JDI LAND – Đơn vị tiên phong phân phối bất động sản biển cao cấp tại Việt Nam

Được thành lập vào nằm 2024 với sứ mệnh mang đến giá trị thật từ những sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, JDI Land hoạt động với mô hình tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu qủa trong việc quản lý và vận hành. Đồng thời tập trung vào việc cung cấp các giải pháp đầu tư và sở hữu bất động sản toàn diện, bao gồm: Phân phối và môi giới các dự án bất động sản uy tín; Cung cấp tư vấn đầu tư, hỗ trợ khách hàng lữa chọn sản phẩm phù hợp; Phát triển các giải pháp bất động sản giá trị bền vững.

Caraworld – Dự án đánh dấu thành tựu đầu tiên của JDI Land

Đi theo phương châm Just Do It, JDI Land mong muốn thể hiện tinh thần hành động mạnh mẽ, không ngại đối mặt với thử thách và luôn kiên định với mục tiêu. Khẳng định phong cách làm việc năng động, quyết đoán và tập trung vào kết quả từ đội ngũ nhân sự trẻ trung và chuyên nghiệp. Với đội ngũ kinh doanh chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, JDI Land không chỉ là cầu nối mà còn là đơn vị đồng hành, kiến tạo giá trị bền vững và lâu dài, với minh chứng là những dự án đội ngũ JDI đang triển khai như:

Dự án Caraworld Cam Ranh - Nha Trang

Một trong những điểm nhấn nổi bật của JDI Land trên thị trường là sản phẩm Caraworld Cam Ranh – tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và đầu tư biển quy mô lớn tại Khánh Hòa. Dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ vào vị trí đắc địa, mô hình phát triển khác biệt cùng tiềm năng tăng giá bền vững.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2024, JDI Land đã chính thức được Caraworld vinh danh là Đối tác phân phối xuất sắc bậc nhất khu vực Khánh Hòa, ghi nhận vị trí Top 1 về doanh số bán hàng 5 tháng liên tiếp được vinh danh trong toàn bộ hệ thống phân phối của dự án. Đây không chỉ là minh chứng rõ ràng cho năng lực tư vấn và triển khai bán hàng của đội ngũ JDI Land, mà còn thể hiện niềm tin mạnh mẽ từ đối tác phát triển dự án Caraworld đối với công ty.

JDI Land đạt thành tích Top 1 doanh thu trong 5 tháng liên tiếp

Với Caraworld, JDI Land không chỉ cung cấp một sản phẩm bất động sản đơn thuần, mà mang đến một phong cách sống mới – nơi hội tụ giữa nghỉ dưỡng đẳng cấp, cơ hội đầu tư dài hạn và tiềm năng khai thác du lịch mạnh mẽ quanh năm.

Bên cạnh đó, JDI Land tự hào khi là đối tác phân phối chính thức, của các dự án lớn tại Khánh Hoà như: VIN PHÚ QUÝ – Siêu phẩm thấp tầng ven biển Vingroup phát triển tại Nha Trang; MOZZADISO – KĐT Nghỉ dưỡng đa chức năng tại Trung tâm Thành phố Nha Trang; GRAN MELIÁ – Dự án biệt thự biển 6 sao đầu tiên tại Nha Trang; LA TIÊN VILLA - Vị trí đắc địa Trung tâm Thành phố Nha Trang...

Cam kết từ thương hiệu tiên phong

Là một trong những đơn vị tiên phong trong phân phối bất động sản biển cao cấp tại Việt Nam, JDI Land tin rằng sự tiên phong không chỉ nằm ở việc đi trước thị trường, mà còn ở khả năng tạo ra giá trị thực tế, bền vững cho khách hàng. JDI Land cam kết tạo giá trị bền vững và lợi ích lâu dài cho khách hàng cũng như đối tác và xã hội. Đồng thời hướng tới trở thành tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, tiên phong cung cấp giải pháp bất động sản chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng.

JDI Land cam kết góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp, phát triển bền vững, kiến tạo nên một hệ dinh tháy bất động sản toàn diện, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỉ nguyên vươn mình giàu mạnh

Trước những cơ hội và thách thức mà thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang đặt ra, chỉ những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, tư duy dài hạn và cam kết bền vững mới có thể trụ vững, phát triển và dẫn đầu. JDI Land không chỉ nhìn thấy cơ hội từ tiềm năng của bất động sản biển – JDI Land còn chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những biến động bằng chiến lược linh hoạt, đội ngũ chuyên nghiệp trẻ trung nhiệt huyết và tinh thần tiên phong không ngừng đổi mới, dám nghĩ dám làm. JDI Land sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và chất lượng dịch vụ – để không chỉ phân phối sản phẩm, mà đồng hành cùng nhà đầu tư trên con đường xây dựng tài sản lâu dài bên bờ biển Việt Nam.

Trụ sở chính (Hà Nội): Tầng 10, Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng Cam Ranh: Villa 86, Biệt thự Golf KN Cam Ranh, Khánh Hòa

Chi nhánh Nha Trang: Tầng 9 , Toà Gold Coast, 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang

Hotline: 0975 752 169