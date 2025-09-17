Katalon góp mặt trong danh sách Inc.5000, khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu

Với mức tăng trưởng doanh thu 329% trong ba năm, Katalon đạt thứ hạng 149 trong lĩnh vực phần mềm, khẳng định sức bền và tầm nhìn chiến lược trong kỷ nguyên AI.

Dấu ấn tăng trưởng của Katalon

Katalon với doanh thu tăng trưởng 329% trong ba năm; hơn 30.000 nhóm phát triển phần mềm tại 80+ quốc gia tin dùng, 14 quý liên tiếp được G2 xếp hạng hàng đầu. Katalon còn được Gartner khuyến nghị cho kiểm thử AI ở quy mô doanh nghiệp lớn và có cộng đồng hơn 120.000 thành viên tích cực đóng góp sáng kiến và phản hồi.

Katalon: Tái định nghĩa kiểm thử phần mềm với AI

Với TrueTest™, nền tảng kiểm thử tự động ứng dụng AI có khả năng học hỏi từ hành vi người dùng, Katalon biến kiểm thử từ "điểm nghẽn" thành "đòn bẩy chiến lược" giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm, giảm chi phí và nâng cao chất lượng. Khác với cách tiếp cận truyền thống, TrueTest™ quan sát trực tiếp hành vi người dùng để tự động xây dựng và cập nhật kịch bản kiểm thử, phản ánh chính xác cách sản phẩm được sử dụng. Điều này vừa tăng độ tin cậy, vừa giải phóng kỹ sư khỏi công việc bảo trì thủ công, cho phép họ tập trung vào các hoạt động chiến lược mang lại giá trị cao hơn.

Những nỗ lực này đã được Gartner và G2 ghi nhận, khẳng định vị thế hàng đầu bền vững của Katalon trên cả thị trường doanh nghiệp lớn, trung cấp và SME, nơi tốc độ và chất lượng không thể tách rời. Ông Lâm Quốc Vũ, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Katalon chia sẻ: "Đà tăng trưởng của Katalon là kết quả của chiến lược nhất quán, đội ngũ tinh hoa và sự tin tưởng từ khách hàng toàn cầu. Các tập đoàn như Oracle, Samsung, Starbucks, Nasdaq và Univision chọn Katalon không chỉ để kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm, mà còn để nâng cao lợi thế cạnh tranh. Cùng nhau, chúng tôi đang định nghĩa lại cách phần mềm được xây dựng, kiểm thử và triển khai – nhanh hơn, chất lượng hơn và tự tin hơn."

Nhân viên Katalon tham gia buổi họp đầu năm. Nguồn: Katalon

Inc. 5000: Thước đo sức bền và tầm nhìn

Danh sách Inc. 5000 năm nay vinh danh những doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng ấn tượng, bất chấp thách thức từ biến động kinh tế, áp lực lạm phát và thị trường lao động khó khăn, đóng góp hơn 1,1 triệu việc làm cho nền kinh tế Mỹ trong ba năm qua.

Ông Mike Hofman, Tổng biên tập Inc., nhận xét: "Được góp mặt trong Inc. 5000 luôn là một thành tựu đáng chú ý, nhưng để có tên trong danh sách năm nay càng chứng tỏ sức bền và tầm nhìn chiến lượng của các doanh nghiệp. Những công ty này không chỉ trụ vững trước thách thức, mà còn tăng trưởng vượt bậc, minh chứng sống động cho tinh thần khởi nghiệp, động lực cốt lõi của nền kinh tế Mỹ"

Về Katalon

Katalon là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm được hỗ trợ bởi AI, giúp các chuyên gia kiểm thử kết hợp kỹ năng kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động và AI để mang đến trải nghiệm số vượt trội. Được hơn 30.000 nhóm phát triển phần mềm tại hơn 80 quốc gia tin tưởng, Katalon đã được vinh danh là Nhà Tiên phong trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm suốt 11 quý liên tiếp bởi G2. Thành lập năm 2016, có trụ sở chính tại Atlanta (Mỹ), Katalon hỗ trợ các tổ chức tăng tốc chu kỳ phát triển phần mềm, tối ưu quy trình kiểm thử và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường – mà vẫn đảm bảo độ tin cậy và chất lượng ở quy mô lớn.Thông tin chi tiết xem tại: https://katalon.com/about-us