Khách Việt bất ngờ với 1 chi tiết lạ trong nhà vệ sinh công cộng ở Nhật Bản, nhận xét: "Đến mức này rồi sao!"

Nhắc tới những điểm đến nước ngoài được nhiều du khách Việt quan tâm và yêu thích, không thể bỏ qua cái tên xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản. Đất nước mặt trời mọc không chỉ có khung cảnh đẹp mà còn có đa dạng trải nghiệm văn hoá, ẩm thực dành cho du khách. Ngoài ra có cả những thứ thể hiện sự văn minh, hiện đại ở đất nước này mà chính các du khách cũng không ngờ tới.

Sau đây là một ví dụ. Cụ thể một du khách Việt tên T.N.Hồ chia sẻ cô phát hiện ra một thứ vô cùng đặc biệt trong nhà vệ sinh công cộng ở Nhật Bản, đó chính là: Ghế giữ an toàn cho trẻ nhỏ.

Vật dụng này được xem vô cùng hữu dụng với phụ nữ có con nhỏ đi cùng. Bên dưới bài viết nữ du khách đăng tải, rất nhiều mẹ người Việt khác bình luận, để lại hình ảnh con mình cũng đang sử dụng chiếc ghế giữ an toàn.

Đủ sắc thái của các bạn nhỏ được các bà mẹ chia sẻ lại khi sử dụng ghế giữ an toàn cho trẻ trong nhà vệ sinh công cộng ở Nhật Bản (Ảnh ST)

Số 1 sự tiện lợi"; "Quả thật quá tiện. Người Nhật rất sáng tạo, thật sự không ngờ tới mức này rồi sao!"; "Hôm trước bé nhà mình ngồi lần đầu tiên, định chụp mà thôi. Bé thích thú lắm!" - đây là những nhận xét của những người đã từng có trải nghiệm với dịch vụ đặc biệt trong nhà vệ sinh công cộng này ở Nhật Bản.

Chiếc ghế nhỏ - sáng kiến lớn

Có thể thấy, chiếc ghế nhỏ gắn trên tường thể hiện sự tiện nghi và tinh tế đối với người sử dụng. Ở các ga tàu, trung tâm thương mại hay công viên công cộng Nhật Bản, không khó để bắt gặp một chiếc ghế nhỏ màu trắng hoặc be, gắn trên tường ngay trong buồng vệ sinh.

Người Nhật gọi đó là ベビーチェア (baby chair) – ghế giữ an toàn cho trẻ nhỏ. Ghế được thiết kế dùng cho bé từ 5 tháng đến 2,5 tuổi, nặng dưới 15 kg. Không chỉ là một thiết bị phụ trợ, chiếc ghế này thể hiện tinh thần “omotenashi” – hiếu khách và chu đáo trong từng chi tiết.

Ghế giữ trẻ được thiết kế ngay sát bồn cầu của mẹ (Ảnh Reddit)

Theo hướng dẫn của Sở Phúc lợi Tokyo, “ít nhất một buồng vệ sinh trong công trình công cộng phải được trang bị ghế dành cho trẻ nhỏ, và khu vực này phải có biển báo rõ ràng tại cửa ra vào”. Quy định này giúp người dân và du khách dễ dàng nhận biết, đồng thời bảo đảm rằng mọi đối tượng – từ người khuyết tật đến các bậc cha mẹ có con nhỏ – đều có thể sử dụng nhà vệ sinh một cách thoải mái, an toàn và bình đẳng.

Chiếc ghế giúp đảm bảo rằng ngay cả trong không gian tưởng như riêng tư nhất, mọi người vẫn có thể sử dụng thoải mái mà không cần lo lắng về sự an toàn của con. Khi người lớn cần sử dụng nhà vệ sinh, họ chỉ việc đặt trẻ vào ghế, cài dây an toàn và yên tâm vì con mình được giữ cố định, tránh mọi rủi ro té ngã.

