Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc lộ 13 sắp có thêm “điểm nóng” an cư mới

18-12-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Quốc lộ 13 sắp có thêm “điểm nóng” an cư mới

Từ một tuyến giao thông huyết mạch, Quốc lộ 13 đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, dần định hình như trục đô thị – thương mại – an cư mới kết nối TP.HCM với trung tâm khu vực phía Đông Bắc.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hoạt động thương mại – dịch vụ tăng tốc, cùng với làn sóng dịch chuyển dân cư ngày càng rõ nét… tất cả đang tạo nên sức bật mới cho bất động sản dọc trục Quốc lộ 13.

Sự phát triển liên tục của chuỗi trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học hệ tiện ích hiện hữu quy mô lớn cùng tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang khiến khu vực này trở thành tâm điểm mới cho những người tìm kiếm nơi an cư tiện nghi, giao thông thuận lợi và giàu tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, thông tin Tập đoàn Bcons giới thiệu dự án mới – Bcons NewSky – ngay mặt tiền Quốc lộ 13 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường. Đây không chỉ là sự xuất hiện của một nguồn cung mới, mà còn là dấu mốc cho thấy sức nóng quay trở lại của phân khúc nhà ở tại khu vực Thuận An (cũ).

Đáng chú ý, thời điểm ra mắt của Bcons NewSky được xem là phù hợp khi trục Quốc lộ 13 đang bước vào chu kỳ phát triển mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Hạ tầng liên tục được cải thiện và các kế hoạch mở rộng – nâng cấp đang được thúc đẩy, tạo đòn bẩy quan trọng cho nhu cầu an cư và đầu tư.

Vị trí "kép" hiếm có: mặt tiền Quốc lộ 13 – gần nhà ga tuyến Metro 2 Bình Dương

Trong thị trường hiện nay, việc sở hữu dự án nằm tại mặt tiền một đại lộ lớn vốn đã là lợi thế đáng giá. Tuy nhiên, Bcons NewSky còn sở hữu điểm cộng khác biệt khi tọa lạc gần vị trí dự kiến của ga tuyến Metro 2 Bình Dương, với khoảng cách chỉ khoảng 100m (theo thông tin định hướng quy hoạch đang được nghiên cứu và đề xuất).

Yếu tố kết nối "kép" – vừa trực diện trục Quốc lộ 13, vừa liền kề mạng lưới giao thông công cộng trọng điểm trong tương lai – tạo nên lợi thế nổi bật hiếm có cho dự án. Điều này giúp cư dân tương lai dễ dàng di chuyển về TP.HCM, trung tâm Thuận An (cũ) cũng như chuỗi tiện ích – dịch vụ liền kề.

Quốc lộ 13 sắp có thêm “điểm nóng” an cư mới- Ảnh 1.

79 tiện ích nội khu: định hình chuẩn sống của một đô thị hoàn chỉnh

Không chỉ được chú ý nhờ vị trí, Bcons NewSky còn được đầu tư theo định hướng kiến tạo một không gian sống hoàn chỉnh. Dự án sở hữu 79 tiện ích nội khu dự kiến dành cho nhiều nhóm cư dân, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành, bao gồm không gian thư giãn, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao – giải trí và mảng xanh nội khu.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu đa lớp, cư dân tương lai của Bcons NewSky còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đã hình thành và tiếp tục phát triển mạnh mẽ quanh trục Quốc lộ 13: trung tâm thương mại, dịch vụ giáo dục – y tế, siêu thị và các khu mua sắm hiện đại.

Quốc lộ 13 sắp có thêm “điểm nóng” an cư mới- Ảnh 2.

Quốc lộ 13 sắp có thêm “điểm nóng” an cư mới- Ảnh 3.

Trong bối cảnh trục Quốc lộ 13 đang bước vào thời kỳ phát triển sôi động, sự xuất hiện của Bcons NewSky được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn hấp dẫn cho thị trường nhà ở khu vực Thuận An (cũ). Dự án sở hữu nhiều yếu tố nổi bật: vị trí kết nối thuận tiện, tiềm năng hưởng lợi từ hạ tầng, hệ tiện ích nội khu vượt trội và giá trị an cư dài hạn.

Bcons NewSky không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung chất lượng cho khu vực, mà còn mở ra một chuẩn sống đô thị mới – nơi kết nối, tiện nghi và chất lượng sống được quy tụ trong cùng một tọa độ đáng giá.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lấy ý kiến người dân ở một xã Hà Nội về KĐT thể thao Olympic có sân vận động 135.000 chỗ, lớn nhất thế giới

Quá nhanh: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lấy ý kiến người dân ở một xã Hà Nội về KĐT thể thao Olympic có sân vận động 135.000 chỗ, lớn nhất thế giới Nổi bật

Đúng 2 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến "kỷ lục" hơn 3 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày

Đúng 2 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến "kỷ lục" hơn 3 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày Nổi bật

Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò

Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò

08:00 , 18/12/2025
Khải Hoàn Prime củng cố nguồn cung pháp lý chuẩn mực tại khu Nam

Khải Hoàn Prime củng cố nguồn cung pháp lý chuẩn mực tại khu Nam

08:00 , 18/12/2025
Xu hướng an cư của giới tinh anh: Ưu tiên những biểu tượng sống

Xu hướng an cư của giới tinh anh: Ưu tiên những biểu tượng sống

08:00 , 18/12/2025
Cận cảnh 48km cuối tuyến cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột trước giờ thông xe kỹ thuật

Cận cảnh 48km cuối tuyến cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột trước giờ thông xe kỹ thuật

07:08 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên