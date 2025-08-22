Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 22-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

22-08-2025 - 17:04 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 22-8, được các Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận, Hải Phòng công bố

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 22-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...- Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có giải đặc biệt 303042

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương có dãy số 854696

Kết quả xổ số hôm nay giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh là 270569

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Gia Lai, Ninh Thuận (chờ cập nhật)
Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hải Phòng (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số (KQXS) ngày 22-8 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? Nổi bật

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường Nổi bật

Clip vụ chồng chém vợ rồi phóng hỏa, cháy lan sang cả chợ, thiệt hại hàng chục căn nhà: Hé lộ nguyên nhân

Clip vụ chồng chém vợ rồi phóng hỏa, cháy lan sang cả chợ, thiệt hại hàng chục căn nhà: Hé lộ nguyên nhân

16:59 , 22/08/2025
Lời khai của 'ông trùm' Đặng Quốc Thắng cầm đầu đường dây chiếm đoạt 7,86 triệu USD của hơn 3.000 người

Lời khai của 'ông trùm' Đặng Quốc Thắng cầm đầu đường dây chiếm đoạt 7,86 triệu USD của hơn 3.000 người

16:37 , 22/08/2025
Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông

16:23 , 22/08/2025
Cảnh báo liên quan vụ 2 đối tượng lao vào đường cấm, đâm Đại úy CSCĐ

Cảnh báo liên quan vụ 2 đối tượng lao vào đường cấm, đâm Đại úy CSCĐ

14:45 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên