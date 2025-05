Khách Tây thốt lên "đây chính là thiên đường trong suy nghĩ của tôi" khi ghé tới 1 nơi tại Việt Nam, tha thiết muốn quay lại lần nữa

Việt Nam từ lâu đã được biết đến như một điểm đến hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Với cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, văn hoá đậm đà bản sắc và con người thân thiện, đất nước hình chữ S luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Trong đó, không ít người nước ngoài sau chuyến đi đã bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, thậm chí mong muốn được quay lại nhiều lần nữa.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảm xúc chân thật của một cô gái Tây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, khi đang đứng giữa một khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, cô gái xúc động thốt lên: "My idea of heaven" (Đây chính là thiên đường trong suy nghĩ của tôi). Câu nói khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò và phấn khích, không biết địa điểm nào tại Việt Nam lại có thể khiến cô gái say mê đến thế.

Theo hình ảnh trong video, cô gái đang lưu trú tại một homestay giữa thiên nhiên, xung quanh là ruộng lúa đang mùa xanh mướt, điểm xuyết là vài căn nhà gỗ nhỏ ẩn hiện. Xa xa, những dãy núi trập trùng được phủ lên lớp ánh sáng vàng dịu - tất cả tạo nên một bức tranh yên bình, thơ mộng mà đầy rực rỡ và không kém phần hùng vĩ. Khung cảnh ấy không chỉ khiến cô gái xúc động, mà còn khiến không ít người Việt cũng phải trầm trồ tự hào.

Không khó để nhận ra địa điểm được nhắc đến trong video chính là Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền núi và những thửa ruộng bậc thang đẹp đến ngẩn ngơ.

Hà Giang từ lâu đã trở thành điểm đến mơ ước của nhiều du khách quốc tế. Họ đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, mà còn để cảm nhận sự gắn bó của con người với đất, với núi. Những trải nghiệm như ngồi sau xe máy của tài xế bản địa đi qua các cung đèo mây phủ, thưởng thức món ăn dân dã trong phiên chợ vùng cao, hay đơn giản chỉ là ngồi lặng nhìn hoàng hôn buông trên những ngọn núi đá… đều đủ khiến nhiều du khách rưng rưng.

Cô gái trong video cũng chia sẻ thêm rằng, chính sự mộc mạc, bình yên của nơi đây khiến cô không nỡ rời đi, và nhất định sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đồng tình rằng Hà Giang thật sự xứng đáng với những mỹ từ mà cô gái dành tặng. Thậm chí, có ý kiến còn nói rằng: "Không cần đi đâu xa, thiên đường nằm ngay ở Việt Nam chúng ta đây này!"

(Nguồn: TikTok @aamiebolton)