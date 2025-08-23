Khải Điền Group chính thức trở thành đại lý chiến lược phân phối The Solia Bến Lức

The SOLIA là dự án nổi bật trên thị trường nhờ vào quy hoạch hiện đại, thiết kế tinh tế, tiện ích đồng bộ và môi trường sống xanh mát. Dự án SOLIA mang đến một chuẩn mực mới về chất lượng sống và đầu tư tại khu vực Bến Lức, đáp ứng nhu cầu những khách hàng muốn an cư và các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng sinh lời lâu dài.

Các Đại Lý Phân Phối F1 chụp hình ra quân tại lễ Kick-off dự án

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng rất thân thiện, với nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu và kết nối giữa các bên tham gia. Đại diện Solia Group đã trình bày chi tiết về dự án, giới thiệu tổng quan về vị trí chiến lược, quy mô dự án, các loại sản phẩm, tiện ích nội khu và ngoại khu, cùng tầm nhìn phát triển bền vững của The SOLIA Bến Lức. Những điểm nhấn về kiến trúc hiện đại, cảnh quan xanh, khu vui chơi, hồ bơi, trung tâm thương mại, khu thể thao, và hệ thống an ninh 24/7 đều được giới thiệu kỹ lưỡng, nhằm giúp đối tác và khách hàng hiểu rõ giá trị và tiềm năng của dự án.

Hình ảnh thực tế dự án The SOLIA

Đại diện Khải Điền Group cũng đã bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và uy tín của Solia Group, đồng thời cam kết triển khai kế hoạch phân phối một cách chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả. Việc ký kết hợp đồng phân phối chiến lược này không chỉ mang lại lợi ích về mặt pháp lý mà còn là cam kết về sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Khải Điền sẽ đồng hành cùng Solia Group từ việc tư vấn, chăm sóc khách hàng, đến triển khai các chiến lược marketing và bán hàng, đảm bảo mọi giao dịch diễn ra minh bạch, nhanh chóng và thuận lợi.

Bản đồ Phân Lô tổng thể KDC The SOLIA

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của SOLIA Bến Lức là vị trí chiến lược ngay nhanh chóng đến trung tâm Quận 1 của TP.HCM chỉ 35 phút qua cao tốc Trung Lương - Tp. HCM và phía Đông và Sân Bay Long Thành chỉ 45 -60 phút qua đường Vành Đai 3 và Cao tốc Bến Lức - Long Thành. với mức giá đợt 1 cực tốt cho nhà đầu tư chỉ 1,8 tỷ/nền diện tích 6m x 15m và 6m x 16m, 6 m x 19m….

Bên cạnh đó, dự án SOLIA còn được phát triển theo hướng kiến trúc hiện đại, đảm bảo không gian sống xanh, thoáng mát, kết hợp với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng: hồ bơi, công viên, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, và các dịch vụ an ninh, chăm sóc sức khỏe….

SOLIA Long An nằm trong lòng cụm các KCN lớn như: VSIP 3, Phú An Thạnh, KCN Hải Sơn, KCN Prodezi, KCN Hựu Thạnh, KCN Thịnh Phát…và liền kề KDC đông đúc sầm uất, ngay Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Khải Điền Group với hơn 15 năm kinh nghiệm phân phối các dự án bất động sản phía Tây TP. HCM sẽ đảm nhận vai trò tư vấn, giới thiệu sản phẩm, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình giao dịch sản phẩm, chăm sóc và hậu mãi chu đáo sau khi bán hàng.

Sự kiện ký kết cũng là cơ hội để hai bên chia sẻ chiến lược phát triển dài hạn, đưa ra các kế hoạch hành động chi tiết nhằm triển khai dự án một cách hiệu quả, nhanh chóng và minh bạch. Solia Group cam kết đồng hành cùng Khải Điền Group để tạo ra một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, đảm bảo khách hàng tiếp cận được thông tin đầy đủ, chính xác và nhanh nhất về dự án.

Không chỉ mang lại giá trị pháp lý, lễ ký kết còn khẳng định cam kết về chất lượng, tiến độ, và sự chuyên nghiệp trong triển khai dự án. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư và khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn The SOLIA Long An là nơi an cư hoặc đầu tư sinh lợi. Mọi thông tin, chính sách bán hàng, quyền lợi khách hàng đều được công khai minh bạch, góp phần tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường.

Giấy Chứng Nhận Khải Điền là Đại Lý Phân Phối Chiến LượcThe SOLIA

Với sự kiện ký kết này, The SOLIA tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật trong thị trường bất động sản khu vực Bến Lức và các vùng lân cận. Sự hợp tác chiến lược giữa Solia Group và Khải Điền Group mở ra cơ hội triển khai dự án hiệu quả, giúp đưa The Solia Bến Lức trở thành lựa chọn hàng đầu cho cư dân, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho các nhà đầu tư.

Nhìn chung, Lễ ký kết đại lý phân phối chiến lược The SOLIA giữa Solia Group và Khải Điền đánh dấu bước tiến quan trọng, mang đến niềm tin, sự an tâm và giá trị thực tiễn cho khách hàng, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực và chiến lược phát triển bền vững của chủ đầu tư cũng như đơn vị phân phối. Dự án The SOLIA hứa hẹn mang lại nhiều giá trị vượt trội cho cộng đồng cư dân và các nhà đầu tư tại phía Tây Tp. HCM.

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

Hotline: 0902993899

Địa chỉ: Số 48 Bờ Bao 1, Phường Tân Sơn Nhì, TP. .HCM

Website: https://the-solia.net