Khai giảng năm học mới – BVBank gửi nhiều ưu đãi từ các sản phẩm tài chính hỗ trợ học sinh, sinh viên

Nhẹ gánh tài chính, an tâm học với ưu đãi phí, lãi suất vay

Trước đây, với nhiều gia đình, thời điểm các con nhập học cũng là thời điểm lo lắng nhất trong năm bởi hàng loạt chi phí dồn dập: học phí, sách vở, laptop, điện thoại, thiết bị công nghệ,… Mặc dù đa số phụ huynh cũng đã "tính toán bài toán chi phí" trước đó nhưng quả thực vẫn cần một giải pháp tài chính để giúp nhẹ gánh và hỗ trợ các con.

Anh Nguyễn Văn Cảnh (Hà Nội), một tiểu thương kinh doanh nhỏ, chia sẻ: "Nhà tôi có ba con, đầu năm học đã phải chuẩn bị hàng trăm triệu đồng để đóng học phí và mua sắm. Năm nay thêm một cháu bước vào lớp 12, luyện thi đại học, nên nỗi lo càng lớn."

Nỗi lo của anh Cảnh cũng như nhiều phụ huynh khác nay đã được giải tỏa khi BVBank đưa ra gói vay ưu đãi 'tín dụng xanh – giáo dục vàng'. Đây là gói vay tín chấp cho phép hạn mức tới 300 triệu đồng, lãi suất chỉ từ 7–8%/năm, thời gian vay tới 60 tháng giúp anh Cảnh không phải xoay sở gấp khoản học phí cho con 'Điều quan trọng là tôi có thể vay khá nhanh và linh hoạt vì như vậy giúp tôi xoay sở được khi dòng tiền kinh doanh về chậm. Trước đây tôi cũng ngại nhưng thủ tục vay BVBank rất đơn giản, ngân hàng hỗ trợ nhiệt tình mà lãi suất cạnh tranh. Chính vì điều đó tôi nghĩ giải pháp vay ngay gói Giáo dục vàng này phù hợp' – anh Cảnh chia sẻ thêm."

Tại TP.HCM, bạn Trương Mai, tân sinh viên vừa trúng tuyển đại học cũng bớt đi nỗi lo lớn về chi phí đầu năm học. Gia đình Mai không dư giả, nên ban đầu em khá băn khoăn khi lựa chọn hệ đào tạo chất lượng cao của trường đại học. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu, em đã lựa chọn gói giải pháp tài chính của BVBank. Điều đáng nói tuy là sinh viên, nhưng em có thể chủ động thực hiện các thủ tục vay với ngân hàng.

"Khoản vay tín chấp từ BVBank giúp em và gia đình không phải tất bật chuẩn bị ngay số tiền lớn. Em dự định đi làm gia sư để trả dần khoản vay, coi như một cách tập cho mình thói quen quản lý tài chính. Ba mẹ cũng động viên sẽ hỗ trợ em một phần nhưng em muốn tự lập và nỗ lực hơn. Em còn mở thêm tài khoản sinh viên BVBank vì đợt này ưu đãi miễn phí chuyển tiền online, không yêu cầu số dư tối thiểu, rất tiện khi em chỉ cần chi tiêu những khoản nhỏ, và tính toán quản lý tài chính cá nhân" Mai cho biết.

Với các bạn sinh viên gói vay 'Tín dụng xanh – giáo dục vàng" còn hỗ trợ vay mua xe điện với lãi suất ưu đãi để chủ động đi học, rất thuận tiện cho các bạn.

Ngoài gói vay ưu đãi trên, khách hàng là chủ thẻthẻ tín dụng BVBank có thể mua sắm trả góp thiết bị học tập cho các con chỉ với 0% lãi suất. "Mọi chi phí được chia nhỏ, dễ kiểm soát, không bị dồn áp lực vào một thời điểm. Tôi vừa không mất phí hay lãi suất trả góp, vừa được chọn mua sản phẩm tốt từ các sàn thương mại điện tử lớn trong nước nên rất yên tâm," một phụ huynh đã sử dụng thẻ BVBank hơn 3 năm nay cho biết.

Giải pháp trọn gói cho phụ huynh có con du học

Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, BVBank còn đồng hành với các gia đình có con đi du học thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế ưu đãi. Ngân hàng áp dụng chính sách giảm 50% phí cho giao dịch từ 250 triệu - 1,25 tỷ đồng, miễn 100% phí cho giao dịch từ 1,25 tỷ đồng trở lên, và miễn toàn bộ phí OUR cho khoản chuyển từ 5 tỷ đồng trở lên. Đi kèm là tỷ giá cạnh tranh và quy trình xử lý an toàn qua hệ thống SWIFT.

Chị Nguyễn Thị Lan (TP.HCM), có con chuẩn bị nhập học tại Úc, chia sẻ: "Mỗi kỳ gia đình phải chuyển hàng chục nghìn USD. Trước đây phí cao, chuyển tiền luôn lo bị hao hụt. Nay BVBank miễn phí chuyển tiền, thủ tục nhanh, an toàn, con tôi nhận đủ học phí và sinh hoạt phí ngay tại trường."

Những câu chuyện thực tế từ anh Cảnh ở Hà Nội, bạn Mai ở TP.HCM đến chị Lan có con du học cho thấy nỗi lo lớn nhất mỗi dịp nhập học, chi phí tài chính giờ đây không còn gánh nặng.

Đặc biệt nhân dịp tựu trường, BVBank triển khai chương trình ưu đãi mở tài khoản và giao dịch dành cho khách hàng cá nhân từ ngày 04/09 đến hết 31/10/2025. Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản và thực hiện một giao dịch chủ động bất kỳ sẽ được tặng 30.000 điểm thưởng, áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

Bên cạnh đó, những khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán học phí qua ứng dụng Digimi từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng thêm 50.000 điểm thưởng (mỗi khách hàng được hưởng ưu đãi một lần trong suốt thời gian chương trình, áp dụng cho 200 khách hàng). Các ưu đãi có thể được áp dụng đồng thời, và BVBank sẽ căn cứ dữ liệu hệ thống để đối soát, sau đó cộng điểm trực tiếp vào mục "Ưu đãi điểm thưởng" trên Digimi của khách hàng.

Với giải pháp tài chính từ BVBank, phụ huynh có thêm sự an tâm khi con cái được lo trọn gói chi phí học tập; sinh viên tự tin hơn khi bước vào năm học mới với sự chủ động tài chính; còn du học sinh và gia đình có điểm tựa vững chắc nhờ dịch vụ chuyển tiền quốc tế an toàn, nhanh chóng. Ngày nhập học, vì thế, không chỉ là ngày khai giảng, mà thực sự trở thành ngày vui trọn vẹn khi gánh nặng tài chính đã được san sẻ.



