Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách hàng Vietcombank giao dịch online/tại quầy cần chú ý: Ngân hàng sẽ lập tức cảnh báo nếu phát hiện chuyển tiền vào những tài khoản này

06-11-2025 - 15:46 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vietcombank vừa qua đã mở rộng tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo.

Theo đó, kể từ ngày 5-11, Vietcombank chính thức mở rộng triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (tính năng "VCB Alert") cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Cụ thể, khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu như: Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tài khoản người nhận thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro… Trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

Dựa trên thông tin cảnh báo, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Trước đó, từ ngày 30/06/2025, Vietcombank đã triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên VCB Digibank. Tính đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm nghìn lượt cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Đây là nỗ lực của Vietcombank và cơ quan chức năng trong việc tăng cường bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi phức tạp, để đảm bảo an toàn, Vietcombank vẫn khuyến cáo khách hàng hãy luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn của ngân hàng và cơ quan chức năng.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trừ vay mua ô tô, người dân sắp được vay tới 400 triệu đồng tại công ty tài chính?

Trừ vay mua ô tô, người dân sắp được vay tới 400 triệu đồng tại công ty tài chính? Nổi bật

TS. Cấn Văn Lực: Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, nhưng phần lớn thiếu kiến thức cơ bản, đầu tư theo phong trào

TS. Cấn Văn Lực: Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, nhưng phần lớn thiếu kiến thức cơ bản, đầu tư theo phong trào Nổi bật

Ngân hàng vừa bổ sung 3 tính năng chống lừa đảo, người chuyển tiền nên biết

Ngân hàng vừa bổ sung 3 tính năng chống lừa đảo, người chuyển tiền nên biết

13:56 , 06/11/2025
Cô gái sinh năm 2004 được chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng, nhưng phát hiện nội dung giao dịch lạ, liền báo công an

Cô gái sinh năm 2004 được chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng, nhưng phát hiện nội dung giao dịch lạ, liền báo công an

10:58 , 06/11/2025
Vàng miếng thường là "của để dành", cần tính toán kỹ khi đánh thuế

Vàng miếng thường là "của để dành", cần tính toán kỹ khi đánh thuế

09:56 , 06/11/2025
Xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân diễn ra bao lâu?

Xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân diễn ra bao lâu?

09:44 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên