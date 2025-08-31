Khách Hàn dậy từ nửa đêm để đi xem diễu binh: Nhắc mọi người 1 điều cực quan trọng khi đu "concert quốc gia"

Những ngày này, không khí cả nước rộn ràng khi người dân khắp nơi hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là sự kiện trọng đại với người Việt mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè quốc tế đang có mặt tại Việt Nam.

Trong đó, một vị khách Hàn Quốc tên Ho Jun đã khiến dân tình thích thú khi chia sẻ trải nghiệm của mình trong buổi tổng duyệt diễu binh diễn ra sáng 30/8 vừa qua. Và không chỉ lên kế hoạch đi xem từ nửa đêm, anh chàng còn khiến nhiều người Việt gật gù trước 1 lời khuyên.

Trong tâm trạng háo hức, Ho Jun đã lên kế hoạch cực kỳ chỉn chu: dậy từ nửa đêm, rồi khoảng 4 - 5 tiếng trước giờ diễu binh, anh bắt đầu đi bộ quãng đường gần 5km từ khách sạn đến Nhà hát Lớn Hà Nội - một trong những điểm cuối đoàn diễu binh đi qua, nơi được cho là vị trí lý tưởng để có thể nhìn rõ và thưởng trọn không khí. Anh hào hứng khoe rằng mình đã có kinh nghiệm đi xem diễu binh từ dịp 30/4, diễn ra tại TP.HCM.

Trên hành trình đi bộ giữa đêm Hà Nội, Ho Jun gặp Mono và Khánh Vy đang tới để chuẩn bị cho buổi diễu binh. Đặc biệt, anh còn bất ngờ gặp hai cô gái trẻ. Thay vì chỉ chào hỏi xã giao, anh còn tặng cho họ những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ để dán lên má, lên tay, thậm chí còn đưa thêm hai lá cờ cầm tay để cổ vũ đoàn diễu binh. Bất ngờ nhận được món quà dễ thương từ một vị khách ngoại quốc, hai cô gái đã đáp lại bằng cách tặng anh một chiếc bánh ăn sáng. Anh chàng rối rít cảm ơn, thú thật rằng bản thân chưa kịp chuẩn bị đồ ăn vì quá háo hức đi sớm.

Đáng chú ý, trong video chia sẻ trên TikTok, Ho Jun nhắn nhủ điều khiến nhiều người gật gù. Anh cho biết mình đi bộ đến đó, nếu xem được thì là may mắn, là hữu duyên. Nếu không cũng không sao. Và điều quan trọng nhất mà anh nhắn nhủ mọi người là hãy giữ an toàn, đừng chen lấn xô đẩy.

Chỉ một câu nói nhưng đã nhận về nhiều lời khen vì sự tinh tế. Giữa không khí háo hức, lời nhắc nhở của Ho Jun như một lời nhắn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, rằng "concert quốc gia" thì vui, nhưng an toàn vẫn phải là trên hết.

Sau gần 5km đi bộ, Ho Jun cũng đã đến được Nhà hát Lớn và may mắn xem trọn vẹn buổi tổng duyệt diễu binh trong không khí hào hùng. Anh chia sẻ: "Jun đã xem được buổi diễu binh và cảm thấy rất hạnh phúc rồi".

Có thể thấy, tinh thần háo hức của người dân trong nước và bạn bè quốc tế đang biến dịp lễ 80 năm Quốc khánh thành một "ngày hội lớn" đúng nghĩa - nơi mỗi người góp một niềm vui, một câu chuyện nhỏ, cùng hòa vào bầu không khí tự hào và rộn rã của cả dân tộc.