Ảnh Reddit

Tiêu chuẩn cho ghế giữ an toàn trẻ em trong nhà vệ sinh

Hiện nay trên thị trường Nhật Bản, các hãng sản xuất thiết bị nổi tiếng như TOTO, LIXIL hay Combi đều có dòng sản phẩm chuyên biệt, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về độ bền, an toàn và khả năng vệ sinh. Cụ thể, chất liệu của ghế là nhựa ABS chịu lực, bề mặt kháng khuẩn và bo tròn ở các cạnh để tránh gây tổn thương cho trẻ.

Độ cao phổ biến của ghế khoảng 55 cm tính từ mặt sàn, vừa tầm quan sát và thao tác của người lớn. Bên cạnh đó, dây đai an toàn hoặc thanh chắn sẽ tự động khóa khi trẻ được đặt vào, giúp bé ngồi vững và không bị trượt khỏi ghế.

Để chính thức được bán ra, lưu hành trên thị trường và lắp đặt trực tiếp tại các nhà vệ sinh công cộng, các sản phẩm này phải vượt qua hàng loạt bài kiểm định nghiêm ngặt. Bao gồm về tải trọng, độ ổn định và khả năng chống trượt.

Có nhiều loại ghế từ nhiều thương hiệu, nhưng cần đảm bảo 1 số tiêu chuẩn cơ bản (Ảnh Reddit)

Theo Hiệp hội Công nghiệp Nhà vệ sinh Nhật Bản (Japan Restroom Industry Association), mọi thiết bị đều được thiết kế “để giữ trẻ trong tư thế ổn định, tránh rơi hoặc kẹt tay, đồng thời đảm bảo dễ lau chùi và khử trùng định kỳ”. Ngoài ra, tất cả các buồng có ghế giữ trẻ đều được gắn ký hiệu quốc tế “Baby chair available” hoặc “ベビーチェアあり” để người dùng dễ nhận diện ngay từ bên ngoài.

Trong nhiều nhà vệ sinh, chiếc ghế này thường được đặt cạnh bàn thay tã (おむつ交換台) và khu vực rộng đủ cho xe đẩy, tạo thành “family toilet” – nơi cha mẹ có thể vừa chăm con, vừa sử dụng tiện nghi một cách thoải mái.

Trên trang anaba-japan.net, một bài viết mô tả: “Những phòng vệ sinh có ghế baby chair giúp cha mẹ có thể dùng nhà vệ sinh an toàn, không phải bế trẻ hoặc đặt xuống sàn”. Chính sự chu đáo ấy khiến du khách quốc tế thường nhắc đến Nhật Bản như quốc gia có “toilet thân thiện nhất thế giới.

Không chỉ có ghế giữ trẻ trong buồng vệ sinh, Nhật Bản còn nổi tiếng với hàng loạt thiết kế thân thiện dành cho các gia đình có con nhỏ. Ở hầu hết trung tâm thương mại, nhà ga hay sân bay, du khách có thể dễ dàng tìm thấy “family room” – khu vực riêng gồm bồn rửa tay thấp vừa tầm trẻ, bàn thay tã rộng rãi, ghế cho con bú và thậm chí cả máy hâm sữa tự động.

Mô hình nhà vệ sinh gia đình ở Nhật Bản (Ảnh Have Wheel Chair W Travel)

Có thiết kế những khu vực riêng phù hợp với trẻ nhỏ (Ảnh Japan Today)

Nhiều nơi còn trang bị bồn vệ sinh mini cho trẻ em, giúp các bé tự tập làm quen với không gian công cộng một cách an toàn. Trong các nhà hàng hoặc khu vui chơi, ghế ăn trẻ em, khu vui chơi mini và xe đẩy cho thuê được bố trí sẵn, mang lại sự thuận tiện tối đa cho cha mẹ.

Những tiện ích nhỏ nhưng chu đáo ấy là minh chứng cho triết lý “nghĩ cho người khác” trong thiết kế của Nhật Bản. Với các gia đình có con nhỏ, đây không chỉ là điểm cộng về sự tiện nghi, mà còn là lý do khiến chuyến du lịch trở nên nhẹ nhàng, an toàn và trọn vẹn hơn. Vì vậy, nếu du khách đang tìm một điểm đến vừa văn minh, vừa thân thiện với trẻ em, Nhật Bản chắc chắn là lựa chọn đáng để lên kế hoạch trong hành trình sắp tới.