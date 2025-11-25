Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 25-11: Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ninh

25-11-2025 - 16:08 PM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 25-11, được các công ty xổ sổ kiến thiết: Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Ninh công bố

Kết quả xổ số hôm nay, 25-11, của xổ số miền Trung (XSMT): Đắk Lắk, Quảng Nam (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk có giải đặc biệt là ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Nam có dãy số ...

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Quảng Ninh (chờ cập nhật)

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Ninh có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay, 25-11, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số của các công ty xổ số kiến thiết miền Trung (XSMT) được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc (XSMB) cập nhật lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số (KQXS): xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

