đồng so với giá niêm yết gốc là 999 triệu đồng. Điểm trừ là xe "lỗi thời" tới 2 năm, khi được sản xuất năm 2023.

Isuzu mu-X đời cũ vẫn được hạ giá sâu. Ảnh: Đại lý

So với phiên bản mu-X B7 Plus 4x2 AT đời 2025 vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng trước với giá 1,016 tỷ đồng, mẫu xe đời cũ đang rẻ hơn tới 141 triệu đồng. Với mức giá thực tế hiện tại, mu-X đời 2023 trở thành mẫu SUV hạng D có giá thấp nhất thị trường, tiệm cận với phân khúc SUV hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson.

Nguồn tin từ đại lý cho biết, nguyên nhân của đợt giảm giá sâu này là do cơ sở kinh doanh sắp đóng cửa nên cần thanh lý xe tồn để thu hồi vốn nhanh. Số lượng xe được giảm giá chỉ có 3 chiếc và đều là sản phẩm lắp ráp trong năm 2023.

Số lượng xe tồn kho chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Đại lý

Dù có mức giá hấp dẫn, Isuzu mu-X đời 2023 vẫn tồn tại một số nhược điểm nhất định so với phiên bản mới. Thiết kế tổng thể và trang bị công nghệ của xe đã trở nên lạc hậu. Điều này khiến mẫu xe mất giá nhanh hơn nếu bán lại. Tuy nhiên, với những khách hàng thực sự có nhu cầu mua xe để sử dụng lâu dài, đây vẫn là lựa chọn kinh tế và đáng cân nhắc.

Về trang bị, phiên bản B7 Plus 4x2 AT đời 2023 được trang bị hệ thống đèn pha Bi-LED, đèn LED định vị ban ngày, mâm hợp kim 18 inch, nội thất với ghế và vô-lăng bọc da cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Tuy nhiên, xe không có màn hình giải trí trung tâm và điều hòa vẫn là loại chỉnh cơ thay vì tự động.

Nội thất xe có phần outdate so với những đối thủ cùng thời. Ảnh:

Các tính năng an toàn trên xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phanh thông minh BOS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và 2 túi khí trước.

Về vận hành, Isuzu mu-X B7 Plus 4x2 AT 2023 sử dụng động cơ diesel tăng áp 1.9L, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động cầu sau – tương tự phiên bản mới ra mắt năm 2025.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm về độ bền, chi phí vận hành thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Isuzu mu-X vẫn là mẫu xe kén khách tại Việt Nam. Thiết kế trung tính, trang bị nghèo nàn so với các đối thủ khiến doanh số của mẫu SUV này khá khiêm tốn. Trong 5 tháng đầu năm 2025, Isuzu mu-X chỉ đạt doanh số 109 xe, xếp trên duy nhất Mitsubishi Pajero Sport trong phân khúc SUV hạng D. Tính riêng trong tháng 5/2025, mu-X chỉ bàn giao 32 xe đến tay khách hàng.

Doanh số mu-X thường nằm ở nửa cuối phân khúc. Ảnh: Bảo Lâm

Việc giảm giá sâu có thể sẽ giúp Isuzu mu-X đời cũ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là những người đang tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ giá mềm, thực dụng và bền bỉ để phục vụ nhu cầu gia đình hoặc kinh doanh.