Khách hàng từ 15 tuổi đã có thể mở tài khoản trực tuyến qua Sacombank Pay

Với tính năng mới, khách hàng đủ 15 tuổi chỉ cần định danh qua VNeID mức 2 để hoàn tất đăng ký và sử dụng Sacombank Pay, không cần quét chip thẻ CC/CCCD.

Quy trình được tối ưu hóa nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật, đồng thời mang lại trải nghiệm liền mạch, thuận tiện cho người dùng trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, Sacombank Pay cung cấp đầy đủ các chức năng tài chính thiết yếu như chuyển tiền, gửi tiết kiệm, nạp điện thoại, mua sắm, giải trí… giúp học sinh làm quen với việc sử dụng ngân hàng số một cách chủ động và an toàn.

Đặc biệt, ngoài tài khoản thanh toán trực tuyến, Sacombank cũng tạo điều kiện cho học sinh từ đủ 15 tuổi gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên Sacombank Pay với mức lãi suất cộng thêm đến 0,9%/năm, góp phần hình thành thói quen tiết kiệm và lập kế hoạch tài chính có trách nhiệm ngay từ tuổi học đường.

“Việc mở rộng độ tuổi mở tài khoản thanh toán trực tuyến trên Sacombank Pay không chỉ thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc đổi mới sản phẩm, mà còn đáp ứng định hướng của Chính phủ về thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia. Sacombank tin rằng, việc trao quyền tiếp cận sớm cho thế hệ trẻ sẽ góp phần nuôi dưỡng tư duy tài chính lành mạnh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hành trình hội nhập của người Việt trong nền kinh tế số”, đại diện Sacombank chia sẻ.

Sacombank Pay là dịch vụ nổi bật trong hệ sinh thái ngân hàng số mà Sacombank đang không ngừng phát triển nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội.

Ứng dụng tích hợp công nghệ hiện đại với khả năng kết nối, bảo mật cao, giúp người dùng quản lý tài chính và giao dịch nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Không chỉ mở rộng độ tuổi sử dụng từ 15 tuổi, phiên bản hiện nay còn bổ sung tính năng sinh trắc học, chuyển tiền nhanh từ tin nhắn Zalo và chia sẻ báo có cho nhiều tài khoản, mang lại trải nghiệm linh hoạt, thuận tiện.

Đặc biệt, Sacombank Pay còn áp dụng yếu tố gamification trong các hoạt động tương tác, giúp người dùng vừa giao dịch, vừa tích lũy điểm thưởng và khám phá ngân hàng số theo cách trẻ trung, thú vị.