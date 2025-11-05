J&T Express tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp Việt mùa mua sắm cuối năm

Thời điểm cuối năm luôn được xem là "mùa vàng" của thương mại điện tử, khi hàng loạt chiến dịch mua sắm lớn như 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12 liên tiếp diễn ra. Đây cũng là giai đoạn mà các doanh nghiệp, nhà bán hàng phải đối mặt với áp lực vận hành khổng lồ.

Trong bối cảnh đó, J&T Express tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác logistics tin cậy, với hàng loạt bước chuẩn bị về hạ tầng và công nghệ quy mô lớn nhằm đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng đúng hẹn.

Mũi nhọn chiến lược giúp J&T Express chủ động mùa cao điểm

Theo số liệu nội bộ, trong các mùa cao điểm những năm trước, lượng đơn hàng toàn quốc của J&T Express thường tăng tối thiểu 20% so với giai đoạn bình thường. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp đã sớm triển khai bốn mũi nhọn chiến lược nhằm củng cố năng lực vận hành, đảm bảo hệ thống giao nhận vận hành thông suốt và đồng hành cùng các đối tác, doanh nghiệp Việt trong mùa mua sắm cuối năm 2025.

Trọng tâm đầu tiên là đưa vào hoạt động trung tâm trung chuyển quy mô lớn tại Hà Nội, với diện tích 38.000 m², gồm 23 cổng hàng vào và 150 cổng hàng ra. Trung tâm được trang bị hệ thống băng chuyền và khu xử lý hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ đo – quét – cân tự động (DWS) giúp nhận diện mã vạch, kích thước và khối lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác.

Việc đầu tư này không chỉ tăng năng lực khai thác mà còn giúp giảm tải cho các tuyến vận chuyển xuyên vùng – đặc biệt là tuyến TP.HCM – Hà Nội, nơi ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử. Trong thời gian tới, J&T Express dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm trung chuyển tại các vùng kinh tế trọng điểm, hướng đến mạng lưới hạ tầng logistics hiện đại và bền vững.

Song hành với hạ tầng, thời gian qua, doanh nghiệp đã cho bổ sung thêm 315 xe tải mới nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và giảm phụ thuộc vào nguồn lực thuê ngoài. Các phương tiện đều được trang bị hệ thống định vị và quản lý hành trình thông minh, giúp kiểm soát lộ trình chính xác, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian – đúng với cam kết "Giao đúng giờ – Nhận chu toàn".

Để nâng cao tính kết nối, J&T Express còn vận hành hệ sinh thái công nghệ toàn diện JMS (J&T Management System) – nền tảng quản lý và điều phối dữ liệu đồng bộ từ khâu tiếp nhận, xử lý, phân loại, giao nhận đến chăm sóc khách hàng. JMS tích hợp AI, Big Data, kết nối real-time cùng hệ thống phân loại tự động (DWS, Cross Belt Sorter), giúp doanh nghiệp dự đoán lưu lượng đơn hàng, tối ưu nhân sự – lộ trình, đồng thời giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí và rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng.

Hệ thống phân loại hàng hóa của J&T Express (Ảnh: DNCC)

Bên cạnh đó, với các khách hàng doanh nghiệp, các chủ shop có đơn hàng lớn, J&T Express phát triển giải pháp "đo ni đóng giày" cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho các khách hàng. Theo đó, J&T Express linh hoạt đáp ứng nhu cầu chuyển phát ở nhiều ngành hàng khác nhau, thiết kế giải pháp vận chuyển giúp tối ưu chi phí, thời gian giao hàng, bất kể vận chuyển nội địa hay quốc tế...

Đơn cử như việc là đối tác vận chuyển các sản phẩm công nghệ của hãng Samsung Electronics Việt Nam, J&T Express đã triển khai đội ngũ giao nhận chuyên biệt, xử lý đơn hàng ngay tại kho hàng của đối tác, cung cấp dịch vụ đóng gói và qui trình chuyên biệt cho đối tác. Những giải pháp "may đo" này giúp đối tác duy trì hoạt động ổn định, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn đơn hay quá tải trong giai đoạn cao điểm.

