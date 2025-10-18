Khách Nhật nhận xét: Đồ ăn Việt Nam chứa 1 thứ "vượt mức cho phép"

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã là một trong những lý do khiến khách du lịch quốc tế "phải lòng" đất nước hình chữ S. Không chỉ bởi sự đa dạng, phong phú mà còn nhờ hương vị đậm đà, tinh tế và đầy bản sắc. Những món ăn dân dã tưởng chừng đơn giản như cơm, rau xào, canh hay nộm… lại có sức hút khó cưỡng. Và cũng chính vì vậy, không ít du khách nước ngoài sau khi đến Việt Nam đều để lại những lời khen có cánh - từ ngạc nhiên đến say mê.

Thế nhưng, cách đây không lâu, một vị khách người Nhật đã khiến dân mạng "rần rần" khi có nhận xét đặc biệt về đồ ăn Việt: chứa 1 thứ "vượt mức cho phép".

Vị khách Nhật có nhận xét ấn tượng về đồ ăn Việt Nam

Video được đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân của anh chàng người Nhật này ghi lại khoảnh khắc anh ngồi ăn một bữa cơm Việt tại quán ăn chuyên món Việt ở Nhật Bản. Trước mặt anh là một mâm cơm đầy màu sắc: nộm chua ngọt, mướp đắng xào thịt bò, mực xào giòn sần sật... Tất cả được bày biện chỉn chu, đúng kiểu cơm nhà Việt khiến ai xem cũng thấy "thèm tới phát khóc".

Nhưng điều khiến người xem bật cười lại nằm ở biểu cảm của vị khách Nhật này. Khi gắp miếng đầu tiên, anh lập tức nhăn mặt, ôm đầu, nhắm chặt mắt như đang… chịu đựng cơn đau dữ dội. Chỉ đến khi dòng chữ chú thích hiện lên, mọi người mới hiểu: "Cảnh báo: Video này chứa lượng ngon vượt mức cho phép."

Biểu cảm "đau khổ vì ngon" này khiến cư dân mạng Việt vô cùng thích thú. Dưới phần bình luận, hàng loạt người để lại những dòng vui nhộn:

- "Chuẩn luôn, đồ Việt ngon đến mức phải chịu đựng!"

- "Lần đầu thấy người ta đau đầu vì ngon, dễ thương quá."

- "Ngon vượt mức cho phép là đây chứ đâu!"

Hoá ra anh chàng đang nói tới việc đồ ăn quá ngon

Anh chàng người Nhật này có tên là Yuki Mori. Sau video trên, anh nhanh chóng trở thành "người bạn thân thiết" của cộng đồng TikTok Việt. Trên kênh cá nhân @mori_biahoi, anh hiện có hơn 19,1 nghìn lượt theo dõi và liên tục đăng những video mukbang món Việt với cùng tinh thần hài hước ấy.

Không chỉ là một du khách Nhật yêu đồ Việt, Yuki Mori còn là chủ một quán ăn Việt tại Osaka (Nhật Bản). Tại đây, anh phục vụ những món quen thuộc như bún đậu mắm tôm, các món cơm nhà quen thuộc… và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức món Việt với niềm say mê thực sự. Mỗi video đều ngập tràn sự vui vẻ, giản dị - thứ "gia vị" khiến người xem cảm nhận rõ tình yêu ẩm thực Việt Nam trong anh.

Kênh TikTok của anh chàng Yuki Mori

Không chỉ là món ăn, ẩm thực Việt còn là một "bức tranh" phản ánh tinh thần và nhịp sống của con người nơi đây - giản dị nhưng đầy chiều sâu. Từ những quán nhỏ bên vỉa hè cho đến nhà hàng sang trọng, mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một ký ức khó quên. Vị chua của chanh, cay nhẹ của ớt, béo bùi của lạc hay hương thơm thoang thoảng của rau mùi - tất cả hòa quyện tạo nên bản hòa tấu hương vị mà bất cứ ai đã nếm thử một lần đều khó quên. Chính sự cân bằng tinh tế giữa sắc - hương - vị ấy khiến không ít du khách nước ngoài phải thốt lên rằng "ẩm thực Việt Nam thật sự gây nghiện".

Có thể nói, nhờ những biểu cảm vừa hài hước vừa chân thật của Yuki Mori, nhiều người Việt càng thêm tự hào về ẩm thực nước mình. Bởi đúng như anh nói, đồ ăn Việt quả thật "ngon vượt mức cho phép" - không chỉ khiến khách nước ngoài mê mẩn, mà còn khiến họ yêu Việt Nam bằng cả vị giác và trái tim.