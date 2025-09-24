Khải Hoàn Land ký kết cùng Vinhomes, chính thức phân phối Vinhomes Green Paradise

Sự kiện diễn ra tại Vinpearl Landmark 81 – TP.HCM vào ngày 22/9/2025 với sự hiện diện của Ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên viên kinh doanh hùng hậu của các đơn vị. Sự kiện lần này không chỉ có ý nghĩa lớn trong hành trình hợp tác chiến lược dài hạn của Khải Hoàn Land và Vinhomes mà còn tiếp thêm xung lực cho thị trường khi mang đến nguồn sản phẩm chất lượng với quy mô vượt trội.

Là thành viên chủ chốt của Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam Vingroup, Vinhomes luôn tiên phong kiến tạo các đại đô thị văn minh, hiện đại và bền vững, nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa và hệ sinh thái tiện ích khép kín chuẩn quốc tế, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo nên một chuẩn mực sống toàn diện chưa từng có tại Việt Nam.

Với triết lý phát triển bền vững, gắn kết giữa lợi ích cư dân – nhà đầu tư – cộng đồng, Vinhomes không ngừng khẳng định vị thế tiên phong và tạo được dấu ấn sâu đậm trong sự phát triển đô thị nước nhà, hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển đô thị số 1 khu vực, đưa thương hiệu bất động sản Việt Nam vươn tầm thế giới.

Song hành cùng Vingroup – Vinhomes trong chặng đường dài, Khải Hoàn Land luôn thể hiện tốt vị thế đối tác chiến lược uy tín khi là cầu nối đưa hàng loạt siêu dự án đến gần hơn với đông đảo khách hàng.

Trong định hướng phát triển dài hạn, Khải Hoàn Land sẽ tập trung cho mảng đầu tư – phát triển dự án, khai thác tối ưu quỹ đất đang nắm giữ; đồng thời nâng cao năng lực phân phối khi cộng hưởng sức mạnh từ hai công ty thành viên là Khải Minh Land và Solution.

Song song đó, Tập đoàn chú trọng nâng cao sức cạnh tranh bằng việc mở rộng hệ thống chi nhánh và xây dựng lực lượng nhân sự chất lượng, hùng hậu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đặc biệt, Khải Hoàn Land đã phát triển nền tảng KLAND - Ứng dụng giao dịch bất động sản tích hợp AI giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành – trợ thủ đắc lực cho lực lượng môi giới thời đại mới.

Theo đó, Khải Hoàn Land có nhiều lợi thế khi đồng hành cùng Vinhomes hợp tác phân phối đại đô thị Vinhomes Green Paradise – tâm điểm mới của thị trường bất động sản TP.HCM.

Với chiến lược đánh thức tiềm năng Cần Giờ, Vinhomes định hướng tiên phong kiến tạo "kỳ quan đô thị" chưa từng có ở Việt Nam từ dự án Vinhomes Green Paradise - Khu đô thị ESG Xanh - Thông minh - Sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới.

Sở hữu tổng diện tích 2.870 ha, dự án nằm ở vị trí độc bản 3 mặt giáp biển duy nhất tại TP.HCM, sau lưng là hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú. Bên cạnh đó, Vinhomes Green Paradise kết nối hàng loạt hạ tầng chiến lược: Cầu Cần Giờ, mở rộng cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Bạch Đằng - Vũng Tàu - Cần Giờ, đường sắt metro tốc độ cao nối Quận 7,… giúp dễ dàng tiếp cận các trung tâm kinh tế lân cận.

Hướng đến mục tiêu trở thành Thiên đường vui chơi, giải trí đẳng cấp - Du lịch sinh thái - Nghỉ dưỡng lý tưởng, Vinhomes Green Paradise quy tụ loạt hạng mục mang tầm vóc quốc tế: tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, 2 sân golf đẳng cấp thế giới, biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon, tòa tháp đa năng 108 tầng, hệ thống y tế Mỹ - Cleveland Clinic,… cùng hàng loạt sự kiện lễ hội, show trình diễn văn hóa - nghệ thuật – thể thao sôi nổi diễn ra xuyên suốt trong năm.

Đặc biệt, dự án còn được đầu tư hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ 10km cung cấp nguồn điện sạch cho siêu đô thị, giao thông không phát thải,… mở ra tương lai xanh cho cả khu vực.

Việc xuất hiện một dự án mang tầm vóc quốc tế ngay lúc TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới và thị trường khan hiếm nguồn cung chất lượng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ: khơi dậy dòng tiền đầu tư, kích thích thanh khoản, nâng mặt bằng giá trị toàn khu vực, dẫn dắt nhịp tăng trưởng sôi động của thị trường bất động sản cuối năm và mở đường cho chu kỳ phục hồi bền vững trong những năm tới.

Theo đó, sự hợp tác chiến lược giữa Vinhomes và Khải Hoàn Land hứa hẹn giúp Vinhomes Green Paradise lan tỏa giá trị bền vững, thịnh vượng đến cộng đồng; đồng thời khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của cả hai thương hiệu.