Khải Hoàn Prime tung giỏ hàng đặc biệt trước thềm ký HĐMB

Ra mắt trong thời gian ngắn, nhưng giỏ hàng đặc biệt 100% căn hộ view sông của Khải Hoàn Prime nhanh chóng thu hút lượng lớn người mua vì nằm trong phân khúc căn hộ dưới 70 triệu đồng/m2 tại khu Nam TP.HCM.

Trên thực tế, căn hộ ven sông tại quỹ đất trung tâm thành phố đã được phát triển hết - nơi giá bán đã "chạm trần" và không còn nguồn cung mới. Những dự án ven sông Sài Gòn có giá trung bình dao động từ 93 triệu/m2 đến hơn 278 triệu/m2; giá căn hộ chung cư tại Quận 1 cũng dao động từ 152 - 362 triệu/m2,…

Theo các chuyên gia, căn hộ ven sông thường có giá cao hơn đáng kể so với các dự án không có lợi thế mặt nước bởi yếu tố cảnh quan trong lành, view sông thoáng đãng, yếu tố phong thủy "kề sông cận thủy" là những giá trị vô hình nhưng được nhiều gia chủ rất quan tâm.

Ngoài ra, theo khảo sát trong nhiều năm qua, các dự án ven sông tại TP.HCM như Thủ Thiêm, Bình Thạnh, Quận 2 cũ… có biên độ tăng giá mạnh nhờ sự khan hiếm về quỹ đất. Điều kiện triển khai dự án ven sông cũng khắt khe hơn khi chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý phức tạp, góp phần đẩy giá trị loại hình này lên cao.

Khải Hoàn Prime căn hộ resort ven sông đẳng cấp

Ngoài mức giá cạnh tranh, được đánh giá là "đẹp nhất" trong khu vực tại thời điểm hiện tại, Khải Hoàn Prime còn ghi điểm với mật độ xây dựng (MĐXD) chỉ khoảng 21%, thuộc top 5 các dự án có MĐXD thấp nhất TPHCM. Phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích chuẩn resort như hồ bơi muối khoáng điện phân, quảng trường ánh sáng hơn 1000m2, Clubhouse đa năng rộng 3000m2, đường dạo bộ ven sông, sân thể thao, BBQ Riverside… ngay trong lòng dự án. Cư dân tương lai sẽ được tận hưởng tầm nhìn ven sông đắt giá cùng môi trường sống thư giãn, gần gũi thiên nhiên mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa lòng thành phố.

Một lợi thế khác giúp căn hộ ven sông Khải Hoàn Prime trở thành "hàng hiếm" chinh phục khách hàng là vị trí tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Văn Lương (tuyến đường ít có dự án mới ra mắt), kết nối đến KĐT Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút; hưởng lợi từ hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ của khu Nam TP.HCM, tiêu biểu là loạt công trình trọng điểm đã về đích trong năm 2024 như hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa, cầu Cây Khô... Trong thời gian tới, khi cao tốc Bến Lức – Long Thành và vành đai 3 đi vào hoạt động, khu vực này sẽ trở thành trung tâm vệ tinh mới của thành phố, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng dài hạn.

Tiện ích căn hộ chuẩn Resort tại dự án

Được biết, giỏ hàng giới hạn lần này đã được chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng, chọn đúng "thời điểm vàng" trước thềm ký HĐMB để ra mắt thị trường. Cùng với đó là tiến độ thi công ấn tượng: hiện dự án đang thi công ngày đêm để kịp bàn giao đến khách hàng vào quý 1/2027 và tiến độ đang lên tầng 5, khẳng định cam kết rõ ràng của chủ đầu tư về pháp lý giúp củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tung ra nhiều chính sách đặc quyền trong giai đoạn này giúp khách hàng tối ưu tài chính: chỉ thanh toán 15% ký ngay HĐMB; lịch thanh toán dàn trải nhàn hạ chỉ 1%/tháng trong 2 năm; ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ; ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng booking sớm còn được hưởng chính sách "1 được 3" hấp dẫn: chiết khấu 2%, lãi suất kép 1%/tháng và cơ hội nhận thưởng lên đến 3 chỉ vàng khi tham gia chương trình "vòng quay may mắn" tại nhà mẫu.