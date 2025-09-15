Khai phá tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam cùng Vietcap và FTSE

Vị thế dẫn đầu này đã lan tỏa sang thị trường chứng khoán, đưa Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán có thanh khoản cao nhất ASEAN và là một trong những thị trường có diễn biến tích cực nhất trên toàn cầu trong năm 2025.

Khi Việt Nam ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn của giới đầu tư và truyền thông quốc tế, CTCP Chứng khoán Vietcap đã và đang phối hợp với FTSE Russell để cập nhật những diễn biến mới nhất cũng như các cơ hội đầu tư từ thị trường Việt Nam đến các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Vietcap và FTSE Russell cùng chia sẻ tầm nhìn chung giúp thúc đẩy tiềm năng chưa được khai phá của thị trường Việt Nam. Sự kết hợp giữa công ty chứng khoán với thị phần nhà đầu tư tổ chức hàng đầu Việt Nam và nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các bộ chỉ số, phân tích và giải pháp dữ liệu thực sự đã mang lại sức cộng hưởng lớn.

Vào ngày 06.08.2025, Vietcap đã tổ chức hội thảo thường niên Vietnam Access Day Bangkok (VAD BKK) lần thứ 7 tại Thái Lan. Vietcap đã hợp tác với FTSE Russell trong sự kiện này và thu hút hơn 150 nhà đầu tư, cho thấy mức độ quan tâm lớn dành cho thị trường chứng khoán Việt Nam. VAD BKK 2025 cũng ghi nhận sự góp mặt của các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), CTCP Đầu tư Nam Long, Ngân hàng VPBank và Chứng khoán Vietcap.

Vietcap và FTSE Russell sẽ tiếp tục hợp tác thông qua việc đồng tổ chức hội thảo Vietnam Access Day London (VAD London) 2025 lần đầu tiên vào ngày 18.09.2025. Hội thảo sẽ được tổ chức tại trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), một trong những sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới. Tại sự kiện, FTSE Russell sẽ chia sẻ những góc nhìn mới nhất về nỗ lực của Việt Nam cho mục tiêu nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi (FTSE Emerging Market). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam như CTCP FPT và CTCP Đầu tư Nam Long cũng sẽ tham gia cung cấp thông tin cập nhật về kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của các công ty.

Tháng 10.2025 có thể sẽ là một cột mốc lịch sử đối với Việt Nam khi FTSE Russell đưa ra quyết định về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi. FTSE Russell đã chính thức khởi động phiên đánh giá phân loại thị trường chứng khoán vào ngày 02/09/2025. Khi ngày công bố kết quả (08.10.2025) đang đến gần, Vietcap sẽ tiếp tục đối thoại tích cực với FTSE Russell nhằm thúc đẩy nỗ lực nâng hạng và hỗ trợ tháo gỡ các quan ngại còn tồn đọng (nếu có) liên quan đến hạ tầng thị trường Việt Nam.