Khách hàng Vietcombank giao dịch online/tại quầy cần chú ý: Ngân hàng sẽ lập tức cảnh báo nếu phát hiện chuyển tiền vào những tài khoản này

Theo đó, kể từ ngày 5-11, Vietcombank chính thức mở rộng triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (tính năng "VCB Alert") cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Cụ thể, khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu như: Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tài khoản người nhận thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro… Trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

Dựa trên thông tin cảnh báo, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Trước đó, từ ngày 30/06/2025, Vietcombank đã triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên VCB Digibank. Tính đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm nghìn lượt cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Đây là nỗ lực của Vietcombank và cơ quan chức năng trong việc tăng cường bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi phức tạp, để đảm bảo an toàn, Vietcombank vẫn khuyến cáo khách hàng hãy luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn của ngân hàng và cơ quan chức năng.