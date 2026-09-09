Khai quật dấu vết cực hiếm của khủng long T. rex sau 66 triệu năm

Người thợ săn hóa thạch nghiệp dư phát hiện dấu chân T. rex hiếm có

Sau ca phẫu thuật thay khớp gối, giáo viên trung học Kent Hups đang tìm một lối đi dễ dàng hơn để ra khỏi một thung lũng hẹp, nhiều đá ở vùng đất cằn cỗi North Dakota, Mỹ. Bất ngờ, ông dừng lại rồi chạy về phía trước.

“Tôi nhìn thấy thứ gì đó nhô lên khỏi mặt đất và nó trông rất kỳ lạ, giống như chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây”, Hups kể.

Là người đã dành 30 năm để tìm hiểu và săn lùng những dấu chân cổ đại, Hups lập tức chú ý đến một khối đất hình tam giác gồ ghề trên bề mặt chưa bị xáo trộn. Với ông, hình dạng này giống như ba ngón chân khổng lồ. Người thợ săn hóa thạch nghiệp dư tin rằng mình vừa tìm thấy một trong những phát hiện khủng long hiếm nhất.

“Tôi vô cùng phấn khích. Vấn đề khi quá phấn khích mà lại chỉ có một mình là bạn có thể hét rất to nhưng chẳng có ai nghe thấy”, Hups nói.

Ông lập tức nhắn tin cho người bạn Tyler Lyson, một nhà cổ sinh vật học đang có nhóm khảo sát cách đó vài km. Hups đã tình nguyện tham gia cùng nhóm của Lyson trong ngày hôm đó.

“Này, tôi vừa tìm thấy dấu chân T. rex!!!!!!” Hups nhắn.

Ảnh: National Geographic

Lyson, một nhà thám hiểm của National Geographic, đáp lại bằng câu mà ông đã nhiều lần gửi cho Hups trong suốt hơn một thập kỷ quen biết: “Gửi tôi một bức ảnh!”

Sự hoài nghi ngay lập tức của Lyson có lý do. Các nhà khoa học khi đó chỉ xác định được tổng cộng hai dấu chân của T. rex trưởng thành trên toàn thế giới, một ở New Mexico và một ở Montana.

Việc tìm thấy bất kỳ dấu chân khủng long nào vốn đã rất hiếm. Nhưng trường hợp này càng đặc biệt bởi dấu vết nằm trong hệ tầng Hell Creek, một lớp địa chất xuất hiện tại nhiều bang miền Tây nước Mỹ, trong đó có Montana và những vùng đồi ở North Dakota, nơi Lyson sinh ra và lớn lên.

Lyson đã dành cả đời đi lại trên vùng đất này và tìm kiếm hóa thạch.

Khoảng 66 triệu năm trước, khu vực này từng là một vùng đồng bằng ngập lũ phủ đầy rừng, với những dòng suối và đầm lầy đan xen. Bùn kết Hell Creek cùng các lớp trầm tích mềm khác vì thế có khả năng bảo tồn xương động vật rất tốt.

Tuy nhiên, chính nguồn gốc liên quan đến môi trường nhiều nước của hệ tầng này lại khiến những dấu vết hoạt động của khủng long được bảo tồn theo cách biệt lập và đặc biệt. Ngay trong ngày đầu tiên, Hups cẩn thận ghi lại các số đo vào sổ thực địa và chụp ảnh khối đá gồ ghề có hình dạng giống dấu chân.

Ở những hẻm núi dạng hộp trong khu vực, sóng điện thoại hiếm chẳng khác gì băng giữa mùa hè, tức gần như không tồn tại. Hups phải mất nhiều công sức mới gửi được tin nhắn đầu tiên và biết rằng những bức ảnh sẽ không thể tải lên từ vị trí phát hiện.

Vài giờ sau khoảnh khắc phấn khích ban đầu, Hups đi lên khu vực cao hơn để có thể gửi những hình ảnh làm bằng chứng.

Tuy nhiên, Lyson vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tối hôm đó, khi Hups kể lại toàn bộ câu chuyện và cho biết mình đã nhìn thấy dấu chân thứ hai, cả khu nhà nơi nhóm nghiên cứu ở cũng xôn xao.

Lyson hiểu rằng một dấu chân T. rex trong hệ tầng Hell Creek đã là điều khó tin. Nhưng hai dấu chân nối tiếp nhau, tạo thành một đường đi của T. rex, lại càng khó xảy ra.

Các nhà khoa học từng phát hiện một số đường dấu chân ở những nơi khác, có thể thuộc về các loài khủng long bạo chúa khác, thậm chí có khả năng là T. rex non. Nhưng chưa có đường dấu chân nào được xác nhận thuộc về một cá thể T. rex trưởng thành.

Ngày hôm sau, Hups cùng những người khác quay lại theo chính dấu chân mình để kiểm tra phát hiện.

“Chúng tôi nhìn vào đó và tôi tranh luận với anh ấy vì anh ấy đã chắc chắn rồi. Một dấu chân, thế là T. rex, xong. Không, tôi muốn nhìn thấy một mô hình”, Lyson kể.

Hups chỉ cho Lyson khối thứ hai, có hình dạng mơ hồ hơn.

“Ừ, có thể nó trông giống một dấu chân”, Lyson nhớ lại. “Có thể, nhưng tôi vẫn chưa thực sự bị thuyết phục.”

Một người bạn thời trung học của Lyson đi cùng nhóm hôm đó hỏi ông cần điều gì để tin rằng đây thực sự là một đường dấu chân.

“Chúng ta cần tìm được dấu thứ ba”, Lyson trả lời, đồng thời chỉ vị trí mà ông cho rằng dấu chân tiếp theo sẽ xuất hiện nếu đây thực sự là một đường dấu chân.

Ảnh: National Geographic

Ông đánh dấu một điểm nhỏ trên mặt đất. Người bạn bắt đầu đào. Đào, rồi tiếp tục đào. Cho đến khi tiếng cuốc chạm vào đá vang lên. Dấu chân thứ ba. Sau đó là dấu thứ tư. Và cuối cùng là dấu thứ năm, kéo dài thành một đường đi xuyên qua sườn đồi, nối hiện tại với 66 triệu năm trước.

Đó là đường dấu chân đầu tiên của một con T. rex trưởng thành từng được phát hiện.

Mùa hè vừa qua, nhiếp ảnh gia Alex Wenchel và tác giả đã tham gia cùng Hups, Lyson và nhóm khoa học để ghi lại địa điểm đặc biệt này. Chuyến đi đến khu vực phát hiện đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chiếc mũ là thứ duy nhất tạo ra bóng râm trên con đường chỉ rộng khoảng 30 cm, len qua một vùng đất với những quả đồi gần như giống hệt nhau và hàng loạt lối cụt.

Phần lớn thời gian trong mùa hè, thời tiết nơi đây khô ráo.

“Mặt trời như thiêu đốt bạn”, Hups cảnh báo.

Bề mặt màu xám, gồ ghề như bỏng ngô dưới chân liên tục phát ra tiếng lạo xạo rồi vụn ra. Nhưng nếu trời mưa, điều kiện lại hoàn toàn khác.

“Bạn đi được 1,5 m thì cao thêm 12,7 cm và nặng thêm khoảng 23 kg”, Hups nói, mô tả lượng bùn bám vào giày.

Nhóm nghiên cứu vốn đã phải mang thêm khoảng 23 kg thiết bị máy ảnh. Họ lần lượt di chuyển dưới bầu trời xanh không một gợn mây, men theo một lòng suối khô. Cuối cùng, cả nhóm băng qua một vùng đất bằng phẳng và tiến vào một khoảng cụt tự nhiên, nơi lưu giữ chuỗi hóa thạch đặc biệt.

Lyson đặt túi xuống rồi quan sát khu vực.

“Đây thực sự là một thứ rất khó khai quật vì chúng ta đang đào đá trên đá, chứ không phải đá trên xương”, ông nói.

Và đường dấu chân này còn có một điểm kỳ lạ.

“Nó khác thường, đúng không? Đường dấu chân này khác thường vì nó có dạng 3D. Nó không phải là một dấu lõm như những dấu chân chúng ta vừa tạo ra khi đi đến đây.”

Hàng chục triệu năm trước, một con T. rex trưởng thành từng bước qua chính khu vực này. Với trọng lượng lên tới nhiều tấn, con vật có thể đã lún xuống lớp bùn ven nước khi di chuyển, có thể trong lúc săn một con mồi thích hợp. Khu vực này từng rất dồi dào con mồi, điều được thể hiện qua hồ sơ hóa thạch. Xương Triceratops được tìm thấy khá phổ biến tại đây.

Trong mùa khai quật năm 2025, nhóm của Lyson thậm chí đã khai quật một phần đầu, cổ và ngực Triceratops gần như nguyên vẹn, được đặt biệt danh là “Triceratops Dreams”. Thế nhưng, các nhà khoa học mới chỉ tìm thấy một đường dấu chân khác trong hệ tầng Hell Creek và nó không thuộc về một trong hai loài nổi tiếng này.

“Vậy tại sao chúng ta không có dấu chân Triceratops?”, Lyson hỏi, kèm một nụ cười.

Dấu chân được tìm thấy vào năm 2025 (Ảnh: National Geographic)

(Ảnh: National Geographic)

Theo Lyson, câu trả lời nằm ở vị trí địa chất.

