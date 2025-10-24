IVB Mobile Banking: Trợ lý tài chính số 24/7, tích hợp đa tiện ích trong một chạm

Bắt nhịp xu hướng người dùng ưa chuộng trải nghiệm "tất cả trong một", IVB hợp tác với VNPAY phát triển hệ sinh thái dịch vụ ngay trên IVB Mobile Banking. Nền tảng này cho phép người dùng dễ dàng thực hiện mọi nhu cầu từ giao dịch tài chính đến tiêu dùng chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Đa tiện ích ngay trên IVB Mobile Banking

IVB Mobile Banking đang dần khẳng định vị thế của một nền tảng ngân hàng số hiện đại khi tích hợp loạt tiện ích thiết yếu trong đời sống. Ngoài các tính năng cơ bản như chuyển khoản, tra cứu số dư, IVB Mobile Banking còn mở rộng trải nghiệm người dùng với các dịch vụ như VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé tàu/xe, vé máy bay, vé xem phim, đặt phòng khách sạn, giao hàng…

Người dùng không còn phụ thuộc nhiều vào nền tảng riêng lẻ, chỉ cần một app đã có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu. Sự tiện lợi, đa năng và tính kết nối cao cũng chính là lý do giúp IVB Mobile Banking trở thành "trợ lý số" đáng tin cậy được đông đảo người dùng lựa chọn.

Chị Thu Trang (29 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thích cách IVB Mobile Banking tích hợp nhiều tiện ích trong một app. Mở tài khoản dễ dàng, giao dịch nhanh, gửi tiết kiệm linh hoạt, gọi xe di chuyển hay mua sắm cũng đơn giản lại hay có mã giảm giá, rất phù hợp với dân văn phòng như tôi".

Khách hàng lựa chọn sử dụng các tính năng trên IVB Mobile Banking phục vụ nhu cầu cuộc sống.

Sự hợp tác giữa IVB và VNPAY đánh dấu một bước đi chiến lược trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng, hướng đến mục tiêu nâng tầm trải nghiệm khách hàng và hiện đại hóa toàn diện dịch vụ tài chính. Việc tích hợp loạt tiện ích trên ứng dụng IVB Mobile Banking không chỉ mở rộng hệ sinh thái số, mà còn kiến tạo một nền tảng ngân hàng đa năng, linh hoạt, tiện lợi, nơi mọi nhu cầu tài chính và tiêu dùng trong cuộc sống hiện đại đều được đáp ứng trọn vẹn chỉ với một chạm.

Cơ hội mua AirPods 4 chỉ 35.000 đồng, di chuyển, mua sắm hay giải trí đều có "deal" hời từ nay đến hết 31/12/2025

Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập, IVB phối hợp cùng VNPAY triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi lớn: "35 năm – Một hành trình, triệu gắn kết" và "Trọn vẹn tiện ích - tri ân khách hàng thân thiết". Các chương trình dành cho cả khách hàng mới lẫn khách hàng hiện hữu, mang đến loạt quà tặng giá trị và ưu đãi hấp dẫn chưa từng có.

Cụ thể, khách hàng lần đầu đăng ký và kích hoạt IVB Mobile Banking từ ngày 15 đến ngày 30 mỗi tháng, có số thứ tự 35, 135, 235 hoặc 335 sẽ nhận được cơ hội mua AirPods 4 với giá chỉ 35.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng mới còn có thể trải nghiệm các dịch vụ với các ưu đãi tặng mã giảm 50% (tối đa 100.000 đồng) khi sử dụng các dịch vụ như VNPAY Taxi, đặt vé tàu/xe, vé máy bay, vé xem phim, thể thao – giải trí, đặt phòng khách sạn, giao hàng, đặt hoa; hoặc giảm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng khi mua sắm VnShop mà IVB tặng hàng tháng.

IVB dành tặng ưu đãi đặc biệt khi lần đầu trải nghiệm dịch vụ. Cụ thể, khi gọi VNPAY Taxi, khách hàng sẽ nhận ngay mã giảm giá giúp chuyến đi chỉ còn đồng giá 35.000 đồng cho hành trình có giá trị từ 70.000 đồng trở xuống; hoặc được giảm trực tiếp 35.000 đồng cho chuyến đi có giá cao hơn. Ngoài ra, khách hàng lần đầu đặt vé xem phim trên IVB Mobile Banking sẽ được tặng 1 vé miễn phí nếu vé đầu tiên có giá dưới 100.000 đồng, hoặc được giảm 100.000 đồng cho vé thứ hai khi vé đầu tiên có giá cao hơn.

Hàng loạt khuyến mại hấp dẫn nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập ngân hàng IVB.

Không chỉ "bạn mới" được nhận quà, mà "bạn thân" là những khách hàng đã và đang tin tưởng đồng hành cùng IVB Mobile Banking cũng sẽ được tận hưởng loạt ưu đãi siêu hời. Chỉ cần chọn/nhập mã YEUIVB, khách hàng sẽ được giảm 35% (tối đa 35.000 đồng) khi sử dụng dịch vụ trên ứng dụng từ VNPAY Taxi, đặt vé xe, vé tàu, vé máy bay, vé xem phim, thể thao – giải trí, đặt phòng khách sạn, giao hàng, đặt hoa cho đến mua sắm VnShop.

Số lượng ưu đãi có giới hạn, nhanh tay tải ngay IVB Mobile Banking để trải nghiệm tiện ích đa dạng và không bỏ lỡ loạt ưu đãi sinh nhật hấp dẫn.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập website https://www.indovinabank.com.vn/ hoặc liên hệ đến số hotline 1900 588 879 để được tư vấn thêm.