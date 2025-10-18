Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Nhật nhận xét: Đồ ăn Việt Nam chứa 1 thứ "vượt mức cho phép"

18-10-2025 - 14:01 PM | Lifestyle

Không phải cay, không phải mặn, cũng chẳng phải béo - thứ "vượt mức cho phép" trong đồ ăn Việt khiến một vị khách Nhật phải nhăn mặt, ôm đầu.

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã là một trong những lý do khiến khách du lịch quốc tế "phải lòng" đất nước hình chữ S. Không chỉ bởi sự đa dạng, phong phú mà còn nhờ hương vị đậm đà, tinh tế và đầy bản sắc. Những món ăn dân dã tưởng chừng đơn giản như cơm, rau xào, canh hay nộm… lại có sức hút khó cưỡng. Và cũng chính vì vậy, không ít du khách nước ngoài sau khi đến Việt Nam đều để lại những lời khen có cánh - từ ngạc nhiên đến say mê.

Thế nhưng, cách đây không lâu, một vị khách người Nhật đã khiến dân mạng "rần rần" khi có nhận xét đặc biệt về đồ ăn Việt: chứa 1 thứ "vượt mức cho phép".

Khách Nhật nhận xét: Đồ ăn Việt Nam chứa 1 thứ

Vị khách Nhật có nhận xét ấn tượng về đồ ăn Việt Nam

Video được đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân của anh chàng người Nhật này ghi lại khoảnh khắc anh ngồi ăn một bữa cơm Việt tại quán ăn chuyên món Việt ở Nhật Bản. Trước mặt anh là một mâm cơm đầy màu sắc: nộm chua ngọt, mướp đắng xào thịt bò, mực xào giòn sần sật... Tất cả được bày biện chỉn chu, đúng kiểu cơm nhà Việt khiến ai xem cũng thấy "thèm tới phát khóc".

Nhưng điều khiến người xem bật cười lại nằm ở biểu cảm của vị khách Nhật này. Khi gắp miếng đầu tiên, anh lập tức nhăn mặt, ôm đầu, nhắm chặt mắt như đang… chịu đựng cơn đau dữ dội. Chỉ đến khi dòng chữ chú thích hiện lên, mọi người mới hiểu: "Cảnh báo: Video này chứa lượng ngon vượt mức cho phép."

Biểu cảm "đau khổ vì ngon" này khiến cư dân mạng Việt vô cùng thích thú. Dưới phần bình luận, hàng loạt người để lại những dòng vui nhộn:

- "Chuẩn luôn, đồ Việt ngon đến mức phải chịu đựng!"

- "Lần đầu thấy người ta đau đầu vì ngon, dễ thương quá."

- "Ngon vượt mức cho phép là đây chứ đâu!"

Khách Nhật nhận xét: Đồ ăn Việt Nam chứa 1 thứ

Hoá ra anh chàng đang nói tới việc đồ ăn quá ngon

Anh chàng người Nhật này có tên là Yuki Mori. Sau video trên, anh nhanh chóng trở thành "người bạn thân thiết" của cộng đồng TikTok Việt. Trên kênh cá nhân @mori_biahoi, anh hiện có hơn 19,1 nghìn lượt theo dõi và liên tục đăng những video mukbang món Việt với cùng tinh thần hài hước ấy.

Không chỉ là một du khách Nhật yêu đồ Việt, Yuki Mori còn là chủ một quán ăn Việt tại Osaka (Nhật Bản). Tại đây, anh phục vụ những món quen thuộc như bún đậu mắm tôm, các món cơm nhà quen thuộc… và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức món Việt với niềm say mê thực sự. Mỗi video đều ngập tràn sự vui vẻ, giản dị - thứ "gia vị" khiến người xem cảm nhận rõ tình yêu ẩm thực Việt Nam trong anh.

Khách Nhật nhận xét: Đồ ăn Việt Nam chứa 1 thứ

Kênh TikTok của anh chàng Yuki Mori

Không chỉ là món ăn, ẩm thực Việt còn là một "bức tranh" phản ánh tinh thần và nhịp sống của con người nơi đây - giản dị nhưng đầy chiều sâu. Từ những quán nhỏ bên vỉa hè cho đến nhà hàng sang trọng, mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một ký ức khó quên. Vị chua của chanh, cay nhẹ của ớt, béo bùi của lạc hay hương thơm thoang thoảng của rau mùi - tất cả hòa quyện tạo nên bản hòa tấu hương vị mà bất cứ ai đã nếm thử một lần đều khó quên. Chính sự cân bằng tinh tế giữa sắc - hương - vị ấy khiến không ít du khách nước ngoài phải thốt lên rằng "ẩm thực Việt Nam thật sự gây nghiện".

Có thể nói, nhờ những biểu cảm vừa hài hước vừa chân thật của Yuki Mori, nhiều người Việt càng thêm tự hào về ẩm thực nước mình. Bởi đúng như anh nói, đồ ăn Việt quả thật "ngon vượt mức cho phép" - không chỉ khiến khách nước ngoài mê mẩn, mà còn khiến họ yêu Việt Nam bằng cả vị giác và trái tim.

1 căn hộ 500m2 lắp chi chít gần 30 cục nóng điều hòa, hàng xóm theo dõi lập tức phát hiện "bất thường", vội báo cảnh sát
Người buôn hàng 49 tuổi giao dịch 115 triệu đồng với 1 tài khoản Vietcombank: Công an xác định có tính chất phức tạp, khó khăn để xác minh

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng

Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng Nổi bật

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc Nổi bật

Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"

Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"

14:45 , 18/10/2025
Hậu trường chụp ảnh cưới ở châu Âu của Đỗ Thị Hà và chồng Viết Vương

Hậu trường chụp ảnh cưới ở châu Âu của Đỗ Thị Hà và chồng Viết Vương

14:29 , 18/10/2025
Người xưa nói cổng nhà là "miệng khí": Xây sai hướng, tài lộc khó mà vào

Người xưa nói cổng nhà là "miệng khí": Xây sai hướng, tài lộc khó mà vào

13:45 , 18/10/2025
Quốc vương của Nữ nhi quốc - mỹ nhân đẹp nhất "Tây du ký 1986" ở tuổi 73 vẫn "đốt mắt" người ta bởi thân hình gọn, dáng đứng thẳng, phong thái nhanh nhẹn

Quốc vương của Nữ nhi quốc - mỹ nhân đẹp nhất "Tây du ký 1986" ở tuổi 73 vẫn "đốt mắt" người ta bởi thân hình gọn, dáng đứng thẳng, phong thái nhanh nhẹn

13:03 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên