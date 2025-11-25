Kẻ cầm đầu 7 trang web đánh bạc, tự tin ghim địa chỉ nhà lên Google Maps đã bị bắt giữ tại nhà riêng

Cảnh sát Thái Lan đã đột kích và bắt giữ đối tượng cầm đầu một trang web đánh bạc, tạo ra doanh thu hơn 120 triệu baht/năm (khoảng hơn 97 tỷ đồng) - Ảnh: Bangkok Business

Ngày 24/11, Cảnh sát Thái Lan đã khám xét một căn nhà tại tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) và bắt giữ Kasidit Chombutsri (hay còn gọi là Tor, 30 tuổi), được xác định là chủ sở hữu trang web đánh bạc trực tuyến.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 ô tô Honda ACCORD màu trắng, 11 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 15 chỉ vàng miếng, 5 chỉ vàng trang sức, nhiều phụ kiện hàng hiệu, 6 sổ ngân hàng… Tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên tới hơn 5 triệu baht (khoảng hơn 4 tỷ đồng).

Trung tướng Suraphol cho biết, trước đó lực lượng đã phát hiện website cờ bạc trực tuyến thuộc mạng lưới gsa9game lén lút tổ chức đánh bạc, lôi kéo cả thanh thiếu niên tham gia.

Hệ thống này có hơn 20.000 thành viên, với dòng tiền giao dịch hơn 10 triệu baht/tháng (khoảng hơn 8 tỷ đồng), tương đương hơn 120 triệu baht/năm (khoảng hơn 97 tỷ đồng).

Thiếu tướng Sila Kanchanak thông tin, lực lượng chức năng đã thu thập bằng chứng và xin lệnh bắt đối với 22 nghi phạm trong đường dây. Trước đó, cảnh sát đã bắt 9 đối tượng gồm quản trị viên, nhân sự điều hành tài chính, nhân sự chạy quảng cáo và chủ tài khoản ngân hàng trung gian. Cơ quan chức năng đang truy bắt các nghi phạm còn lại và mở rộng điều tra để làm rõ những người hưởng lợi.

Quá trình điều tra cho thấy Kasidis Chombutsri, hay Tor là người hưởng lợi chính từ hệ thống này, vì vậy cảnh sát đã xin lệnh bắt từ Tòa án.

Sau đó, cảnh sát đã điều tra và phát hiện Kasidis đang ở tại một ngôi nhà ở tỉnh Chiang Rai. Họ đã đến khu vực này để điều tra và phát hiện vị trí nhà của Kasidis được đánh dấu trên Google Maps là "Trụ sở chính của trang web cờ bạc hàng đầu Thái Lan". Sau đó, cảnh sát đã thu thập chứng cứ và xin lệnh khám xét nhà.

Tại cơ quan điều tra, Kasidis thừa nhận mình chính là người bị truy nã. Kẻ cầm đầu khai, bản thân đã tham gia hoạt động cờ bạc trực tuyến được 6–7 năm, khởi đầu bằng việc sang nước láng giềng làm nhân viên marketing cho website cờ bạc, hưởng lương tháng.

Sau một thời gian, Kasidis quyết định dùng tiền tích lũy để tự phát triển hệ thống cờ bạc riêng, và hiện đang sở hữu 7 trang web.

Các nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ và đưa đến cơ quan điều tra.

Theo Bangkok Business, Daily News