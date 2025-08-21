Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một món sợi của Việt Nam được khách Hàn hết lời khen, thành phần chính gây choáng ngợp bởi kích thước quá lớn

21-08-2025 - 12:32 PM | Lifestyle

Không chỉ mê hoặc bởi hương vị đậm đà, món sợi Việt Nam này còn khiến thực khách Hàn ngạc nhiên trước “nhân vật chính” có kích thước vượt xa tưởng tượng.

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã chiếm trọn cảm tình của nhiều du khách Hàn Quốc. Không chỉ bởi sự đa dạng, mà còn nhờ hương vị đậm đà, khó quên trong từng món ăn. Mới đây, một nữ du khách Hàn trong chuyến du lịch Việt Nam đã có trải nghiệm đáng nhớ khi thưởng thức bún ốc - món ăn dân dã nhưng mang lại cho cô sự ngạc nhiên lớn.

Một món sợi của Việt Nam được khách Hàn hết lời khen, thành phần chính gây choáng ngợp bởi kích thước quá lớn- Ảnh 1.

Cô gái chia sẻ rằng mình vốn rất yêu thích các món sợi từ bột gạo, và thật may mắn, Việt Nam chính là "thiên đường" của chúng: từ phở, hủ tiếu, bánh đa cho đến vô số loại bún. Thế nhưng, bún ốc lại mang đến cho cô trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Ngay khi vừa nếm thử, nữ du khách đã liên tục trầm trồ. Cô khen nước dùng đậm đà, chua thanh dịu nhẹ nhưng vẫn ngọt vị xương. Những sợi bún mềm dai hòa quyện cùng cà chua, đậu rán, rau sống… tất cả tạo nên một tổng thể cân bằng. Nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất lại chính là "linh hồn" của món ăn - những con ốc.

Khác hẳn với tưởng tượng, ốc trong bún ốc Việt Nam có kích thước lớn bất ngờ. Nữ du khách không giấu nổi sự thích thú khi vừa ăn vừa khen ốc giòn sần sật, được làm sạch sẽ và kỹ lưỡng nên không hề bị mùi mà còn rất ngon miệng. Theo cô, chính những con ốc "khủng" ấy đã làm nên sự khác biệt, khiến món ăn càng thêm hấp dẫn.

Một món sợi của Việt Nam được khách Hàn hết lời khen, thành phần chính gây choáng ngợp bởi kích thước quá lớn- Ảnh 2.

Bún ốc từ lâu đã là một trong những món đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Nước dùng được ninh kỹ từ xương, thêm chút giấm bỗng tạo vị chua thanh, ăn kèm bún sợi nhỏ, đậu rán, rau thơm và đặc biệt không thể thiếu những con ốc. Món ăn vừa mang hương vị bình dị của phố phường, vừa đủ độc đáo để để lại dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế.

Sau khi đoạn video trải nghiệm được chia sẻ, nhiều dân mạng đã để lại bình luận thích thú. Một số du khách nước ngoài cũng đồng cảm:

- "Về nước chắc nhớ món bún Việt Nam lắm đây!"

- "Những con ốc mà tôi ăn ở Hà Nội rất ngon, vì vậy tôi luôn ăn chúng hàng năm mỗi khi tới Hà Nội."

- "Wow, món ăn Việt Nam ngon quá."

Một món sợi của Việt Nam được khách Hàn hết lời khen, thành phần chính gây choáng ngợp bởi kích thước quá lớn- Ảnh 3.

Có thể thấy, dù chỉ là một món ăn dân dã quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt, bún ốc vẫn có thể chinh phục thực khách quốc tế. Chẳng cần xa xỉ hay cao sang, với hương vị độc đáo và những con ốc "gây choáng ngợp", bún ốc xứng đáng là một trong những niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam.

Không phải phở bò hay gà, món ăn chưa tới 70.000 đồng này mới là cái tên lọt top 7 ngon nhất thế giới

Theo Châu Anh

