Kéo dài thua lỗ, chủ đầu tư The Esme Dĩ An vẫn tất toán hơn 150 tỷ đồng lãi trái phiếu

Phối cảnh dự án The Esme Dĩ An

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát, báo lỗ sau thuế hơn 226 triệu đồng, kéo dài chuỗi thua lỗ liên tiếp từ năm 2022 tới nay.

Trước đó, trong giai đoạn từ 2022 - 2024, công ty địa ốc này lần lượt báo lỗ 1,4 tỷ đồng năm 2022, lỗ 793 triệu đồng năm 2023 và 714 triệu đồng năm 2024.

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Thiên Hà – Băng Dương tăng 25,7% so với cùng kỳ, lên 1.219 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 250 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 11 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025 tăng 92,5% so với cùng kỳ, lên 2.787 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.340 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 2.500 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 287,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo công ty địa ốc này đang có khoản nợ hơn 223 tỷ đồng là Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Dư nợ trái phiếu kể trên tương ứng với giá trị 3 lô trái phiếu mà Thiên Hà – Băng Dương đang lưu hành, gồm: Lô trái phiếu THBCH2328001 với giá trị 800 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 29/12/2028; Lô trái phiếu THBCH2429001 trị giá 600 tỷ đồng, đáo hạn ngày 29/6/2029 và lô trái phiếu THBCH2429002 trị giá 1.100 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 26/12/2029.

Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng nguồn vốn của Thiên Hà – Băng Dương tăng 65,7% so với cùng kỳ, lên 4.007 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.588 tỷ đồng.

Dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Thiên Hà - Băng Dương đã hoàn tất thanh toán hơn 150 tỷ đồng tiền lãi cho 3 lô trái phiếu kể trên.﻿

Có thể thấy, dù kết quả kinh doanh kém sắc, nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng đột biến lên hơn 223 tỷ đồng nhưng công ty địa ốc này đang ưu tiên cho việc thanh toán lãi trái phiếu, ...﻿

Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được thành lập vào ngày 26/12/2014, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Công ty địa ốc này có trụ sở chính đặt tại số 90, đường Cây Da Xề, KP.Tây B, phường Đông Hòa, TP.HCM, với vốn điều lệ là 980 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Vương Thị Diễm Trang.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương là chủ đầu tư dự án The Esme Dĩ An (phường Đông Hòa, TP.HCM).

Theo giới thiệu, dự án The Esme Dĩ An (Bình Dương cũ) có diện tích 4,3ha, với mật độ xây dựng 38,6%, tọa lạc tại QL.1K, P.Đông Hòa, TP.HCM (khu vực TP.Dĩ An (Bình Dương cũ) – giáp ranh với TP.Thủ Đức (cũ).

Dự án được thiết kế xây dựng với 3 block căn hộ và 42 căn nhà phố thương mại. Các block căn hộ cao 39 tầng với 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường khoảng 1.139 căn hộ.