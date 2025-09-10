Ngân hàng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận vốn cho hộ kinh doanh

Vốn đầu tư từ lâu đã là trăn trở thường trực của các hộ kinh doanh. Muốn mở rộng quy mô, muốn nâng cấp cơ sở sản xuất hay đơn giản chỉ là duy trì hoạt động ổn định, tất cả đều cần đến nguồn lực tài chính. Trước nhu cầu cấp thiết, Nghị quyết 68 của Trung ương đã nhấn mạnh vai trò trụ cột của kinh tế tư nhân, trở thành động lực quan trọng để đưa đất nước bứt phá. Trong bối cảnh này, hệ thống ngân hàng chủ động thiết kế những giải pháp vốn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh tiếp cận vốn.

Vai trò của các ngân hàng càng rõ ràng hơn khi cả nước có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong dự thảo quản lý thuế của Bộ Tài chính, nhóm này được chia thành 4 phân khúc khác nhau: Nhóm 1 với doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm; Nhóm 2 từ 200 triệu–1 tỷ đồng/năm; Nhóm 3 gồm hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng có doanh thu từ 1–3 tỷ đồng/năm và trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có doanh thu từ 1–10 tỷ đồng/năm; Nhóm 4 là các hộ có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

Như vậy, nhu cầu vốn của từng nhóm khác nhau, từ đó, ngân hàng cũng cần xây dựng nhiều gói sản phẩm tương ứng.

Tại các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và VietinBank triển khai các gói vay bổ sung vốn lưu động, vay mở rộng sản xuất kinh doanh với mức lãi suất ưu đãi tùy theo ngành nghề. Agribank cũng phát triển các sản phẩm dành cho hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong khối tư nhân, nhiều ngân hàng cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm linh hoạt, đa dạng dành cho hộ kinh doanh, trong đó có BVBank khi nhà băng cung cấp nhiều giải pháp thiết kế riêng, phù hợp đặc thù từng nóm khách hàng.

Đối với các hộ kinh doanh có dòng tiền ổn định và mong muốn mở rộng hoạt động như nhóm 2 và 3, BVBank đưa ra sản phẩm vay dựa trên dòng tiền thực tế, cụ thể như số thuế đã nộp, số dư CASA hoặc tiền gửi. Khách hàng có thể vay tối đa 20 lần số dư CASA hoặc gấp 2 số dư tiền gửi, với lãi suất từ 5,99%/năm và nhiều lựa chọn hình thức vay khác nhau.

Với những hộ cần nguồn vốn kịp thời nhằm xoay vòng sản xuất kinh doanh thì việc làm sao tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng là điều quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy BVBank triển khai gói "cấp vốn liền tay" đáp ứng các nhu cầu trên với hạn mức lên tới 1,5 tỷ đồng, lãi suất từ 0,99%/tháng và thời hạn vay tối đa 60 tháng.

Ngoài 2 chính sách và sản phẩm vay trên, một sản phẩm vay khác đang thu hút sự chú ý của khá nhiều hộ kinh doanh trên thị trường, đó là gói vay bất động sản để sở hữu mặt bằng kinh doanh hoặc tích lũy dài hạn. Thời hạn vay tối đa 25 năm, ân hạn gốc đến 36 tháng; Lãi suất cạnh tranh từ 5%, hoặc cố định đến 24 tháng đầu; Hạn mức linh hoạt; Phương thức trả nợ lũy tiến; Thời gian phê duyệt nhanh chóng chính là những đặc tính thu hút của sản phẩm này trong giai đoạn hiện tại.

Mặt bằng kinh doanh không còn là bài toán nhức đầu vì giá thuê, vì chi phí bỏ ra mỗi tháng, vì lo lắng tìm mặt bằng khi hết hợp đồng,…Hộ kinh doanh dễ dàng sở hữu mặt bằng kinh doanh ưng ý cho chính mình, thêm vào đó còn cơ hội tích lũy dài hạn trong tương lai.

Sản phẩm vay ngày càng đa dạng, bám sát nhu cầu khách hàng, thủ tục đơn giản,.. là những bước tiến quan trọng giúp hộ kinh doanh có thêm động lực phát triển. Điều này cũng đồng nghĩa, khi ngân hàng mở rộng cánh cửa vốn cho hộ kinh doanh, thì nền kinh tế chung sẽ được tiếp thêm nguồn lực mới để tăng trưởng bền vững.