BVBank tiếp vốn, đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo đó, trong bối cảnh nhu cầu vay vốn của Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ ngày càng tăng cao, nhưng nhiều khách hàng vẫn gặp trở ngại trong việc chứng minh năng lực tài chính để được phê duyệt vay, hoặc băn khoăn về các chính sách vay,…BVBank đã chủ động phát triển hai chương trình chuyên biệt. Với chương trình vay mua bất động sản để kinh doanh mang tên "Tích sản kinh doanh – Kiến tạo cơ nghiệp", khách hàng có thể tiếp cận khoản vay với nhiều ưu đãi: thời hạn vay tối đa 25 năm, ân hạn gốc đến 36 tháng, lãi suất chỉ từ 5%/năm hoặc cố định đến 24 tháng đầu, cùng hạn mức vay không giới hạn theo nhu cầu. Thủ tục để được phê duyệt khoản vay của chương trình đơn giản như: doanh thu được ghi nhận dựa theo doanh thu khai thuế, hoặc doanh thu qua tài khoản thanh toán, doanh thu từ App bán hàng/ App giao hàng/ Phần mềm hoặc sổ sách theo dõi doanh thu… tùy vào quy mô kinh doanh của khách hàng. Theo đánh giá từ góc độ thị trường thì đây là một chương trình rất phù hợp, kịp thời với nhu cầu hiện tại của rất nhiều khách hàng đang tìm mặt bằng kinh doanh và mở rộng kinh doanh dài hạn thay vì hình thức thuê như hiện tại.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm nguồn với phục vụ đa dạng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp siêu nhỏ, BVBank triển khai thêm chương trình "Đồng hành vững tín" mang đến cơ chế phê duyệt hạn mức tín dụng minh bạch, dựa trên dữ liệu tài chính rõ ràng như số tiền thuế đã kê khai, số dư CASA hoặc số dư tiền gửi có kỳ hạn. Khách hàng có thể được cấp hạn mức vay lên đến 20 lần số dư CASA hoặc gấp 2 lần số dư tiền gửi, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm. Hồ sơ đơn giản, phê duyệt nhanh tại các điểm giao dịch giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn.

"Hai chương trình trên được chúng tôi phát triển dựa trên nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhu cầu vốn luôn là nhu cầu thiết yếu nhưng cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều khách hàng trong hoạt động kinh doanh do việc tiếp cận nguồn vốn còn nhiều phức tạp. Đây cũng có thể coi là một điểm nghẽn nếu không tháo gỡ kịp thời và hiệu quả. Chính vì lẽ đó, việc đưa sản phẩm, chương trình tín dụng phù hợp"đúng người đúng thời điểm" là việc rất quan trọng và BVBank chúng tôi hoàn toàn tự tin mang 2 chương trình tín dụng ưu đãi này đến khách hàng trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân như hiện tại. Hy vọng cùng với sự đồng hành này từ BVBank, các Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ tháo gỡ được khó khăn về nguồn vốn cũng như những băn khoăn về tài chính để phát triển việc kinh doanh của mình." - Ông Nguyễn Chánh Trung – Phó GĐ Khối KHCN BVBank chia sẻ.

Song hành cùng các gói vay, BVBank còn mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ Hộ kinh doanh với Digistore - giải pháp số hóa toàn diện giúp Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ quản lý bán hàng hiệu quả, xuất hóa đơn điện tử, quản lý chứng từ, kết nối dữ liệu thuế nhanh chóng và minh bạch. Sự kết hợp giữa nguồn vốn ưu đãi và công cụ quản lý số hiện đại này mang đến cho khách hàng lợi thế kép: vừa có dòng vốn ổn định, vừa nâng cao hiệu quả vận hành, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn.

Khách hàng cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về ưu đãi qua website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 556.