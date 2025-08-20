Jade Square ra mắt, thu hút thị trường bất động sản Hà Nội

Chuỗi sự kiện diễn ra trong hai ngày liên tiếp có sự góp mặt của đại diện Chủ đầu tư, ngân hàng bảo trợ tài chính Ngân hàng TMCP Việt Á Bank (Việt Á Bank), đơn vị tư vấn quản lý vận hành Savills Việt Nam và đặc biệt là hàng ngàn chiến binh Sales tràn đầy nhiệt huyết đến từ 11 đơn vị đại lý phân phối chiến lược của Jade Square.

Đây là cột mốc ra mắt chính thức, đánh dấu sự xuất hiện của một dự án căn hộ cao cấp được mong chờ tại khu vực Tây Hồ Tây - nơi nguồn cung luôn khan hiếm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Quý - Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản JS - đại diện Chủ đầu tư chia sẻ: "Được định vị ở phân khúc cao cấp với tiêu chuẩn 5 sao, Jade Square không chỉ là một nơi an cư lý tưởng với vị trí đắc địa, thiết kế sang trọng và tiềm năng tăng giá vượt trội tại khu Tây Hồ Tây, mà còn là một "viên ngọc quý" trên thị trường bất động sản Hà Nội."

Ông Nguyễn Hữu Quý - đại diện Chủ đầu tư chia sẻ tâm huyết tại sự kiện

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa Chủ đầu tư và các đối tác đồng hành cùng dự án là Việt Á Bank - ngân hàng bảo trợ tài chính và cho vay với những chính sách ưu đãi vượt trội cùng Savills Việt Nam - đơn vị tư vấn quản lý vận hành với tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc Việt Á Bank cho biết: "Trên cơ sở đánh giá đây là dự án tiềm năng, Việt Á Bank cung cấp chính sách vay ưu đãi đặc biệt cho khách hàng Jade Square. Với thời gian vay lên đến 50 năm và tỷ lệ vay 85%, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 15% vốn ban đầu là đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và được hỗ trợ miễn lãi trong 2 năm đầu tiên."

Việt Á Bank cam kết dành chính sách ưu đãi nhất cho dự án Jade Square

Với cam kết mang đến trải nghiệm sống khác biệt, chủ đầu tư dự án Jade Square đã lựa chọn Savills Việt Nam tư vấn và cung cấp dịch vụ vận hành đạt chuẩn quốc tế. Savills Việt Nam sẽ nghiên cứu, tư vấn và đề xuất mô hình quản lý phù hợp, xây dựng hệ thống quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa Jade Square trở thành một nơi an cư lý tưởng, chất lượng và bền vững.

Ông Matthew Powell - Giám đốc, đơn vị QLVH Savills Hà Nội cho biết: "Chúng tôi sẽ tư vấn quản lý vận hành một cách tối ưu nhất cho dự án Jade Square, đảm bảo những giá trị về chất lượng sống, an ninh cũng như tài sản của chủ đầu tư và tất cả các cư dân sau này."

Đại diện Savills Việt Nam và Chủ đầu tư dự án Jade Square ký kết hợp tác chiến lược

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc dự án Jade Square đã có những chia sẻ tâm huyết, hé lộ bức tranh toàn cảnh về dự án. Ông khẳng định, Jade Square không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà là một biểu tượng kiến trúc đột phá, mang sứ mệnh kiến tạo một không gian sống đẳng cấp phía Tây Hồ Tây, nơi cư dân được tận hưởng chất lượng sống vượt trội. Hơn thế nữa, dự án còn là sự cam kết về pháp lý và chính sách tài chính, đem đến cho khách hàng tiềm năng an cư hấp dẫn và cơ hội đầu tư vượt trội.

Tại buổi lễ ra quân rực lửa, đại lý phân phối dự án Jade Square gồm 11 đơn vị uy tín hàng đầu thị trường như: Cen Land, AHS Property, G. Empire, Mai Việt Land, BHS Property, Tân Long Land, Địa ốc Kiến Hưng, Indochine, Đất Xanh Miền Bắc, Đông Tây Land và Golfland đã đồng lòng thể hiện quyết tâm cao nhất.

11 đại lý cam kết đồng hành cùng Chủ đầu tư tại dự án Jade Square

Với tinh thần hăng hái, đội ngũ Sales chuyên nghiệp cam kết sẽ tận dụng những kiến thức chuyên sâu và sự am hiểu thị trường để tư vấn một cách tận tâm, mang đến những giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng.

Sự kiện cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc. Màn trình diễn múa tương tác độc đáo, tái hiện câu chuyện khởi nguồn dự án Jade Square - viên ngọc bích quý giá nơi Tây Hồ Tây và giọng ca đầy nội lực của các ca sĩ hàng đầu Vbiz đã hòa quyện, lan tỏa nguồn cảm hứng và biến buổi lễ thành một dấu ấn khó phai trong lòng khách mời.

Giao điểm thịnh vượng giữa tâm mạch phát triển Tây Hồ Tây

Tọa lạc tại Tây Hồ Tây - "thủ phủ mới" đang vươn mình bứt phá, trở thành trung tâm phát triển chiến lược của Thủ đô, Jade Square sở hữu vị trí tâm điểm thịnh vượng của những tuyến đại lộ huyết mạch vành đai 2, vành đai 3, đại lộ Tây Thăng Long, tuyến đường quy hoạch 60m… Đồng thời, dự án được hưởng lợi từ mô hình ToD (Transit Oriented Development - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), liền kề tuyến metro số 2 và số 6.

Dự án được định vị là "Viên ngọc bích tại giao điểm thịnh vượng", hội tụ những chất liệu quý hiếm với 3 tòa căn hộ cao cấp: Ruby (J1), Diamond (J2), Sapphire (J3), kiến tạo nên một không gian sống trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn giá trị, nơi thân - tâm - trí đều được thả lỏng và nâng niu.

Hệ tiện ích độc bản của dự án trải dọc đa tầng với tiện ích ngoài trời, trong nhà và tầng mái, nổi bật là: bể bơi nước nóng, quảng trường, biểu tượng Ngọc Bích, sân pickleball, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao ngoài trời, trường Tiểu học, khối đế thương mại, thư viện, khu thể thao trong nhà, đài quan sát, kính viễn vọng, vườn nướng BBQ, khu thiền - yoga tầng mái….

Từng chi tiết từ kiến trúc, cảnh quan đến chuỗi tiện ích đều được Chủ đầu tư kiến tạo với chuẩn mực sống hiện đại, sang trọng, đáp ứng mọi nhu cầu sống tinh tế - nơi mỗi cư dân đều là một phần không thể thiếu trong bức tranh thịnh vượng của khu Tây Hồ Tây.

Với những yếu tố khác biệt, đồng thời là dự án đủ điều kiện bán hàng và ra hàng trong quý 3/2025 tại khu Tây Hồ Tây, Jade Square được dự báo là sản phẩm được mong chờ của thị trường bất động sản Hà Nội.