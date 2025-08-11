JJ-LAPP Việt Nam tiên phong xu hướng số hóa với giải pháp Nhà máy thông minh

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nhà máy thông minh tại Việt Nam, với sự góp mặt của các thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới và các giải pháp tiên tiến.

Giải pháp toàn diện cho nhà máy thông minh

Hội thảo mang đến cái nhìn tổng quan về những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực kết nối, truyền động và tự động hóa – những yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Tại sự kiện, khách tham dự đã được:

Lắng nghe các bài chia sẻ chuyên sâu từ chuyên gia đầu ngành về giải pháp kỹ thuật cho nhà máy thông minh.

Trải nghiệm trực tiếp các công nghệ hiện đại như:



Hệ truyền động NORD Drivesystems – tiên phong trong đổi mới công nghệ truyền động toàn cầu.

Cáp công nghiệp JJ-LAPP – giải pháp kết nối chất lượng chuẩn Đức từ tập đoàn LAPP, đảm bảo hiệu suất và an toàn tối đa.

Giải pháp phần mềm quản lý i-SOFT của Vũ Lê – tối ưu vận hành nhà máy với nền tảng số hóa mạnh mẽ.

Tham gia networking và mở rộng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tiên phong trong ngành.

Ông Đỗ Đăng Nguyên – Giám đốc Điều hành Toàn quốc NORD DRIVESYSTEMS chia sẻ về giải pháp truyền động thông minh.

Ông Lê Huy Ánh – Đồng sáng lập iSOFT chia sẻ về nền tảng số hóa sản xuất.

Industrial Communication – Kết nối thông minh cho nhà máy hiện đại

Song song với các giải pháp truyền động và điều khiển, JJ-LAPP Việt Nam cũng đang tập trung phát triển nhóm sản phẩm Industrial Communication – nền tảng kết nối thiết yếu giúp nhà máy thông minh vận hành hiệu quả trong thời đại số.

Nhóm sản phẩm này bao gồm các loại cáp Ethernet công nghiệp, PROFINET, Fieldbus, tín hiệu điều khiển và thiết bị truyền thông mạng công nghiệp được thiết kế để truyền tải dữ liệu chính xác, ổn định và bền bỉ trong các môi trường sản xuất khắc nghiệt.

Đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp đang đầu tư vào hạ tầng truyền thông công nghiệp, hệ thống IoT, giám sát từ xa, và quản lý sản xuất theo thời gian thực, góp phần hình thành hệ sinh thái nhà máy thông minh toàn diện.

JJ-LAPP – Đối tác đáng tin cậy từ Đức

Là thành viên của tập đoàn LAPP Group (Đức), JJ-LAPP Việt Nam cam kết cung cấp các giải pháp kết nối thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp Việt. Các sản phẩm cáp và phụ kiện công nghiệp của LAPP đã khẳng định chất lượng và độ tin cậy tại hơn 100 quốc gia, hiện đang góp phần xây dựng nền tảng kết nối vững chắc cho các nhà máy thông minh tại Việt Nam.

Ông Huỳnh Thiện Ân – Giám đốc JJ-LAPP Việt Nam chia sẻ:

"Với sứ mệnh trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên chuyển đổi số, JJ-LAPP không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao từ Đức, mà còn hợp tác cùng các thương hiệu uy tín như NORD Drivesystems và Vũ Lê iSoft để kiến tạo hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho nhà máy thông minh."

Ông Huỳnh Thiện Ân – Giám đốc JJ-LAPP Việt Nam chia sẻ về giải pháp tích hợp cho hệ thống kết nối

Hướng tới tương lai số hóa ngành công nghiệp

Không khí sôi nổi tại hội thảo cùng nhiều câu hỏi thực tiễn từ khách tham dự cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp sản xuất đối với xu hướng chuyển đổi số và tự động hóa sản xuất.

Khách mời hào hứng đặt câu hỏi, chia sẻ thực tế sản xuất và các vấn đề đang quan tâm trong quá trình chuyển đổi số.

Với vai trò đơn vị tổ chức, JJ-LAPP Việt Nam thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình số hóa. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái giải pháp toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành công nghiệp Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp kết nối công nghiệp và nhóm sản phẩm Industrial Communication từ JJ-LAPP Việt Nam, vui lòng truy cập website chính thức của JJ-LAPP.

