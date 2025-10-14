Kết nối tài chính và công nghệ bất động sản giữa Thiên Khôi Group và VIB

Buổi lễ ký kết diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp cao hai đơn vị, cùng đông đảo khách mời, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - công nghệ – bất động sản và báo chí truyền thông.

Lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Quang Mai Linh – Giám đốc Trung tâm Quan hệ đối tác – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) nhấn mạnh: "Sự hợp tác ngày hôm nay là một bước tiến quan trọng cho việc mở rộng hệ sinh thái tài chính – ngân hàng – công nghệ bất động sản, nơi mà Thiên Khôi Group sẽ đưa đến cho VIB những tệp khách hàng chất lượng, và VIB sẽ cung cấp những giải pháp về tài chính chuyên biệt để chúng ta đạt được những lợi ích tối ưu nhất cho cả hai bên, cũng như tạo ra hành trình xuyên suốt, trọn vẹn hướng đến sự trải nghiệm vượt trội và bền vững dành cho khách hàng."

Bà Nguyễn Quang Mai Linh – Giám đốc Trung tâm Quan hệ đối tác – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thiên Khôi Group cũng chia sẻ: "Ngân hàng luôn là một đối tác lớn của mọi lĩnh vực, ngành nghề, và cũng là đối tác vô cùng quan trọng đối với ngành Bất động sản. Tôi nghĩ rằng việc hợp tác với VIB là tất yếu và mang lại sư kỳ vọng rất lớn cho quá trình phát triển sắp tới của Thiên Khôi Group và VIB nói riêng cũng như thị trường Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Tôi ghi nhận việc ký kết hợp tác này là một dấu ấn quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ ở khu vực miền Nam và cũng hi vọng sẽ là sự hợp tác sắt son, thủy chung và đạt được hiệu quả cao nhất. VIB sẽ là một đối tác chiến lược trọng điểm để giúp Thiên Khôi Group nâng tầm ảnh hưởng trong tương lai cũng như hỗ trợ và đem lại giá trị tích cực nhất cho khách hàng."

Ông Nguyễn Thành Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thiên Khôi Group.

Theo thỏa thuận hợp tác, VIB sẽ triển khai các sản phẩm chủ lực đến khách hàng của các nhà tư vấn, nhà môi giới sử dụng hệ sinh thái công nghệ của Thiên Khôi Group như: vay mua bất động sản, tín dụng đầu tư, quản lý tài chính cá nhân, ngân hàng số và các giải pháp doanh nghiệp, với sự minh bạch, an toàn và tiện ích vượt trội. Đây được xem là sự cộng hưởng giữa hệ thống sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện của VIB với hệ sinh thái công nghệ và kinh nghiệm thị trường của Thiên Khôi Group, hướng tới đồng hành cùng nhau phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, VIB cũng dành những gói sản phẩm tài chính chuyên biệt cho Thiên Khôi Group như: phát triển gói sản phẩm tài chính riêng dành cho các thương hiệu thành viên thuộc hệ sinh thái Thiên Khôi Group, bao gồm tín dụng ưu đãi, giải pháp thanh toán linh hoạt và dịch vụ tư vấn tài chính chuyên sâu, nhằm tối ưu dòng vốn và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện 2 doanh nghiệp nhận Chứng thư hợp tác chiến lược.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Thiên Khôi Group và VIB không chỉ mở ra chương mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu, mà còn khẳng định tầm nhìn tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính - công nghệ – bất động sản hiện đại, minh bạch và bền vững tại Việt Nam.