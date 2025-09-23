Khách hàng mua 3 căn Tecco Elite City thay vì 1 căn chung cư Hà Nội

Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng tham dự

Sôi động giao dịch, bùng nổ cảm xúc tại sự kiện mở bán

Tại sự kiện, Đất Xanh Miền Bắc - đơn vị phát triển kinh doanh dự án đã mang đến những thông tin nổi bật về dự án và quỹ căn hộ cuối cùng đẹp nhất tại 2 tòa B và C. Không chỉ sở hữu mức giá tốt bậc nhất thị trường, dự án còn đem tới loạt chính sách hấp dẫn khiến khách hàng không ngần ngại xuống tiền.

Không khí tại sự kiện càng trở nên sôi động khi bước vào phần bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Giải đặc biệt – chiếc ô tô VinFast VF3 – đã tìm được chủ nhân may mắn, cùng hàng loạt quà tặng giá trị khác như xe máy điện, ipad air, apple watch và nhiều phần quà giá trị khác.

Khách hàng trúng thưởng giải thưởng Ô tô Vinfast VF3 tại sự kiện

Chị Lý Thị Huyền - Khách hàng may mắn trúng giải thưởng ô tô VF3 chia sẻ trong sự vỡ òa: "Như một giấc mơ, tôi rất xúc động khi trúng giải thưởng lớn nhất của chương trình. Cảm ơn Chủ đầu tư và Đất Xanh Miền Bắc đã mang tới cho chúng tôi không chỉ một khu căn hộ đẹp và tiềm năng, mà còn là những phần thưởng tri ân rất lớn. Tôi rất trân trọng."

Bắt "cơ hội" tại Trung tâm vùng lõi phát triển đô thị mới của thị Thái Nguyên

Tại sự kiện, ông Trần Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đông Bắc Bộ Homes (Công ty thành viên của Đất Xanh Miền Bắc) chia sẻ: "Tecco Elite City thực sự ở vị trí có tiềm năng phát triển rất lớn. Ngoài việc nằm tại trung tâm vùng lõi phát triển mới của Thái Nguyên thì dự án còn nằm tại vùng thị trường có lợi thế vượt trội về 3 mảng: công nghiệp, giáo dục và dân số".

Theo đó, Tổ hợp căn hộ cao cấp Tecco Elite City nằm ngay giao lộ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và trục đường huyết mạch Quang Trung – Bắc Sơn, trong khu vực được quy hoạch là trung tâm phát triển đô thị mới của tỉnh Thái Nguyên. Trong khi khu vực trung tâm cũ quanh Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến đã bão hòa cả về quỹ đất lẫn hạ tầng thì khu vực này sẽ có dư địa phát triển vượt trội trong tương lai gần bởi các lý do: hạ tầng giao thông đồng bộ, quy hoạch hiện đại và tiềm năng hút đầu tư. Chính sự dịch chuyển này đã đưa Tecco Elite City trở thành tâm điểm đầu tư giữa trung tâm đô thị mới của Thái Nguyên.

Vị trí "hồng tâm" của khu vực trung tâm mới Thái Nguyên

Về công nghiệp, Thái Nguyên đang là một trong những "cực tăng trưởng" FDI của miền Bắc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã thu hút 122 triệu USD vốn FDI và hơn 12.100 tỷ đồng vốn trong nước. Sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu như Samsung và hàng loạt các ông lớn khác không chỉ tạo động lực cho kinh tế, mà còn kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhà ở cho đội ngũ chuyên gia và kỹ sư.

Về giáo dục, Thái Nguyên sở hữu hệ thống đại học và cao đẳng quy mô lớn thứ 3 cả nước. Lợi thế này vượt trội so với 1 số tỉnh thành công nghiệp khác, không chỉ củng cố vị thế là trung tâm đào tạo, mà còn mang tới nguồn cầu lưu trú của hàng chục nghìn giảng viên, sinh viên, cũng như các dịch vụ đi kèm phát triển mạnh mẽ.

Về dân cư, sau khi sáp nhập, quy mô dân số tỉnh đã đạt mốc khoảng 1,8 triệu người, trong đó lực lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao. Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng dòng di cư cơ học từ các khu công nghiệp tạo nên áp lực lớn về nhu cầu an cư, mở ra dư địa phát triển dài hạn cho các dự án quy mô lớn như Tecco Elite City.

Chính những lợi thế kể trên đã nhanh chóng chuyển hóa thành nhu cầu thực tế trên thị trường mua bán và cho thuê căn hộ. Nắm bắt xu hướng đó, nhiều nhà đầu tư từ Thái Nguyên, Hà Nội và các tỉnh thành lớn khác đã chọn Tecco Elite City như một điểm đến chiến lược – vừa tối ưu dòng tiền cho thuê, vừa đón đầu giá trị gia tăng dài hạn.

Sở hữu những lợi thế "khó cưỡng", Tecco Elite City đang là "tâm điểm" trên thị trường chung cư Thái Nguyên

Chị Thái Hà (Thái Nguyên) - Chủ nhân 3 căn hộ Tecco Elite City vui mừng chia sẻ lý do bị dự án "chinh phục: "Tôi đã so sánh giá cho thuê ở đây và ở Hà Nội với cùng một tầm tiền đầu tư. Bỏ ra số tiền đó tôi chỉ mua được 1 căn chung cư tại Hà Nội, giá thuê tương đương với Tecco Thái Nguyên. Đối với số tiền ấy tôi mua được 2 căn ở đây, dòng tiền thụ động của mình được nhân lên gấp đôi, chưa kể mua xong lại còn tăng giá."

Cũng theo chị Hà, Tecco Elite City khác biệt với các chung cư khác ở Thái Nguyên là có hầm để xe rất rộng. Theo đó, đây là dự án duy nhất tại Thái Nguyên có tới 3 tầng hầm để xe. Đồng thời, sự tin tưởng đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc và Chủ đầu tư Tecco Hà Nội cũng là lý do để chị yên tâm xuống tiền mua các căn hộ tại đây.

Hiện tại, dự án có mức giá chỉ từ 1,7 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Ngân hàng hỗ trợ cho vay lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Mức cho thuê hàng tháng đạt từ 9 - 12 triệu/căn 2 phòng ngủ. Tỷ lệ lấp đầy các tòa căn hộ đã bàn giao lên tới 95%.

Theo bà Nguyễn Thùy Linh, Tổng giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Địa ốc Thăng Long (công ty thành viên của Đất Xanh Miền Bắc) cho biết: "Chúng tôi đã giao dịch với hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư tại dự án. Các khách hàng tìm hiểu thông tin thị trường và dự án rất kỹ trước khi xuống tiền, họ thực sự rất thông thái. Tecco Elite City không chỉ thu hút các khách hàng tại Thái Nguyên mà còn cả các khách hàng Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng… Họ biết nắm bắt vùng trũng về giá tại thị trường Thái Nguyên, khu vực tiềm năng và khai thác dòng tiền đầu tư cực kỳ tối ưu".

Liên hệ ngay để sở hữu tài sản sinh dòng tiền cao và bền vững tại Tecco Elite City:

Đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020

Website: https://datxanhmienbac.com.vn/ban/chung-cu-tecco-elite-city.html