Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ

24-08-2025 - 10:46 AM | Lifestyle

Jennie dường như đặc biệt yêu thích các mẫu giày mới này nên dùng liên tục trong loạt outfit đời thường gần đây.

Jennie (BLACKPINK) từ lâu đã khẳng định vị thế "trend-setter" của làng thời trang, khi bất kỳ món đồ nào cô khoác lên mình cũng nhanh chóng trở thành xu hướng. Mới đây, trong một khoảnh khắc đời thường tại quán cà phê ở Los Angeles, nữ idol lại gây chú ý khi biến đôi giày Miu Miu Gymnasium thành khởi nguồn cho một trend giày mới theo "hiệu ứng Jennie". Đi cùng set đồ tối giản gồm áo phông trắng và quần kẻ sọc thoải mái, chính mẫu giày Miu Miu Gymnasium Technical Fabric Thong Ballerina Flats mà Jennie đi đã trở thành chi tiết đắt giá, nâng tầm cho toàn bộ outfit.

Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 1.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 2.

Jennie xuất hiện tại một quán cà phê ở LA với outfit đơn giản nhưng trendy.

Miu Miu Gymnasium này là sự giao thoa thú vị giữa vẻ nữ tính của ballerina và nét khỏe khoắn của giày thể thao. Thiết kế kẹp ngón mang lại cảm giác gọn gàng, thoải mái, trong khi dải chun giúp cố định bàn chân một cách chắc chắn hơn mà không mang cảm giác bí bách. Với chất liệu technical đặc trưng của đồ thể thao: mỏng, nhẹ, thoáng khí, chống thấm, mẫu giày này mang đến trải nghiệm di chuyển linh hoạt, thoải mái, phù hợp cho những hoạt động nhẹ nhàng như đi cà phê, dạo phố, ra sân bay hay tới phòng tập.

Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 3.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 4.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 5.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 6.

Mẫu giày Miu Miu Gymnasium có thiết kế vô cùng độc đáo, pha trộn giữa tính thoải mái, trẻ trung của giày thể thao và phần nữ tính đặc trưng của một đôi ballerina.

Điểm nổi bật khác của đôi giày nằm ở tính ứng dụng cao: dễ dàng xỏ vào nhanh chóng, đế cao su bám nền ổn định và phối hợp hoàn hảo cùng các món đồ casual. Phiên bản trắng tinh khôi kết hợp dải màu burgundy trở thành điểm nhấn nổi bật, biến mọi outfit đơn giản thành một tổng thể thời trang, ấn tượng hơn hẳn. Mẫu giày của Miu Miu có mức giá 1220 USD (~32 triệu VNĐ) cùng hai phiên bản màu sắc đen và trắng.

Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 7.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 8.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 9.

Phiên bản màu đen của Miu Miu Gymnasium cũng thu hút sự quan tâm không kém từ giới mộ điệu.

Có thể thấy, thời gian gần đây Jennie đặc biệt chuộng các thiết kế giày mang hơi hướng giày tập để di chuyển thoải mái.

Trước đó, Jennie đã từng chiếm spotlight khi lăng xê mẫu giày Vibram V-Soul Fire Fingers - đôi giày mang phong cách barefoot (đi chân trần), thoạt nhìn trông chẳng khác nào mẫu tất quen thuộc của dân tập yoga hay pilates. Mẫu giày này có thiết kế siêu nhẹ (chỉ khoảng 91g) nhằm mang lại cảm giác như đi chân trần nhưng vẫn đủ độ bám và thoải mái. Phần đế cao su dày giúp tăng độ linh hoạt và bám sàn, kết hợp lớp lót đệm bằng mút PU và len để tăng cảm giác thoải mái, giữ phom bàn chân tốt hơn. Vibram V-Soul Fire Fingers hiện có giá bán trên website của hãng là 120 USD (khoảng hơn 3 triệu đồng).

Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 10.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 11.

Đôi giày Vibram V-Soul Fire Fingers trở thành điểm nhấn cho outfit sân bay của Jennie.

Việc Jennie liên tục xuất hiện với những đôi giày mỏng nhẹ mang đậm cảm hứng giày tập đã góp phần khiến chúng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Những tưởng khó đi nhưng nhìn Jennie mix & match, ai cũng thấy chúng có thể trở thành phụ kiện nổi bật, vừa tiện dụng vừa tạo điểm nhấn phong cách tốt như thế nào.

Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 12.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 13.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 14.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 15.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 16.
Jennie đang tích cực đẩy trend cho kiểu giày lạ- Ảnh 17.

Trên khắp mạng xã hội, nhiều fashionista đã bắt đầu thử lên đồ với mẫu giày này.

Theo Linh An

Thanh niên Việt

