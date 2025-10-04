Karik gặp chấn thương nặng tại Anh Trai Say Hi, chuyện gì đã xảy ra?

Sau 2 tập phát sóng, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã dần nhật được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, thu hút độ thảo luận cao trên các nền tảng số. Không chỉ dàn 30 nghệ sĩ nam, những mảng miếng hay khoảnh khắc xoay quanh cuộc thi đều là topic hot được dân tình bàn tán tưng bừng. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Karik xuất hiện tại trường quay đang được lan truyền rộng rãi.

Được biết, các nghệ sĩ đã bắt đầu khởi quay cho Live Stage 3, thường sẽ kéo dài từ ban ngày cho tới rạng sáng hôm sau. Điều gây tranh luận là Karik bước xuống xe với đôi chân bị chấn thương, đi tập tễnh vào địa điểm ghi hình. Dù nam rapper vẫn thân thiện mỉm cười chào người hâm mộ nhưng không khó để nhận ra anh chàng gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển, biểu cảm gắng gượng vui vẻ.

Karik gây hoang mang khi đến ghi hình Live Stage 3 với đôi chân tập tễnh

Bên dưới phần bình luận, một tài khoản khẳng định Karik bị rách sụn từ trước nhưng không chịu đi phẫu thuật, chỉ uống thuốc để cầm chừng. Do ít vận động nên nay khi tham gia Anh Trai Say Hi, chấn thương bắt đầu tái phát. Nam rapper cũng đã được khuyên nên điều trị dứt điểm, tránh để tình trạng kéo dài.

Nam rapper gắng gượng cười chào fan

Netizen tin rằng, Karik đã gặp phải sự cố tai nạn khi tập luyện vũ đạo cùng đội nhóm của mình. Karik vốn là một rapper thuần túy, gần như không có kinh nghiệm trình diễn sân khấu như Anh Trai Say Hi. Đến với gameshow này, thách thức đặt ra được cho là khá lớn đối với anh cũng như các rapper khác. Đây cũng là cơ hội để nghệ sĩ có thể mở rộng kỹ năng nghệ thuật của mình, bứt phá giới hạn và tiếp cận đến nhiều tệp khán giả mới hơn.

Anh chàng đã bị chấn thương từ trước, được Ngô Kiến Huy khuyên đi khám

Trong tập 2, 6 ca khúc được chia đều cho 3 cặp đấu, các thí sinh chọn bài theo thứ tự ưu tiên dựa trên bảng điểm trò chơi. Mỗi nhóm 5 người (cùng Liên Quân) sẽ bầu ra đội trưởng và tham gia thử thách phụ để quyết định quyền chọn bài. Điểm khán giả bình chọn cho đội sẽ được cộng vào tổng điểm liên quân để xác định đội thắng vòng Live Stage 1.

3 đội chiến thắng lộ diện là So Good - nhóm trưởng RiO, Hermosa - nhóm trưởng Sơn.K và Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn - nhóm trưởng Vũ Cát Tường. Chung cuộc, Liên Quân 2 thắng sát nút với 732 điểm, hơn Liên Quân Quân 1 chỉ 11 điểm, qua đó toàn bộ thành viên Liên Quân 2 đều được thưởng 50 điểm cá nhân.