Khai giảng ở xã đảo duy nhất Hà Nội, học sinh không còn phải qua sông đến trường

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu, trước đây nhiều thế hệ học sinh địa phương phải qua sông Hồng bằng đò để đến trường. Vào những ngày mưa lũ, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và có thể ảnh hưởng đến việc học của các em.