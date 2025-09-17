Khám phá đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay không giới hạn với thẻ VIB

Tại sao phòng chờ sân bay là đặc quyền của giới dịch chuyển?

Với những người thường xuyên di chuyển, phòng chờ sân bay (lounge) không chỉ đơn thuần là nơi ngồi chờ đến giờ lên máy bay. Đó là một không gian được thiết kế để tối ưu hóa sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách. Thoát khỏi sự ồn ào của nhà ga, bạn có thể thư giãn trên những chiếc ghế sofa êm ái, đọc sách, hoặc đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng.

Thay vì phải trả chi phí đắt đỏ cho đồ ăn, thức uống tại sân bay, hành khách sẽ được thưởng thức buffet Á-Âu đa dạng, các món ăn nhẹ, trái cây tươi và không giới hạn các loại đồ uống. Bạn cũng có thể dễ dàng giải quyết công việc hoặc giải trí trong lúc chờ đợi với wifi tốc độ cao và ổ cắm điện ở khắp nơi.

Nhiều phòng chờ còn có phòng tắm riêng với đầy đủ khăn và vật dụng cá nhân, ghế massage, phòng hút thuốc riêng biệt, giúp hành khách sạc lại năng lượng trước chuyến bay dài.

Có thể nói, sử dụng phòng chờ không chỉ giúp hành khách tiết kiệm chi phí mà còn biến thời gian chờ đợi mệt mỏi thành một phần hưởng thụ đáng giá trong chuyến đi của mình. Vậy làm thế nào để bước vào không gian đẳng cấp này mà không tốn thêm chi phí?

Chi tiêu từ 5 triệu đồng/ tháng với thẻ tín dụng VIB để trải nghiệm phòng chờ sân bay không giới hạn

Trong cuộc đua nâng tầm trải nghiệm khách hàng, rất nhiều ngân hàng đã liên kết hoặc mở các lounge riêng ở sân bay để phục vụ khách hàng của mình. Tuy nhiên, để được hưởng quyền lợi này, mỗi ngân hàng sẽ áp dụng các chính sách khác nhau, chủ yếu dành cho phân khúc khách hàng cao cấp như yêu cầu duy trì số dư trong tài khoản thanh toán ở một mức nhất định, quy định về tổng tài sản hay tổng chi tiêu thẻ tín dụng ở mức cao.

Với mục tiêu dẫn đầu lợi ích cho khách hàng, VIB đã mang đến một giải pháp vô cùng hấp dẫn và linh hoạt, mở ra đặc quyền trải nghiệm phòng chờ sân bay không giới hạn dành cho chủ thẻ chỉ với điều kiện chi tiêu bình quân 5 triệu đồng/tháng.

Theo đó, đặc quyền phòng chờ sân bay được tích hợp vào quyền lợi của hai dòng thẻ tín dụng là VIB Premier Boundless và VIB Travel Élite. Chủ thẻ sẽ được tham gia chương trình Mastercard Travel Pass với đặc quyền sử dụng hơn 1.300 phòng chờ thuộc hệ thống LoungeKey tại các sân bay trên toàn thế giới; Miễn phí không giới hạn lượt sử dụng đối với chủ thẻ chính hoặc chủ thẻ phụ khi đạt điều kiện tổng giá trị giao dịch chi tiêu tối thiểu từ 60 triệu đồng/thẻ/năm (bình quân 5 triệu đồng/tháng); Hoặc miễn phí tối đa 4 lượt/năm đối với chủ thẻ chính hoặc chủ thẻ phụ nếu không đạt điều kiện nêu trên.

Với các dòng thẻ tín dụng khác, chủ thẻ có thể đổi điểm thưởng tích lũy lấy lượt sử dụng lounge trên ứng dụng MyVIB hoặc liên hệ tổng đài 19002200 để đặt mua dịch vụ.

Nhận thêm lượt phòng chờ không giới hạn với mỗi 30 triệu chi tiêu nước ngoài từ thẻ thanh toán VIB

VIB vừa ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế với 3 dòng thẻ có ưu đãi phòng chờ không giới hạn. Dòng thẻ thanh toán Platinum tặng kèm 2 lượt sử dụng phòng chờ miễn phí mỗi năm. Dòng thẻ thanh toán Premier Signature và Priority Signature với 4 lượt sử dụng phòng chờ miễn phí mỗi năm. Với ba dòng thẻ này, chủ thẻ đều được tặng thêm một lượt sử dụng cho mỗi 30 triệu đồng chi tiêu nước ngoài.

VIB cũng triển khai đặc quyền Fast Track giúp khách hàng vận chuyển hành lý, làm thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh... tại sân bay một cách nhanh chóng. Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi sử dụng phòng chờ và dịch vụ Fast Track thông qua tin nhắn hoặc email chứa mã đặt chỗ. Sau đó, sử dụng mã này để liên hệ tổng đài đối tác của VIB theo hướng dẫn để đặt dịch vụ.

Điểm làm nên sự khác biệt và vượt trội trong chính sách của VIB là tính linh hoạt và cơ hội tiếp cận đặc quyền cao cấp một cách dễ dàng. Với những người hay dịch chuyển, việc duy trì một mức chi tiêu qua thẻ VIB hàng tháng chỉ từ 5 triệu đồng – 30 triệu đồng sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí với đặc quyền sử dụng phòng chờ không giới hạn, đem đến trải nghiệm thoải mái, tiện nghi nhất cho mỗi chuyến đi.

Biến thời gian chờ đợi thành trải nghiệm đáng giá

Anh Minh làm việc cho một công ty kiểm toán và phải bay giữa Hà Nội – TP.HCM gần như mỗi tuần. Thỉnh thoảng chuyến bay bị trễ giờ khiến anh mệt mỏi và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Anh Minh chia sẻ: "Từ ngày dùng thẻ VIB Premier Boundless, tôi không còn ngại việc ra sân bay sớm hay gặp chuyến bay delay nữa. Với mức chi tiêu hàng tháng, tôi dễ dàng đạt điều kiện hưởng phòng chờ không giới hạn. Phòng chờ LoungeKey trở thành văn phòng di động của tôi. Tôi có thể gửi email, sạc đầy pin laptop và điện thoại, ăn một bữa nhẹ trước khi lên máy bay. Đối với tôi, đây không chỉ là tiện ích cộng thêm, nó là một công cụ giúp tôi duy trì năng suất và sức khỏe."

Trong thế giới dịch chuyển không ngừng, việc sở hữu chiếc thẻ VIB không chỉ đơn thuần là có thêm một công cụ thanh toán tiện lợi, mà còn là tấm vé thông hành đến với những trải nghiệm đẳng cấp. Từ doanh nhân bận rộn đến các gia đình nhỏ, ai cũng có thể tìm thấy giá trị và sự thoải mái từ đặc quyền phòng chờ mà VIB mang lại.

Đừng để những giờ chờ đợi tại sân bay là sự mệt mỏi. Hãy biến nó thành khoảng thời gian thư giãn và tận hưởng.