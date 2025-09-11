Jade Square: Điểm đến lý tưởng của các gia đình hiện đại

Tây Hồ Tây - Nơi định hình chuẩn sống mới tinh hoa

Mới đây, Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản 6 tháng đầu năm 2025 của Batdongsan.com.vn đã hé lộ những xu hướng đáng chú ý trong hành vi và tâm lý lựa chọn nhà ở. Theo đó, có tới 71% người tham gia khảo sát khẳng định môi trường sống xung quanh là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến quyết định mua nhà. Cụ thể, hạ tầng kết nối thuận tiện, hệ thống tiện ích "all in one", cảnh quan xanh mát là các tiêu chí hàng đầu trên hành trình tìm kiếm nơi an cư.

Nổi bật với quy hoạch đồng bộ và không gian sống xanh hiếm có giữa lòng Thủ đô, Tây Hồ Tây trong những năm gần đây đã nhanh chóng trở thành điểm đến an cư lý tưởng của các gia đình hiện đại. Sở hữu hàng trăm hecta cây xanh, mặt nước và lối dạo bộ, được kiến tạo từ hệ thống các công viên rộng lớn như: Công viên Starlake, công viên Hòa Bình, công viên Ngoại giao đoàn… nơi đây mang đến một miền sống khoáng đạt, chan hòa cùng thiên nhiên.

Song hành cùng không gian sống xanh, hạ tầng giao thông chính là "chìa khóa vàng" tạo nên sức bật cho khu vực. Từ Tây Hồ Tây, chỉ mất khoảng 20 phút để đến sân bay Nội Bài, 15 phút kết nối vào trung tâm Hoàn Kiếm nhờ hàng loạt các tuyến huyết mạch: Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân… Đặc biệt, với lợi thế nằm trên trục quy hoạch của hai tuyến metro trọng điểm - tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi), Tây Hồ Tây được tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, tích hợp và đa chức năng.

Sức hút của Tây Hồ Tây còn được minh chứng rõ nét qua sự lựa chọn của cộng đồng cư dân tinh hoa. Những khu đô thị kiểu mẫu đã trở thành chốn an cư của hàng nghìn gia đình đa quốc tịch và giới chuyên gia. Cùng với đó, sự hiện diện của các công trình trọng điểm như Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm R&D Samsung, hệ thống trường học quốc tế, khách sạn 5 sao… đã kiến tạo nên một hệ sinh thái trọn vẹn, nơi cư dân có thể vừa sống, vừa làm việc, vừa tận hưởng. Đặc biệt, theo kế hoạch, 11 Bộ, Ngành Trung ương sẽ dời trụ sở về khu vực này, định hướng đưa Tây Hồ Tây trở thành trung tâm hành chính - ngoại giao mới của Thủ đô.

Những yếu tố đó đã kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới - chuẩn mực của sự tiện nghi, văn minh và hội nhập quốc tế, đưa Tây Hồ Tây đã trở thành "điểm đến mơ ước" của cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại - những người đang khao khát tìm kiếm một chốn an cư lâu dài, bền vững, nơi nuôi dưỡng thế hệ tương lai và mở ra một tương lai thịnh vượng.

Jade Square: Biểu tượng sống của các gia đình hiện đại

Trên thực tế, thế hệ cư dân hiện đại khi mua nhà không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một nơi an cư đơn thuần, mà còn đề cao tính kết nối và môi trường sống văn minh, tiện lợi. Họ sẵn sàng rời bỏ những khu vực hạn chế về hạ tầng, ít tiện ích để chuyển đến những đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ - nơi có thể mang lại trải nghiệm sống tốt hơn mỗi ngày.

Trong dòng dịch chuyển ấy, Jade Square nổi lên như một điểm đến mới tại Tây Hồ Tây, góp phần kiến tạo cộng đồng tinh hoa, hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn sống đẳng cấp ngay kế cận trung tâm hành chính - ngoại giao mới Tây Hồ Tây của thủ đô.

Jade Square tọa lạc giữa tâm điểm giao thoa của hai tuyến đường Nguyễn Đình Tứ (30m) và tuyến số 2 (60m)

Jade Square là tâm điểm của các tuyến đường huyết mạch, giúp cư dân nhanh chóng di chuyển đến khu vực trọng điểm của thành phố, các khu kinh tế lân cận thông qua các trục đường huyết mạch như: Vành đai 3, Vành đai 2,5, Vành đai 2 và đại lộ Tây Thăng Long, tuyến metro số 2 và số 6,...

Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng bứt phá cùng tọa độ liền kề hàng loạt công trình trọng điểm về hành chính, ngoại giao, thương mại và giáo dục, nơi đây không chỉ mang đến lợi thế kết nối hoàn hảo mà còn hứa hẹn gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, là mỏ vàng sinh lợi vượt bậc cho bài toán đầu tư.

Jade Square: Điểm đến lý tưởng của các gia đình hiện đại

Không chỉ thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng Jade Square còn kiến tạo riêng một hệ sinh thái tiện ích nội khu chuẩn 5 sao. Theo đó, mỗi cư dân được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tiện nghi và đẳng cấp với hệ tiện ích đa tầng trải dài dọc không gian tòa nhà: bể bơi nước nóng, quảng trường, biểu tượng Ngọc Bích, sân pickleball, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao ngoài trời, trường Tiểu học, khối đế thương mại, thư viện, khu thể thao trong nhà, đài quan sát, kính viễn vọng, vườn nướng BBQ, khu thiền - yoga tầng mái…

Hệ tiện ích đem lại trải nghiệm sống trọn vẹn, chăm sóc sức khỏe thân - tâm - trí.

Mỗi căn hộ tại Jade Square đều được thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng. Với sự đa dạng diện tích từ 70m² đến 155m², bố trí linh hoạt từ 2 đến 4 phòng ngủ, dự án mang đến đa lựa chọn phù hợp cho mọi gia đình. Theo đó, các gia đình trẻ sẽ tìm thấy sự tiện nghi, năng động trong không gian hiện đại còn các gia đình đa thế hệ sẽ được tận hưởng sự rộng rãi, ấm cúng và gắn kết trọn vẹn.

Mang đến tiêu chuẩn bàn giao cao cấp với sảnh đón tiếp tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống quản lý vận hành thông minh BMS, sử dụng kính hộp E-Low hiện đại, hệ thống 15 thang máy tốc độ cao với mật độ thang 49 căn/thang (11 căn/ 5 thang/ tầng)... Jade Square hứa hẹn sẽ mang đến cuộc sống vượt tầm chuẩn sống sang cho cư dân tương lai.

Hệ kính Low-E cách âm, cách nhiệt, chống tia tử ngoại là điểm cộng sang trọng của dự án

Không những vậy, pháp lý đảm bảo cùng chính sách bán hàng hợp lý của Jade Square là sự cam kết và đảm bảo cho một khoản đầu tư xứng tầm, khẳng định tiềm năng sinh lời bền vững và giá trị gia tăng theo thời gian. Việt Á Bank tung chính sách hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng Jade Square, chỉ 15% vốn ban đầu là đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán với thời gian vay lên đến 50 năm, tỷ lệ vay 85% và được hỗ trợ miễn lãi trong 2 năm đầu tiên.

Cộng thêm lợi thế hiếm có khi sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế thông minh, hệ thống dịch vụ tiện ích đặc quyền, Jade Square đang là lựa chọn tối ưu cho những gia đình hiện đại muốn sở hữu bất động sản tại khu vực tăng trưởng đầy tiềm năng như Tây Hồ Tây.