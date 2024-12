Kế toán trưởng một doanh nghiệp có vốn Nhà nước xin từ chức vì lý do sức khoẻ

Ngày 28/11/2024, ông Nguyễn Phước An đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Seanamico - mã SNC) từ ngày 1/1/2025. Ông An cho biết kể từ khi sau dịch COVID-19 đến nay bản thân thường xuyên bị mất ngủ nên đã ảnh hưởng đến huyết áp và giảm trí nhớ nhiều.

Bên cạnh đó, ông còn bị chứng thoái hóa đốt sống cổ dai dẵng, kéo dài nhiều tháng qua, mặc dù đã đi điều trị các nơi nhưng vẫn không thuyên giảm. Với công việc hàng ngày thường xuyên phải tính toán và tiếp xúc với số liệu trên máy tính, ông An lo sức khỏe bản thân sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công việc. Ngoài ra, ông An cũng cho biết do tuổi tác nên không còn đảm bảo tốt với yêu cầu và sự nhạy bén trong công việc hiện tại.

Ông An sinh năm 1967, bắt đầu làm việc tại Seanamico từ ngày 1/12/1986. Nếu đơn từ nhiệm được thông qua, cá nhân này sẽ khép lại hơn 38 năm làm việc tại công ty.

Về phía Seanamico, doanh nghiệp tiền thân là Công ty Liên doanh Thuỷ sản Năm Căn, được thành lập theo quyết định ngày 02/12/1983 của UBND tỉnh Minh Hải. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản; nhập khẩu tôm nguyên liệu, tôm đông lạnh... Cổ phiếu SNC của Seanamico chính thức giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 11/11/2014.

Seanamico hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong đó Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex – mã SEA) nắm 50,78%. Ngoài ra, SNC còn có 3 cổ đông lớn khác là CTCP Camimex Group (mã CMX) và 2 cá nhân là Bùi Đức Dũng, Ngô Minh Hiển.

Seaprodex được thành lập từ năm 1978, từng là anh cả trong ngành thủy sản nước nhà trước khi có sự vươn lên của các công ty tư nhân. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 1.250 tỷ đồng trong đó Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm đến 63% cổ phần. Ngoài ra, doanh nghiệp còn một cổ đông lớn khác là HDCapital với tỷ lệ sở hữu 14,4%.

Seaprodex có ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến các hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, cùng với một số mảng khác như thức ăn chăn nuôi, bất động sản... Ngoài hoạt động cốt lõi, Seaprodex còn được nhắc đến như doanh nghiệp sở hữu nhiều đất vàng với khu đất trụ sở chính nằm tại số 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM. Tổng công ty còn có chi phí xây dựng cơ bản dở dang là mua quyền sử dụng đất khách sạn Blue Sapphire Vũng Tàu, dự án số 2 Ngô Gia Tự Hà Nội...

Trở lại với Seanamico, chỉ ít ngày sau khi ông An nộp đơn từ nhiệm, doanh nghiệp này đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Cục thuế tỉnh Cà Mau do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Theo đó, SNC bị phạt số tiền hơn 53 triệu đồng, tương đương 20% số tiền thuế khai thiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu SNC đang dừng ở mức 22.000 đồng/cp, tương ứng vốn hoá khoảng 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu này giao dịch rất nhỏ giọt chỉ vài chục đến vài trăm đơn vị mỗi phiên, thậm chí có nhiều phiên “trắng” thanh khoản.