Môi trường ven sông luôn biến động, từng tạo nên hệ tầng Hell Creek, thường xuyên cuốn trôi những dấu chân được để lại trên bề mặt. Phần lớn dấu vết vì thế biến mất trước khi có cơ hội được bảo tồn.

Nhưng trong một khoảnh khắc đặc biệt, dấu chân của con T. rex đã được giữ lại. Các nhà khoa học xác định đường dấu chân này thuộc về T. rex dựa một phần vào khoảng cách giữa các dấu chân.

Chiều dài bước chân cho phép họ suy đoán về cách con vật di chuyển, một dạng thông tin mà một dấu chân riêng lẻ không thể cung cấp.

Nhóm của Lyson đưa ra giả thuyết rằng sau khi con T. rex bước đi, những hõm hình ba ngón chân của dấu chân nhanh chóng được lấp đầy bởi nước ấm pha cát, trong đó có thể chứa vi khuẩn.

Nguồn nước giàu vật chất hữu cơ này tạo điều kiện để trầm tích và khoáng chất kết tinh thành từng lớp. Qua thời gian, hỗn hợp canxi carbonat và sa thạch dần đông cứng, tạo thành một khối đặc chắc trong lớp bùn xung quanh. Quá trình đó đã biến dấu chân thành một dạng hóa thạch đặc biệt. Lyson chỉ vào khối đá mà Hups nhìn thấy đầu tiên.

“Cái này tình cờ bị xói mòn nhiều nhất”, ông nói.

Khối đá có hình dạng giống một bàn chân T. rex đặc, với một số phần vuông vức đã bị mất đi do quá trình xói mòn. Các nhà khoa học từng gọi kiểu bảo tồn này là “4D”, nhằm ghi nhận thêm chiều thời gian của chuyển động bên cạnh ba chiều dài, rộng và cao. Nhóm nghiên cứu tiếp tục di chuyển dọc theo đường dấu chân, mỗi bước lùi lại tương ứng với một thời điểm xa hơn trong quá khứ.

Dấu thứ hai bị che khuất bởi loại đá tương tự. Lyson mô tả đường viền hình giọt nước của nó như một khối kết tụ tỏa ra ba hướng. Đến dấu chân thứ ba, hình dạng ở các cạnh đã rõ ràng hơn.

Ảnh: National Geographic

“Dấu này có thể nhìn thấy rất rõ. Thậm chí trông như nó có một móng vuốt”, Lyson nói.

Ánh nắng giữa buổi sáng chiếu xiên qua khuôn dấu chân, làm nổi bật phần lõm của một ngón chân và một gờ nhô lên theo chiều dọc, gợi lại hình dạng móng chân của con vật đã tồn tại từ hàng triệu năm trước.

Trong ngành cổ sinh vật học có một quan điểm thường được nhắc đến: “Dấu chân không phải là bàn chân”.

Điều này phản ánh thực tế rằng rất khó xác định chắc chắn loài nào đã để lại một dấu vết cụ thể chỉ dựa vào hình dạng dấu chân. Tuy nhiên, các bằng chứng đối với đường dấu chân này đủ mạnh để Lyson và Hups công bố một nghiên cứu khoa học mới trên Journal of Vertebrate Paleontology, chính thức xác lập phát hiện.

Một trong những bằng chứng đáng chú ý nhất là kích thước. Mỗi dấu chân dài khoảng 0,9 m. Và nếu kích thước của những dấu chân dài gần 3 feet vẫn chưa đủ để xua tan nghi ngờ, thì vị trí phát hiện lại cung cấp thêm một manh mối quan trọng.

Xương T. rex từng được tìm thấy ở khu vực lân cận.

Sự kết hợp giữa hình dạng dấu chân, chiều dài bước, đường đi liên tiếp của năm dấu chân và sự hiện diện của hóa thạch T. rex trong cùng khu vực giúp củng cố nhận định rằng sinh vật khổng lồ từng bước qua nơi này 66 triệu năm trước thực sự là một T. rex trưởng thành.

Phát hiện này không chỉ bổ sung thêm một dấu vết hiếm hoi về loài khủng long nổi tiếng nhất thế giới, mà còn cho phép các nhà khoa học nhìn thấy một khoảnh khắc trong đời sống của T. rex theo cách mà bộ xương hóa thạch đơn thuần không thể tái hiện.

Một bộ xương cho biết con vật có hình dạng ra sao. Nhưng đường dấu chân cho thấy nó từng di chuyển như thế nào.

Và lần này, năm dấu chân nối tiếp nhau đã lưu giữ dấu vết của một con T. rex trưởng thành trên hành trình qua vùng đất từng tồn tại ở North Dakota cách đây khoảng 66 triệu năm.

Nguồn: National Geographic