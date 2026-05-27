Kazakhstan ngừng tịch thu tài sản Gazprom trong bối cảnh chuyến thăm của ông Putin

Bộ trưởng Tư pháp Kazakhstan - ông Yerlan Sarsembayev tuyên bố từ chối thi hành phán quyết của Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC) về vụ kiện của công ty Naftogaz Ukraine chống lại Tập đoàn Gazprom của Nga đòi bồi thường 1,4 tỷ USD. Ông Sarsembayev đã thông báo điều này với các nhà báo bên lề cuộc họp chính phủ.

"Chúng tôi sẽ không thực thi vụ kiện của Naftogaz chống lại Gazprom, trong đó Ukraine tìm cách đòi lại 1,4 tỷ USD từ Nga. Chúng tôi sẽ không trở thành điểm trung chuyển để thực thi các quyết định không có liên hệ pháp lý với chúng tôi. Quyết định của Tòa án AIFC sẽ không được thực thi tại Kazakhstan", ông Sarsembayev tuyên bố.

Tập đoàn Naftogaz của Ukraine đã thắng kiện trước Gazprom của Nga.

Bước đi của phía Kazakhstan được đưa ra trong bối cảnh chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Kazakhstan. Nhà lãnh đạo Nga sẽ đến Kazakhstan trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày từ 27 đến 29/5, theo lời mời của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Trong các cuộc hội đàm, nguyên thủ quốc gia sẽ thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng như quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Chương trình chuyến thăm cũng bao gồm việc ông Putin và ông Tokayev tham gia Diễn đàn Kinh tế Á Âu vào ngày 28/5 và cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á Âu tối cao vào ngày 29/5, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).

Việc Bộ trưởng Tư pháp Kazakhstan tuyên bố không thực thi quyết định của Tòa án AIFC trái ngược với thông tin được đưa ra trước đó, khiến giới chuyên môn cho rằng đây nhiều khả năng chỉ là hoạt động trì hoãn nhằm đón tiếp Tổng thống Nga Putin.