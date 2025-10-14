Khám phá “khu vườn trên mây” view biển độc nhất tại căn hộ mẫu Atlantic - The Maris Vũng Tàu

Đâu là giá trị khác biệt đang được săn đón?

Trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm những giá trị mới, căn hộ biển Atlantic tạo ra sự khác biệt bằng triết lý thiết kế tinh tế, kiến tạo những không gian tĩnh tại quý giá cho chủ nhân. Ban công không còn là một góc nhỏ đơn thuần mà trở thành nơi khai mở một cuộc sống trọn vẹn, nơi gia chủ tự tay vun trồng mảng xanh, tìm thấy sự an nhiên và hòa mình vào nhịp thở của đại dương.

Sáng ngày 11/10/2025, Căn hộ mẫu Atlantic chính thức được "trình làng", đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án The Maris Vũng Tàu của chủ đầu tư TDG Group

Được định vị là siêu phẩm "flagship" phiên bản giới hạn tại The Maris Vũng Tàu, căn hộ biển Atlantic được kiến tạo bởi ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, kết hợp khéo léo với các vật liệu gần gũi thiên nhiên như gỗ tự nhiên, vải canvas trên nền chủ đạo là gam màu xanh pastel của biển cả mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối cho những chủ nhân xứng tầm. Căn hộ biển Atlantic sở hữu diện tích rộng thoáng ấn tượng 49.48m² (căn Studio) và 101.48m² (căn 2 phòng ngủ), cùng các chi tiết được chăm chút để nâng tầm trải nghiệm, điển hình như quầy bar hiện đại được bố trí tinh tế nơi góc phòng, trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho những khoảnh khắc thư giãn tại gia. Cùng với đó, giải pháp Smart-Living với sofa-bed đa năng không chỉ tối ưu hóa công năng mà còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng linh hoạt của các gia đình đa thế hệ.

Khu vực quầy bar hiện đại kết hợp gương, tạo nên một điểm nhấn đầy tinh tế và nới rộng không gian một cách khéo léo

Hoàn thiện cho trải nghiệm sống độc bản này là tầm nhìn đắt giá tại mỗi căn hộ. Từ cùng một vị trí nơi ban công sân vườn, chủ nhân vừa có thể bao quát nhịp sống tiện nghi năng động của nội khu, vừa thu trọn đại dương khoáng đạt vào tầm mắt. Sự kết hợp tinh tế giữa "khu vườn riêng tư - nội thất cảm hứng - tầm nhìn độc bản" đã kiến tạo nên một không gian sống thực thụ, đáp ứng trọn vẹn khao khát về một chốn nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bảo chứng từ cam kết kiến tạo giá trị thật và tiến độ vượt trội

Cam kết về một trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo được chủ đầu tư TDG Group thể hiện rõ nét qua chính sách bàn giao đồng bộ. Mỗi căn hộ biển Atlantic được trao đến chủ nhân là một sản phẩm hoàn thiện, nơi không gian thực tế tái hiện chính xác những gì khách hàng đã trải nghiệm tại căn hộ mẫu – từ tầm nhìn đại dương khoáng đạt đến từng chi tiết nội thất cao cấp.

Chính sự minh bạch và cam kết mạnh mẽ này đã chinh phục hoàn toàn những khách hàng đến tham quan. Chia sẻ ngay tại sự kiện, chị Phạm Thúy Hằng (nhà đầu tư từ TP.HCM) cho biết: "Khi vừa bước vào căn hộ mẫu Atlantic, tôi có thể cảm nhận rõ rệt không gian và ngắm nhìn biển xanh ngay trước mắt. Trải nghiệm thực tế này giúp tôi hình dung rõ ràng về ngôi nhà thứ hai của mình trong tương lai và hoàn toàn yên tâm về quyết định đầu tư."

Niềm tin của khách hàng càng được củng cố khi The Maris Vũng Tàu là một trong những dự án lớn có tiến độ xây dựng vượt trội trên thị trường. Tính đến tháng 10/2025, hơn 80% không gian và hệ tiện ích toàn khu đã dần đi vào hoạt động. Tháp Alaric đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để bàn giao vào đầu năm 2026, trong khi tháp Polaris và Atlantic cũng liên tục ghi nhận tiến độ vượt kế hoạch.

Cơ hội sở hữu trong tầm tay với giải pháp tài chính toàn diện

Trong tháng 10 này, chủ đầu tư TDG Group đã công bố một giải pháp tài chính toàn diện, được xem là hấp dẫn bậc nhất thị trường. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là tổng vốn tự có ban đầu chỉ cần 22% cho đến khi nhận nhà, cùng mức chiết khấu lên đến 18%. Đặc biệt, lịch thanh toán "dễ thở" chỉ từ 10 triệu đồng/tháng trong vòng 22 tháng, kết hợp chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm và ân hạn nợ gốc lên đến 3 năm, giúp giảm thiểu tối đa áp lực dòng tiền. Hơn nữa, chủ đầu tư TDG Group còn cung cấp phương án khai thác thương mại, mang lại dòng tiền ổn định từ lợi nhuận cho thuê trung bình 17 triệu/tháng.

Với lộ trình tài chính thiết thực này, cơ hội sở hữu và đầu tư những siêu phẩm cuối cùng tại Atlantic - The Maris Vũng Tàu, trở nên hấp dẫn và trong tầm tay hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho những ai tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm sống đẳng cấp và khả năng sinh lời bền vững.