Keppel rút khỏi siêu dự án có toà tháp 88 tầng tại Thủ Thiêm, chấm dứt vụ kiện 6.800 tỷ đồng

Keppel Ltd. vừa công bố ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Công ty TNHH Empire City, chủ đầu tư dự án Empire City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Tổng giá trị giao dịch là 270 triệu USD, tương đương khoảng 7.040 tỷ đồng và có thể được điều chỉnh khi hoàn tất. Thương vụ dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Theo thỏa thuận, Keppel sẽ bán 20% vốn Empire City cho Denver Power Vietnam, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Denver Power Ltd.

20% còn lại được chuyển nhượng cho Golden Axis, doanh nghiệp do Trần Thái Lands và CTCP Bất động sản Tiến Phước sở hữu tổng cộng 99,99% vốn.

Bên mua sẽ thanh toán bằng tiền mặt qua 3 đợt. Đợt cuối được thực hiện sau khi cơ quan chức năng chấp thuận đăng ký chuyển nhượng vốn.

Keppel cho biết giá chuyển nhượng được các bên thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện, có tính đến giá trị tài sản ròng điều chỉnh của phần vốn 40%. Giá trị phần vốn này được xác định khoảng 270 triệu USD tại ngày 3/8/2026.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Empire City sẽ không còn là công ty liên kết của Keppel.

Empire City là khu phức hợp ven sông rộng khoảng 14,6 ha tại lõi khu đô thị mới Thủ Thiêm, có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD. Điểm nhấn của dự án là quy hoạch Empire 88 Tower cao 88 tầng , cùng các khu căn hộ, thương mại, văn phòng và khách sạn.

Sau điều chỉnh quy hoạch năm 2017, tổng diện tích sàn xây dựng của dự án tăng lên hơn 763.000 m², với 3.787 căn nhà ở. Đến nay, dự án đã bàn giao hơn 1.200 căn hộ.

Thương vụ dự kiến mang về cho Keppel khoảng 343 triệu SGD tiền mặt, nâng tổng giá trị các thương vụ hiện thực hóa tài sản được công bố từ đầu năm lên khoảng 2,1 tỷ SGD. Qua đó, tập đoàn đã hoàn thành sớm mục tiêu thoái vốn 2-3 tỷ SGD trong năm 2026.

Trước đó, cuối tháng 4/2026, Keppel đã đưa ba đối tác tại Empire City gồm Denver Power, Tiến Phước và Trần Thái ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore.

Tranh chấp liên quan trách nhiệm chi trả khoản tiền sử dụng đất bổ sung khoảng 6.877 tỷ đồng của dự án. Theo thông báo mới nhất, vụ kiện trọng tài sẽ được chấm dứt sau khi thương vụ chuyển nhượng hoàn tất.