"Áp lực xử lý đơn hàng trong giai đoạn cuối năm là rất lớn. Chúng tôi xác định chỉ khi kết hợp hạ tầng vững chắc, công nghệ tối ưu và dịch vụ linh hoạt mới có thể đảm bảo vận hành thông suốt, không bị đứt gãy", đại diện J&T Express chia sẻ.

Urban Monkey: Câu chuyện thành công của thương hiệu nội địa khi giao nhận trở thành lợi thế

Ra đời năm 2014 từ niềm đam mê của Nguyễn Phú Tường – một du học sinh Anh yêu thích hiphop và văn hóa đường phố – Urban Monkey được định hình như một thương hiệu streetwear mang tinh thần tự do và bản sắc riêng của người trẻ Việt.

Ngay từ bộ sưu tập đầu tiên lấy cảm hứng từ phong cách quân đội Pháp và "cháy hàng" chỉ sau một tuần ra mắt tại The Sneaker Fest, Urban Monkey đã khẳng định sức hút đặc biệt của thời trang nội địa khi biết dung hòa giữa gu thẩm mỹ quốc tế và cá tính Việt.

Từ đó, thương hiệu liên tục tạo dấu ấn với những dòng dép hai đế biểu tượng, cùng các bộ sưu tập hợp tác với nghệ sĩ và rapper Việt. Nhưng đằng sau sự bứt phá sáng tạo ấy là những thách thức quen thuộc với các local brand: làm sao vừa duy trì chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ giao hàng khi đơn tăng gấp nhiều lần trong các mùa sale cao điểm.

J&T Express vinh dự trở thành đối tác tin cậy của thương hiệu thời trang đường phố Việt Urban Monkey (Ảnh: DNCC)

Ở giai đoạn đó, J&T Express trở thành đơn vị đồng hành giúp Urban Monkey tối ưu vận hành – từ quản lý đơn hàng, tối ưu lộ trình giao nhận, đến đảm bảo hàng hóa đến tay khách đúng hẹn. Nhờ hệ thống logistics quy mô lớn và nền tảng công nghệ hiện đại, J&T Express đã giúp thương hiệu yên tâm tập trung vào thế mạnh sáng tạo, mở rộng thị trường.

"J&T Express mang đến cho tôi cảm giác yên tâm nhờ chính sách hỗ trợ nhà bán hàng rõ ràng, đội ngũ giao hàng tận tâm và thân thiện, cùng quy trình làm việc chuyên nghiệp. Những trải nghiệm tích cực đó khiến tôi tin tưởng lựa chọn J&T Express làm đối tác giao hàng lâu dài và ổn định", anh Tường chia sẻ. "Chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo, phát triển sản phẩm cho cộng đồng yêu thời trang đường phố Việt".

Hậu phương vững vàng cho doanh nghiệp

Không đợi đến khi mùa cao điểm gõ cửa, J&T Express đã chủ động chuẩn bị từ nhiều tháng trước với bốn mũi nhọn chiến lược: đầu tư hạ tầng trung chuyển, tăng cường đội xe tải, nâng cấp hệ sinh thái công nghệ JMS và phát triển dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng có đơn hàng lớn. Mục tiêu không chỉ là xử lý hiệu quả khối lượng đơn hàng tăng đột biến, mà còn đảm bảo mọi trải nghiệm giao – nhận đều diễn ra chính xác, đúng hẹn và ổn định trên toàn quốc.

Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, câu chuyện của Urban Monkey là minh chứng rõ nét cho vai trò của một đối tác logistics chủ động và chuyên nghiệp. Với sự đồng hành của J&T Express, các thương hiệu Việt trẻ có thể tự tin sáng tạo, an tâm vận hành và sẵn sàng bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm – nơi mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn không chỉ là kết quả vận hành, mà còn là cam kết giữ trọn niềm tin từ khách hàng.

Khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của J&T Express (Ảnh: DNCC)

Nhờ sự đầu tư bài bản và đồng bộ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistic như J&T Express ngày càng khẳng định vai trò đối tác vận hành tin cậy cho không chỉ các thương hiệu lớn, mà còn người bạn đồng hành của các start up, chủ shop, nhà bán hàng online lớn nhỏ trên khắp cả nước.



