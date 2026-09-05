Khai giảng ở xã đảo duy nhất Hà Nội, học sinh không còn phải qua sông đến trường
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Theo Trọng Tài - Dương Triều 05-09-2026 - 12:56 PM |
Xã hội
Năm học 2026-2027 đánh dấu một thay đổi đặc biệt với học sinh xã đảo Minh Châu (Hà Nội), khi 76 học sinh lớp 10 lần đầu tiên được học THPT ngay tại quê nhà, không còn phải qua sông Hồng để đến trường như nhiều thế hệ trước.
Từ sáng sớm 5/9, 970 học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu (xã Minh Châu, Hà Nội) đã có mặt tại sân trường trong đồng phục mới, háo hức chờ lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Các em học sinh háo hức trong ngày khai giảng năm học mới.
Những học sinh nhỏ tuổi được cha mẹ đưa đến trường từ sớm. Một số em còn bỡ ngỡ trong ngày đầu bước qua cánh cổng trường, nhưng nhanh chóng hòa vào không khí rộn ràng của lễ khai giảng.
Năm học này, 76 học sinh lớp 10 Minh Châu lần đầu được học THPT ngay trên xã đảo, không còn phải qua sông Hồng đến trường như nhiều thế hệ trước.
Nguyễn Thị Kim Liên, học sinh lớp 9C, đại diện học sinh ba cấp phát biểu tại lễ khai giảng. Với khóa THPT đầu tiên, việc học sinh được tiếp tục học tập ngay tại quê hương mang một ý nghĩa đặc biệt. “Ba cấp học, ba chặng đường trưởng thành, nhưng chúng cháu có chung một mái nhà”, Liên chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu, trước đây nhiều thế hệ học sinh địa phương phải qua sông Hồng bằng đò để đến trường. Vào những ngày mưa lũ, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và có thể ảnh hưởng đến việc học của các em.
Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được khánh thành đúng dịp khai giảng năm học mới. Công trình có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, trong đó có khối nhà 5 tầng mới với diện tích sàn 4.665 m² cùng hệ thống phòng học, phòng bộ môn và các khu chức năng.
Trong sân trường, học sinh chăm chú theo dõi các nghi thức khai giảng. Với nhiều em, ngày khai giảng năm nay cũng đánh dấu một chặng đường học tập mới ngay trên quê hương mình.
Tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao tặng nhà trường phòng học STEM & AI, chúc thầy và trò bước vào năm học mới thi đua dạy tốt, học tốt.
Năm học 2026-2027, trường có 970 học sinh ở cả ba cấp. Từ năm nay, học sinh Minh Châu có thể bắt đầu từ lớp 1 và tiếp tục học đến hết THPT ngay tại quê nhà.
Theo Trọng Tài - Dương Triều
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