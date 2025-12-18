Khải Hoàn Prime củng cố nguồn cung pháp lý chuẩn mực tại khu Nam

Đón nhịp phục hồi của thị trường bất động sản cuối năm 2025, tâm lý người mua dù thận trọng, khắt khe hơn nhưng đã chuyển từ chờ đợi sang tìm kiếm cơ hội. Anh Minh tại phường Sài Gòn, TP.HCM cho hay: "Thời điểm này bất động sản đang lên lại, nếu chọn đúng phân khúc có pháp lý sạch thì khả năng sinh lời nắm trong tay."

Đánh giá riêng về tốc độ tăng trưởng của căn hộ, các chuyên gia cho rằng đây sẽ là phân khúc có nhiều lợi thế nhờ khung pháp lý rõ ràng, tính thanh khoản cao, khả năng tăng giá hấp dẫn bởi nhu cầu sở hữu luôn lớn và còn tiếp tục tăng.

Là một trong những điểm sáng của thị trường khu Nam thời điểm cuối năm, căn hộ resort Khải Hoàn Prime là dự án hiếm hoi tiến hành ký HĐMB trong tháng 12 này – đánh dấu sự hoàn chỉnh trong hồ sơ pháp lý, đảm bảo an tâm cho khách hàng, đồng thời mở ra biên độ tăng giá bền vững.

Nằm tại tâm điểm kết nối của khu Nam TP.HCM, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng – tiện ích hoàn chỉnh của khu vực, như không chỉ lý tưởng để an cư lâu dài mà còn thuận lợi khai thác cho thuê với khả năng lấp đầy cao nhờ lượng chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cư dân cao cấp dồi dào.

Khải Hoàn Land với 90% căn hộ view sông trọn đời

Đặc biệt, Khải Hoàn Prime còn mang đến trải nghiệm sống vươn tầm, đón đầu xu hướng thời đại dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa với mô hình compound ven sông chuẩn resort 5 sao sang trọng. 80% diện tích dự án dành trọn cho cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích "all-in-one" như hồ bơi muối khoáng phong cách resort, quảng trường ánh sáng 1000m2, Clubhouse 3000m2, BBQ Riverside, phòng gym hiện đại, siêu thị, coffee shop,… mang đến đặc quyền sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Ngoài ra, các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp từ những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như: Hafele, An Cường, Jotun, Vitto,… hoàn thiện 100% nội thất cơ bản, bao gồm toàn bộ phòng bếp, thiết bị vệ sinh, khoá cửa, sơn tường và các tiện nghi chức năng.

Các căn hộ Khải Hoàn Prime được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, sang trọng

Cập nhật mới nhất từ công trường Khải Hoàn Prime, hiện dự án đã thi công đến tầng 11. Công trường duy trì hoạt động liên tục với hàng ngàn công nhân, kỹ sư và máy móc thiết bị hiện đại, đảm bảo chất lượng từng hạng mục cho thấy sự nghiêm túc và nỗ lực lớn của chủ đầu tư trong việc bám sát tiến độ, cam kết bàn giao đúng hạn vào quý I/2027.

Báo cáo tại Hội nghị bất động sản Việt Nam - VRES 2025 của Batdongsan.com, giá chung cư quý 4/2025 tăng đáng kể ở nhiều khu vực, trong đó Nhà Bè cũ tăng 64%, Quận 7 cũ tăng 63%. Trong bối cảnh phân khúc căn hộ tại khu Nam tiếp tục tăng mạnh, Khải Hoàn Prime vẫn đang sở hữu mức giá hấp dẫn khoảng 70 triệu đồng/m². Dự đoán sau thời điểm ký HĐMB, mức giá này có thể tăng lên theo xu hướng, hứa hẹn là động lực thôi thúc người mua trong giai đoạn tới.