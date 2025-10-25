Khách Tây "thử làm người Việt", gặp ngay tình huống dở khóc dở cười ở trải nghiệm đầu tiên

Nhắc đến Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài không chỉ ấn tượng với cảnh đẹp hay ẩm thực mà còn đặc biệt yêu mến con người và nhịp sống nơi đây. Không ít người sau khi ghé thăm đã quyết định ở lại lâu dài, thậm chí muốn "thử làm người Việt" để hiểu sâu hơn về văn hoá và lối sống bản địa. Và đó cũng chính là câu chuyện của một vị khách Tây đang khiến cộng đồng mạng bật cười trong những ngày gần đây.

Anh chàng này cho biết anh đã "thử làm người Việt", và cách anh lựa chọn là... dậy lúc 5 giờ sáng để đi chạy bộ. Thế nhưng mọi thứ dường như không hề dễ dàng như anh tưởng.

Trong đoạn video được chia sẻ, vị khách Tây xuất hiện với đôi mắt lờ đờ, dáng vẻ mệt mỏi, chỉ đứng một chỗ thay vì chạy bộ như dự định. Anh còn tự nhận mình là "đồ ngốc" vì đã ngây thơ nghĩ rằng mình làm được. Anh hài hước chia sẻ rằng thay vì chạy bộ đầy năng lượng như mọi người thì anh chỉ đứng bên đường trong bộ dạng mệt mỏi.

Ngay sau khi clip được đăng tải, cư dân mạng mạng Việt Nam đã ùa vào bình luận rôm rả. Rất nhiều người lập tức an ủi khi thấy anh bạn người nước ngoài này thất bại trong thử thách tưởng chừng đơn giản ấy:

- "Xin lỗi nhưng tôi người Việt cũng không dậy được."

- "Ít ra bạn còn dậy được lúc 5h sáng, tôi thì chưa từng."

- "Đừng lo, đây là điều mà nhiều người Việt cũng không làm nổi."

- "Ha ha, là ông buồn ngủ không chịu nổi hay sao?"

Thực tế, việc người Việt dậy sớm không chỉ là thói quen mà còn là một nét văn hóa đặc trưng. Từ 5-6h sáng, ở khắp các thành phố lớn hay vùng quê, những con đường đã bắt đầu nhộn nhịp: người tập thể dục, người quét sân, người mở hàng ăn sáng. Ở các công viên hay bờ hồ, hình ảnh các cụ già tập dưỡng sinh, các nhóm người trẻ chạy bộ, đi bộ đã trở nên quen thuộc.

Không ít khách Tây từng bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi chứng kiến khung cảnh ấy. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều người viết rằng họ ấn tượng với "nguồn năng lượng buổi sớm của người Việt" - vừa bình dị, vừa tích cực.

Tuy vậy, với những người mới "tập làm người Việt" như anh chàng trong câu chuyện này, việc dậy sớm quả thực là một thử thách không hề nhỏ. Dù chỉ mới 5h sáng nhưng anh đã mệt rã rời, đến mức chỉ có thể đứng nhìn dòng người chạy qua mà không thể hòa vào.

Dù thất bại trong trải nghiệm "thử làm người Việt" này, anh chàng vẫn ghi điểm nhờ tinh thần muốn hòa nhập và trải nghiệm văn hóa địa phương. Và biết đâu, sau vài lần thử nữa, anh sẽ thực sự quen với nhịp sống sớm của Việt Nam - nơi mà mỗi buổi bình minh đều khởi đầu bằng năng lượng, tiếng cười và những ly cà phê thơm nức bên vỉa hè.