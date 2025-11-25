Khách Hàn chi 4 triệu/ngày chỉ để ăn “ngọc vàng” Việt Nam bán đầy ở chợ
Loại quả này còn khiến người Hàn thức dậy lúc 4 giờ sáng đi chợ đầu mối để mua.
Trong những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc. Họ không chỉ đến để khám phá biển xanh, nắng ấm hay ẩm thực đường phố phong phú mà còn để thưởng thức trái cây nhiệt đới với giá “mềm” hiếm thấy ở xứ kim chi. Và giữa vô số loại quả khiến họ mê mẩn, xoài Việt Nam luôn nằm ở vị trí đầu bảng nhờ hương vị đặc biệt, dễ tìm và mức giá vô cùng dễ chịu.
“Xoài ở Hàn Quốc khan hiếm, giá cả đắt đỏ"
Ở Việt Nam, xoài xuất hiện ở khắp nơi, từ chợ truyền thống, siêu thị đến các xe đẩy bán trái cây gọt sẵn bên đường, tất cả đều tươi ngon và giá rất phải chăng. Nhưng tại Hàn quốc, xoài lại là trái cây khó để mua với giá hời. Phần lớn xoài được nhập khẩu, chi phí vận chuyển và bảo quản cao khiến giá bán đội lên đáng kể. Nhiều siêu thị Hàn Quốc từng phải bán xoài với mức giá chỉ dành cho người tiêu dùng “chịu chi”, thậm chí một quả xoài có giá gấp nhiều lần so với tại Việt Nam.
Ngoài chuyện đắt đỏ, một số du khách Hàn còn cho rằng xoài còn khan hiếm theo mùa, khiến họ càng khó duy trì thói quen ăn xoài thường xuyên. Vì vậy, khi đến Việt Nam và thấy xoài được bán rộng rãi với giá rẻ hơn nhiều lần, du khách Hàn gần như "mở cờ trong bụng". Họ thoải mái thưởng thức xoài chín ngọt mềm, thơm nức mũi hoặc xoài hơi xanh giòn giòn chua thanh, những hương vị mà ở Hàn không phải lúc nào cũng có.
Bên cạnh hương vị dễ gây nghiện, xoài còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ: giàu vitamin, và các chất dinh dưỡng khác. Nhiều du khách Hàn cho rằng chỉ cần một đĩa xoài mỗi ngày khi ở Việt nam là đủ nạp năng lượng cho một ngày dài khám phá.
Du khách lẫn ngôi sao quốc dân đều mê xoài “như điếu đổ”
Sự mê mẩn xoài Việt Nam của người Hàn không chỉ nằm ở lời kể mà còn được minh chứng qua nhiều câu chuyện thú vị. Một trong những ví dụ nổi bật là chuyến đi du lịch Việt Nam của diễn viên Park Hae Jin. Trên mạng xã hội, hình ảnh anh và bạn bè tự tay gọt xoài, bày biện “tiệc trái cây” khiến người hâm mộ Việt vô cùng choáng ngợp. Nhóm đã mua đến hơn 20kg xoài cùng sầu riêng để ăn cho thoả thích trong suốt chuyến đi.
Cũng không thể không nhắc đến cặp vợ chồng người Hàn Quốc Sso và Sam trong chuyến du lịch dài ngày ở Đà Nẵng. Vì mê hương vị xoài, Sso từng thức dậy lúc 4 giờ sáng di chuyển đến chợ đầu mối Hoà Cường chỉ để mua xoài tươi. Với vô, xoài ở Việt Nam “ngon, rẻ và đáng để chờ đợi”.
Không chỉ xoài tươi, các món ăn vặt được làm từ xoài cũng được du khách Hàn săn lùng. Trong một chương trình thực tế, MC quốc dân Yoo Jae Seok đã tiết lộ rằng người hàn rất thích mua rau câu xoài làm quà mang về, vì món này khá dễ ăn, hương vị ngọt thanh đậm mùi xoài.
Ngay cả những người dân địa phương ở những nơi thường xuyên được du khách Hàn ghé thăm cũng gật gù đồng ý rằng: “Thật sự người Hàn đi du lịch Việt Nam chỉ để ăn xoài với uống nước dừa cũng không sai”, “Lúc về Hàn chắc lại thêm chục thùng xoài nữa”, “Hồi đi làm thêm hàng nước take away. Sáng nào cũng có ông khách Hàn Quốc sang uống 2 cốc xoài”.
Hay trong một bài viết của phiên dịch viên người Việt Nam, cô hài hước nói rằng: “Nếu giá xoài ở Cần Thơ tăng bất thường thì 1000% là do đội Hàn ăn hết. Sương sương MỖI NGÀY 5 kí xoài (12-13 hộp/ ngày như hình) tổng tiền xoài của đoàn là 4 triệu đồng”. Đủ để thấy xoài ở Việt Nam rất được du khách Hàn yêu thích và ưa chuộng.
Có thể thấy xoài Việt Nam không chỉ ngon mà còn trở thành món “must-try” trong mắt du khách Hàn Quốc. Nhờ hương vị tươi ngọt, dễ tìm và giá khá mềm, xoài đã trở thành một trong những trải nghiệm ẩm thực khiến họ nhớ mãi mỗi khi đặt chân đến Việt Nam.
