Khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, thốt lên: "Tôi mê quá rồi. Ngon đỉnh điểm”

Ẩm thực Việt Nam là một nền ẩm thực đa dạng, giàu bản sắc, bao gồm các món ăn, phương pháp chế biến và thói quen ăn uống đặc trưng của cộng đồng người Việt. Các món ăn tiêu biểu như phở, bún chả, bánh xèo, bún bò Huế, gỏi cuốn, cơm tấm và nổi tiếng khắp thế giới nhờ sự tinh tế, cân bằng và độc đáo trong cách chế biến.

Mới đây, một nữ du khách đến từ Mỹ đã có một trải nghiệm đáng nhớ với ẩm thực đường phố Việt Nam khi du lịch ở Hà Nội. Trong chuyến đi này, Karissa, chủ kênh YouTube Karissa Eats với hơn 4,3 triệu người theo dõi, đã thử rất nhiều món ăn như bánh đúc nóng, bánh mì, phở bò, và đặc biệt ấn tượng với món bánh cuốn.

Karissa thưởng thức bánh cuốn Việt Nam.

Khách Tây thích mê bánh cuốn Việt Nam

Karissa có mặt tại một cửa hàng bánh cuốn trên Dốc Hòe Nhai, gọi một suất bánh cuốn chả và sẵn sàng thưởng thức.

“Tôi đã rất mong chờ để được thử món này”, Karissa nói. “Tôi nghe nói món này rất ngon nhưng cũng rất khó làm”.

“Cơ bản, người ta sẽ tráng một lớp bột gạo rất mỏng lên trên một lớp vải căng, sau đó hấp một lúc rồi nhấc ra, cuốn với nhân thịt bên trong”.

Karissa giới thiệu cho người xem về cách làm bánh cuốn.

“Vì lớp bột gạo rất mỏng nên bánh nhìn trong suốt, bạn có thể thấy phần thịt bên trong”, Karissa vừa nói vừa gắp một miếng bánh cuốn lên cho mọi người thấy.

“Món này không hề dễ làm… Và cuối cùng, họ sẽ phủ một lớp hành khô lên trên”.

Sau khi ăn thử một miếng bánh cuốn, Karissa chấm cho món ăn này 9/10 điểm. “Bánh tan chảy trong miệng. Bánh mềm quá, thật điên rồ”, Karissa thốt lên. “Hành khô thật là thơm và giòn”.

Nữ du khách chấm cho bánh cuốn 9/10 điểm khi chưa ăn cùng nước mắm.

Tiếp sau, nữ du khách Tây chấm bánh cuốn vào nước mắm và “giật mình” vì hương vị được nâng lên tầm cao mới.

“Nước mắm rất đậm đà nhưng cũng không quá mặn”, Karissa nói và chấm cho bánh cuốn 10/10 điểm sau khi chấm với nước mắm. Cô cho rằng việc này làm thay đổi hoàn toàn cảm nhận của cô về món ăn.

Cuối cùng, nữ du khách Tây thể hiện sự thích thú khi thấy bánh cuốn rất đầy đặn và chứa nhiều nhân bên trong.

Sau khi chấm bánh cuốn với nước mắm, Karissa hoàn toàn bị chinh phục.

“Tôi mê món này quá rồi. Thật tiếc là tôi không thấy nhiều người nói về nó. Tôi đã tìm hiểu về món ăn Việt Nam mà vẫn chưa biết đến món này cho đến khi tôi đến đây”.

“Đây đúng là một món ăn ngon đỉnh điểm”, cô gái trẻ nhận xét.

Clip của Karissa cho tới nay đã thu hút 192.000 lượt xem, 7700 lượt thích và hơn 350 bình luận. Nhiều người dùng mạng đã thể hiện sự thích thú với ẩm thực Việt bên dưới clip của Karissa.

Một người viết: “Bánh cuốn là một trong những món yêu thích của tôi.”

Người khác bình luận: “Việt Nam là một đất nước xinh đẹp. Ẩm thực tuyệt vời, đất nước tươi đẹp và con người thì vô cùng thân thiện.”

Người thứ ba chia sẻ: “Tôi sẽ đến Việt Nam trong vài tuần nữa. Tôi đã ghi lại một số thông tin từ bạn. Bạn mô tả các món ăn rất ngon và chân thực. Tôi nóng lòng muốn ăn thử.”

Bánh cuốn là một món ăn truyền thống của Việt Nam, được làm từ lớp bột gạo tráng mỏng, mềm, dai và cuộn tròn bên trong có nhiều loại nhân khác nhau, phổ biến nhất là thịt xay và mộc nhĩ. Món ăn này thường được ăn kèm với chả, nem, dưa leo, giá đỗ, rau thơm và chấm cùng nước mắm ngọt.

Dinh dưỡng trong bánh cuốn chủ yếu là tinh bột từ bột gạo, cung cấp năng lượng, cùng với protein từ nhân (thịt, tôm, trứng, chả) và một ít chất béo. Bánh cuốn cũng chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau ăn kèm, hành phi và các gia vị. Lượng calo trong bánh cuốn biến động tùy thuộc vào loại nhân và các món ăn kèm, với bánh cuốn nhân thịt bằm có thể chứa calo cao hơn bánh cuốn thường hoặc bánh cuốn trứng.