Khẩn trương báo cáo, bồi thường bảo hiểm thiệt hại bão số 10

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm vừa có công văn đề nghị Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại, và bồi thường bảo hiểm do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ .

"Trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định (thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm); thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật", Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải khẩn trương bồi thường, báo cáo tình hình thiệt hại sau bão số 10.

Cùng với đó, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại , giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ nhân đạo... trong ngày hôm nay (1/10).

Báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích. Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.

Trước đó, Thủ tướng đã có công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định; hoàn thành công tác chi hỗ trợ nhân dân trước ngày 5/10.