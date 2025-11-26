JJ-LAPP Việt Nam tối ưu giá điện với giải pháp Solar & BESS Huawei

Trong bối cảnh ngành điện Việt Nam bắt đầu thí điểm mô phỏng hóa đơn song song cho cơ chế giá điện hai thành phần từ tháng 10/2025, các doanh nghiệp sản xuất đang đứng trước một bài toán tối ưu chi phí phức tạp.

Nhận diện rõ thách thức này, JJ-LAPP Việt Nam – nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp cáp và kết nối – đã chủ động tổ chức hội thảo chuyên đề về Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin (BESS) tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp công nghiệp phía Bắc.

Anh Lê Vũ Minh Khang – Chuyên viên Giải pháp & Kỹ thuật JJ-LAPP – chia sẻ về mô hình BESS và ứng dụng trong vận hành công nghiệp.

Sự kiện nhấn mạnh một thông điệp rõ ràng: chìa khóa để kiểm soát chi phí trong cơ chế giá mới không chỉ nằm ở việc tiết kiệm sản lượng điện (kWh), mà quan trọng hơn là phải kiểm soát "Giá Công suất" (kW).

Thách thức mới mang tên "Giá Công Suất" (Capacity Charge)

Cơ chế giá điện hai thành phần là một xu thế tất yếu, tách bạch hóa đơn tiền điện thành hai cấu phần rõ ràng:

Giá điện năng (Energy Charge): tính theo sản lượng tiêu thụ (kWh).

Giá công suất (Capacity Charge): một khoản phí cố định dựa trên công suất cực đại (kW) mà doanh nghiệp đăng ký hoặc sử dụng.

Mô hình cũ chỉ tính theo kWh đã tạo ra sự bất bình đẳng, khi các doanh nghiệp dùng điện ổn định phải "trợ cấp chéo" cho các doanh nghiệp có phụ tải đột biến.

Cơ chế mới sẽ phân bổ chi phí công bằng hơn – ai gây áp lực lớn hơn lên hệ thống (yêu cầu công suất đỉnh cao) sẽ phải chia sẻ chi phí đầu tư tương ứng.

Điều này đặt ra thách thức trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất theo mùa vụ hoặc có các dây chuyền công suất lớn khởi động đồng thời, khiến công suất cực đại (Pmax) bị đẩy lên cao.

Họ có thể đối mặt với chi phí cố định tăng 3–5%, ngay cả trong những tháng hoạt động thấp điểm.

Giải pháp công nghệ: "Cắt đỉnh" bằng Solar và BESS

Tại hội thảo, các chuyên gia của JJ-LAPP đã trình bày những chiến lược thực tiễn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, trong đó nhấn mạnh vào Chiến lược 2: Đầu tư vào Công nghệ Hỗ trợ.

Trọng tâm của cơ chế giá mới là kiểm soát công suất cực đại (kW). Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (BESS) chính là công nghệ đối phó trực tiếp với Giá công suất.

Giải pháp lưu trữ năng lượng Huawei BESS thu hút sự quan tâm lớn nhờ khả năng vận hành thông minh và an toàn.

Giải pháp BESS, đặc biệt là các hệ thống tiên tiến từ Huawei do JJ-LAPP cung cấp, cho phép doanh nghiệp chủ động "san bằng biểu đồ phụ tải".



Cơ chế hoạt động rất thông minh: BESS sẽ tích trữ điện từ lưới vào giờ thấp điểm (giá rẻ) và phát ra sử dụng vào giờ cao điểm, giúp "cắt" các đỉnh phụ tải nhọn một cách hiệu quả, làm giảm đáng kể Pmax dùng để tính chi phí công suất.

Giải pháp toàn diện: Tối ưu cả kW và kWh

JJ-LAPP không chỉ dừng lại ở BESS mà còn mang đến một giải pháp toàn diện khi kết hợp với Điện mặt trời mái nhà (Solar).

Sự kết hợp này tạo ra lợi ích kép:

Điện mặt trời mái nhà: giúp doanh nghiệp tự sản xuất điện, giảm phụ thuộc vào lưới và trực tiếp giảm Chi phí Điện năng (kWh).



Hệ thống BESS (Huawei): "cắt đỉnh" phụ tải, giảm Chi phí Công suất (kW). Năng lượng mặt trời dư thừa cũng có thể được nạp vào BESS để sử dụng vào buổi tối hoặc giờ cao điểm khác.



Khách mời trao đổi sôi nổi về các công nghệ lưu trữ năng lượng và tiềm năng ứng dụng cho doanh nghiệp.

Theo mô phỏng trong tài liệu tư vấn, một doanh nghiệp sản xuất điển hình có biểu đồ phụ tải tốt có thể tiết kiệm 4,55% tổng chi phí, tương đương hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Con số này sẽ còn ấn tượng hơn với những doanh nghiệp chủ động đầu tư vào công nghệ.

Cơ hội chuyển hóa thách thức thành lợi thế

Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định cơ chế giá điện hai thành phần tuy tạo áp lực ban đầu nhưng cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ quản lý phụ tải hiện đại. Những giải pháp như BESS hay mô hình Solar + BESS được đánh giá phù hợp với xu hướng tối ưu chi phí và ổn định vận hành trong dài hạn.

JJ-LAPP khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi năng lượng bền vững

Giai đoạn thí điểm dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2026, vì vậy doanh nghiệp được khuyến nghị chủ động phân tích dữ liệu tiêu thụ và tìm hiểu các giải pháp công nghệ ngay từ bây giờ để sớm thích ứng khi cơ chế mới đi vào thực tế.

JJ-LAPP Việt Nam – Đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi năng lượng

Với vai trò nhà phân phối Huawei BESS chính thức, đồng thời là đối tác chiến lược của LAPP và Phoenix Contact, JJ-LAPP Việt Nam mang đến giải pháp năng lượng toàn diện – từ thiết kế, lắp đặt đến vận hành.

Đội ngũ JJ-LAPP Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, tư vấn và đề xuất giải pháp phù hợp nhất theo từng yêu cầu vận hành – từ thiết kế, lựa chọn sản phẩm đến triển khai thực tế.

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả, an toàn và bền vững ngay từ bước đầu tiên.