Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Keppel rút khỏi siêu dự án có toà tháp 88 tầng tại Thủ Thiêm, chấm dứt vụ kiện 6.800 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Keppel rút khỏi siêu dự án có toà tháp 88 tầng tại Thủ Thiêm, chấm dứt vụ kiện 6.800 tỷ đồng

Tập đoàn Singapore đã ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Empire City. Sau khi thương vụ hoàn tất, tranh chấp giữa Keppel và các đối tác liên doanh cũng sẽ được khép lại.

Keppel Ltd. vừa công bố ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Công ty TNHH Empire City, chủ đầu tư dự án Empire City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Tổng giá trị giao dịch là 270 triệu USD, tương đương khoảng 7.040 tỷ đồng và có thể được điều chỉnh khi hoàn tất. Thương vụ dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Keppel rút khỏi siêu dự án có toà tháp 88 tầng tại Thủ Thiêm, chấm dứt vụ kiện 6.800 tỷ đồng- Ảnh 1.

Theo thỏa thuận, Keppel sẽ bán 20% vốn Empire City cho Denver Power Vietnam, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Denver Power Ltd.

20% còn lại được chuyển nhượng cho Golden Axis, doanh nghiệp do Trần Thái Lands và CTCP Bất động sản Tiến Phước sở hữu tổng cộng 99,99% vốn.

Bên mua sẽ thanh toán bằng tiền mặt qua 3 đợt. Đợt cuối được thực hiện sau khi cơ quan chức năng chấp thuận đăng ký chuyển nhượng vốn.

Keppel cho biết giá chuyển nhượng được các bên thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện, có tính đến giá trị tài sản ròng điều chỉnh của phần vốn 40%. Giá trị phần vốn này được xác định khoảng 270 triệu USD tại ngày 3/8/2026.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Empire City sẽ không còn là công ty liên kết của Keppel.

Keppel rút khỏi siêu dự án có toà tháp 88 tầng tại Thủ Thiêm, chấm dứt vụ kiện 6.800 tỷ đồng- Ảnh 2.

Empire City là khu phức hợp ven sông rộng khoảng 14,6 ha tại lõi khu đô thị mới Thủ Thiêm, có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD. Điểm nhấn của dự án là quy hoạch Empire 88 Tower cao 88 tầng , cùng các khu căn hộ, thương mại, văn phòng và khách sạn.

Sau điều chỉnh quy hoạch năm 2017, tổng diện tích sàn xây dựng của dự án tăng lên hơn 763.000 m², với 3.787 căn nhà ở. Đến nay, dự án đã bàn giao hơn 1.200 căn hộ.

Thương vụ dự kiến mang về cho Keppel khoảng 343 triệu SGD tiền mặt, nâng tổng giá trị các thương vụ hiện thực hóa tài sản được công bố từ đầu năm lên khoảng 2,1 tỷ SGD. Qua đó, tập đoàn đã hoàn thành sớm mục tiêu thoái vốn 2-3 tỷ SGD trong năm 2026.

Trước đó, cuối tháng 4/2026, Keppel đã đưa ba đối tác tại Empire City gồm Denver Power, Tiến Phước và Trần Thái ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore.

Tranh chấp liên quan trách nhiệm chi trả khoản tiền sử dụng đất bổ sung khoảng 6.877 tỷ đồng của dự án. Theo thông báo mới nhất, vụ kiện trọng tài sẽ được chấm dứt sau khi thương vụ chuyển nhượng hoàn tất.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty 'họ' FPT chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100% ngay tuần này

Một công ty 'họ' FPT chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100% ngay tuần này Nổi bật

Không chỉ lãi lớn từ cho vay, vì đâu Vietcombank có khoản lãi 2.900 tỷ ngay sau khi nắm trọn toà tháp 35 tầng đắc địa hàng đầu phường Sài Gòn?

Không chỉ lãi lớn từ cho vay, vì đâu Vietcombank có khoản lãi 2.900 tỷ ngay sau khi nắm trọn toà tháp 35 tầng đắc địa hàng đầu phường Sài Gòn? Nổi bật

Chủ tịch công ty từng “nổ” có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam bị bắt

Chủ tịch công ty từng “nổ” có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam bị bắt

12:42 , 06/08/2026
PNJ triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường

PNJ triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường

11:02 , 06/08/2026
Động thái mới của Hoá chất Đức Giang sau biến cố khởi tố thêm 3 lãnh đạo

Động thái mới của Hoá chất Đức Giang sau biến cố khởi tố thêm 3 lãnh đạo

10:20 , 06/08/2026
Tăng giá bia 2 lần trong 2 tháng, Sabeco bất ngờ bán chạy nhất Shopee và Lazada, phân khúc cao cấp tăng 214%

Tăng giá bia 2 lần trong 2 tháng, Sabeco bất ngờ bán chạy nhất Shopee và Lazada, phân khúc cao cấp tăng 214%

10:15 , 06/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên