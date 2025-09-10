Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả kiểm định đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy

10-09-2025 - 15:09 PM | Bất động sản

Ngày 10/9, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, đơn vị tư vấn đã có kết quả bước đầu về việc kiểm định nhánh đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe vừa qua. Vụ cháy đã làm đường dẫn cầu xuất hiện các hư hỏng, cần được sửa chữa.

Theo kết quả của tư vấn, sau khi tiến hành kiểm định, các nhánh ram là CV1C thuộc 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2 bị vụ cháy làm ảnh hưởng tới phần đáy và sườn dầm công trình.

Đánh giá về mức độ an toàn của công trình sau khi được kiểm định, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, theo kết quả kiểm định, nhánh ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hiện tại vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế.

Kết quả kiểm định đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy- Ảnh 1.

Đường dẫn cầu Vĩnh Tuy bị cháy vừa qua.

Tuy nhiên, tổ tư vấn kiểm định cũng kiến nghị, để đảm bảo an toàn khai thác cầu lâu dài, nhịp và trụ bị ảnh hưởng vụ cháy cầu cần sửa chữa, gia cố, khắc phục các hư hỏng. Ở thời điểm hiện nay và trong thời gian khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, cầu Vĩnh Tuy vẫn nên tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua cầu như hiện nay (cấm xe trên 18 tấn).

Ngày 30/8 tại đường dẫn gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành đã xảy ra vụ cháy bãi xe, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 500 xe máy; ngoài ra vụ hỏa hoạn cũng làm lớp bê tông bảo vệ dầm cầu từ trụ T1 đến T3 bị lửa nung nóng và bong tróc, lộ bản giằng thép.

Sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe ô tô từ trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy từ 2/9. Bộ Xây dựng đã có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10/2025.

Dự án cầu xây gần 1 thập kỷ không xong, lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

Theo Anh Trọng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CBRE lên tiếng về việc căn hộ của Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM bị cắt nước 8 tháng

CBRE lên tiếng về việc căn hộ của Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM bị cắt nước 8 tháng Nổi bật

Chỉ 10 ngày nữa, siêu nút giao 3 tầng giúp kết nối 2 tuyến cao tốc trị giá 94.000 tỷ sẽ được hoàn thành, từ Ninh Bình đến Hà Nội thêm thuận lợi

Chỉ 10 ngày nữa, siêu nút giao 3 tầng giúp kết nối 2 tuyến cao tốc trị giá 94.000 tỷ sẽ được hoàn thành, từ Ninh Bình đến Hà Nội thêm thuận lợi Nổi bật

Tài sản của ông Trịnh Văn Quyết chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn 3 năm: Khối tài sản từng lên tới gần 2 tỷ USD nay còn lại bao nhiêu?

Tài sản của ông Trịnh Văn Quyết chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn 3 năm: Khối tài sản từng lên tới gần 2 tỷ USD nay còn lại bao nhiêu?

15:09 , 10/09/2025
Hai siêu đô thị hơn 68.600 tỉ đồng ở Khu kinh tế Vân Phong

Hai siêu đô thị hơn 68.600 tỉ đồng ở Khu kinh tế Vân Phong

15:08 , 10/09/2025
Quá nhanh: Vừa được Thủ tướng phê duyệt, Khánh Hòa đã “chốt” thành công chủ đầu tư 2 đại đô thị lên đến 4.000 ha, trị giá "khủng" 65.000 tỷ đồng

Quá nhanh: Vừa được Thủ tướng phê duyệt, Khánh Hòa đã “chốt” thành công chủ đầu tư 2 đại đô thị lên đến 4.000 ha, trị giá "khủng" 65.000 tỷ đồng

15:08 , 10/09/2025
Lượng tiền dồi dào trên thị trường đang “thổi bùng” cơn sốt bất động sản

Lượng tiền dồi dào trên thị trường đang “thổi bùng” cơn sốt bất động sản

14:34 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên