Khải Hoàn Land - Masterise Homes: Tăng cường hợp tác, nâng tầm vị thế

Ngày 15/7/2025, Tập đoàn Khải Hoàn Land được Masterise Homes trao chứng nhận đại lý chiến lược bộ sưu tập Marriott Residences Special Edition tòa Lake - Grand Marina, Saigon ngay trong sự kiện kick-off với chủ đề: "Beyond The Vault - Khắc Tạo Di Sản" tại TP.HCM trong niềm hân hoan của đại diện lãnh đạo cấp cao Marriott International, Masterise Homes, Khải Hoàn Land và các đối tác chiến lược.

Đồng hành cùng Masterise Homes trong thời gian dài qua nhiều dự án, Khải Hoàn Land liên tục kiến tạo nhiều thành tích bán hàng xuất sắc, gần đây nhất được vinh danh là Top đại lý xuất sắc nhất Lumière Midtown, mang về doanh số 539 tỷ đồng tại chiến dịch mở bán, cùng CĐT tạo nên thành công lớn của The Global City.

Theo đó, có thể khẳng định, việc giữ vững vai trò đối tác chiến lược, phân phối bộ sưu tập (BST) căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Special Edition minh chứng mạnh mẽ cho quan hệ song phương bền vững, nâng cao vị thế giữa Khải Hoàn Land và Masterise Homes, trong sứ mệnh trao gửi những sản phẩm, dịch vụ bất động sản (BĐS) cao cấp nhất đến với khách hàng tinh anh.

Khải Hoàn Land được Masterise Homes trao chứng nhận đại lý chiến lược BST căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Special Edition tòa Lake - Grand Marina, Saigon

Trực thuộc tập đoàn Masterise, Masterise Homes là nhà phát triển BĐS hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ BĐS tại Việt Nam và thế giới.​

Sở hữu danh mục BĐS hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes là đơn vị tiên phong đưa mô hình BĐS hàng hiệu vào đô thị Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược với bậc thầy nghệ thuật Haute Couture ELIE SAAB và Marriott International – Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, quy tụ những thương hiệu danh giá như Marriott, JW Marriott, The Ritz-Carlton và Elie Saab. Và Grand Marina Saigon, The Grand Hanoi, The Rivus đã góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ BĐS hàng hiệu, siêu sang toàn cầu.

Riêng tại Việt Nam, Masterise Homes không ngừng vươn tầm vị thế, dẫn dắt thị trường với hơn 15 công trình tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng, cung cấp hơn 10.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ cao cấp, nhà phố và BĐS hàng hiệu, góp phần định hình lại diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ từ Masterise Homes và các đối tác, cộng sự đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng danh giá, gần đây nhất là lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh - Phát triển xanh và Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu 2024, Top 10 Nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam 2023,…

Kiên định với tầm nhìn kiến tạo giá trị bền vững, Marriott Residences Special Edition là phiên bản đặc biệt tại tòa Lake - Grand Marina, Saigon - Khu phức hợp BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới, tiếp nối chuẩn sống hàng hiệu Marriott giữa trung tâm Sài Gòn. Do đó, Masterise Homes cân nhắc, chọn lọc đối tác chiến lược có đội ngũ môi giới cao cấp, giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu thị trường BĐS, thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc BĐS hàng hiệu cùng khả năng nắm bắt insight riêng biệt của giới thượng lưu để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.

Đồng hành cùng Masterise Homes từ những ngày đầu thành lập, Khải Hoàn Land - Nhà phát triển dự án và Môi giới BĐS hàng đầu với hệ sinh thái vững mạnh được CĐT tín nhiệm trở thành một trong số ít đối tác cấp cao phân phối BST Marriott Residences Special Edition.

Khải Hoàn Land là đối tác chiến lược cấp cao của Masterise Homes phân phối BST Marriott Residences Special Edition tòa Lake - Grand Marina, Saigon

Đẩy mạnh vai trò đầu tư – phát triển dự án, Khải Hoàn Land đang tích cực phát triển quỹ đất với nhiều dự án giá trị đã và đang dần hoàn thiện; đồng thời chọn lọc hợp tác cùng các Chủ đầu tư lớn tìm thêm các dự án mới để hợp tác phát triển.

Đối với mảng môi giới BĐS, Khải Hoàn Land sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp gồm 2 thành viên chủ chốt là Khải Minh Land và Solution với đội ngũ K.I.S chất lượng cao, có năng lực chuyên môn vững chắc, tác phong chuyên nghiệp, chuẩn mực, bản lĩnh và nhiệt huyết.

Và quan trọng hơn là đứng đằng sau lực lượng bán hàng cao cấp đó là sự hỗ trợ đắc lực bởi nền tảng KLAND - Ứng dụng công nghệ BĐS đỉnh cao tích hợp big data, AI, thực tế ảo… giúp tăng trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh với hàng nghìn giao dịch được ghi nhận trong thời gian qua.

Cộng hưởng lợi thế trên, Khải Hoàn Land giữ vững vai trò là đối tác chiến lược nhiều dự án trọng điểm của nhiều CĐT danh tiếng như: Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Phú Long, Khang Điền, Keppel,… đặc biệt là BST căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Special Edition tòa Lake - Grand Marina, Saigon của Masterise Homes.

Dự án tọa lạc bên sông Sài Gòn, trên nền di sản Ba Son - Đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn - Lõi trung tâm TP.HCM. Ngay dưới chân tòa tháp là hệ tiện ích "tất cả trong một": tòa tháp văn phòng và TTTM Marina Central Tower, ga ngầm Metro Ba Son, bến du thuyền, công viên và quảng trường ven sông. Thừa hưởng hạ tầng siêu kết nối: đường bộ, đường thủy và đường sắt đô thị (metro), chỉ vài phút, cư dân có thể tiếp cận mọi trung tâm tài chính, hành chính và văn hóa trọng yếu của TP.HCM.

BST Marriott Residences Special Edition sở hữu diện tích đa dạng: căn studio - rộng hơn mặt bằng chung, căn 1 và 2 phòng ngủ với phong cách sống chuẩn khách sạn 5 sao Marriott. Không gian được hoàn thiện với nội thất liền tường nhập khẩu 100% từ các thương hiệu châu Âu. Đặc biệt, giỏ hàng đầu tiên, Masterise Homes dành tặng BST nội thất rời gồm sofa, bàn ăn, giường ngủ,... thiết kế đồng bộ với thẩm mỹ của Marriott & nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu.

Trải nghiệm sống tại căn hộ được nâng tầm với loạt nội thất thế hệ mới như: hệ sen tắm đa chức năng từ Gessi (Ý), hệ thống âm thanh âm trần Bose DesignMax (Mỹ),… được vận hành qua hệ điều khiển thông minh, cá nhân hóa theo từng thói quen và nhu cầu sống.

Mỗi căn hộ đồng thời kết nối liền mạch với hệ tiện ích nội khu 5 sao trải dài trên ba tầng tại tòa Lake: hồ bơi lớn và sân chơi trẻ em, thư viện, phòng họp cao cấp, Kid’s Club, rạp chiếu phim liền kề phòng tiệc, hồ bơi có mái che, bể sục, khu BBQ, phòng Sky Gym với tầm view panorama…

Việc Khải Hoàn Land nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược cùng Masterise Homes với BST căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Special Edition tại tòa Lake - Grand Marina, Saigon là bước đi chiến lược biến phong cách sống chuẩn quốc tế trở nên dễ tiếp cận hơn với người Việt thành đạt, đang khao khát một chuẩn mực sống tương xứng với vị thế, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt xu hướng phát triển mới cho BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.