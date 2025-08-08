Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng

08-08-2025

Từ năm 2020, nhóm cho vay lãi nặng ở Lâm Đồng đã cho vay hơn 130 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị can gồm: Đoàn Bảy (1962), Lâm Thị Phước (1964), Nguyễn Thành Pháp (1994), Lâm Hán Tiến (1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (1994, cùng ngụ Lâm Đồng). Trong đó, Đoàn Bảy được xác định là cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng ông Đoàn Bảy cùng Nguyễn Thành Pháp cho nhiều người vay tiền với lãi suất 10-20%/tháng (tương đương 120-240%/năm), thu lãi hằng ngày.

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an Lâm Đồng bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Cả ba trực tiếp đi thu nợ, trong đó Pháp vừa cho vay vừa thu tiền cho vợ chồng Bảy. Lâm Hán Tiến và Nguyễn Thị Bích Trâm cũng cho vay với tính chất côn đồ; nhóm này có quan hệ gia đình, thường giới thiệu người vay qua lại để cùng hưởng lợi.

Người vay phải viết giấy mượn nợ và giao giấy tờ nhà, đất hoặc tài sản để nhóm này giữ.

Khi con nợ chậm trả hoặc không trả được, các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc tìm đến nhà, nơi làm việc để gây áp lực buộc trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản trừ nợ.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm khoảng 84 tỉ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 3 hợp đồng chuyển nhượng đất; 2 giấy thế chấp nhà, nhiều trang sức và tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định nhóm này đã cho vay hơn 130 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

