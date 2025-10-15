Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, lan tỏa giá trị Việt

Danh hiệu "Doanh nghiệp được yêu thích" là kết quả của quá trình bình chọn rộng rãi, phản ánh niềm tin, sự gắn bó và hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ và giá trị văn hóa mà SCC mang lại. Bà Trần Ngô Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc SCC, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào và xúc động khi được vinh danh ở hạng mục này. Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ SCC trong hành trình lấy khách hàng làm trung tâm, kiến tạo một môi trường kinh doanh nhân văn, sáng tạo và giàu cảm hứng."

Theo bà Hà, năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều thách thức, nhưng chính những khó khăn ấy đã trở thành động lực để SCC đẩy mạnh đổi mới, thích ứng linh hoạt hơn trong mọi hoạt động. "Để giữ được niềm tin của khách hàng trong thời kỳ nhiều biến động, SCC phải liên tục cải tiến và tạo ra giá trị mới," bà nhấn mạnh.

Trong năm qua, SCC đã triển khai hàng loạt sáng kiến trọng điểm như chuyển đổi số toàn diện, phát triển mạnh kênh thương mại điện tử, đồng thời thực hiện nhiều chương trình kết nối cộng đồng gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tương tác, chăm sóc khách hàng mà còn khiến thương hiệu SCC trở nên gần gũi hơn, mang lại trải nghiệm tích cực và hiện đại cho người tiêu dùng.

SCC đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, coi con người là trung tâm trong mọi chiến lược. Từ việc đầu tư đào tạo, tạo môi trường làm việc linh hoạt đến khuyến khích sáng tạo, doanh nghiệp luôn nỗ lực để mỗi nhân viên cảm nhận được giá trị và ý nghĩa công việc của mình. Triết lý "lấy con người làm gốc" đã giúp SCC xây dựng một đội ngũ đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi – nền tảng giúp doanh nghiệp giữ vững Top 10 trong Top 100 Doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025.

Trước khi được vinh danh "Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025", SCC đã nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam" – minh chứng cho uy tín và chất lượng vượt trội trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và nước hoa. Việc được lựa chọn vào chương trình Thương hiệu Quốc gia không chỉ là sự ghi nhận từ cơ quan quản lý, mà còn là biểu tượng cho năng lực đổi mới sáng tạo và cam kết vì cộng đồng của doanh nghiệp Việt.

Không chỉ khẳng định vị thế tại thị trường nội địa, SCC còn tiên phong đưa thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam vươn ra thế giới. Với gần nửa thế kỷ phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng danh mục sản phẩm phong phú, từ nước hoa, chăm sóc da, chăm sóc tóc đến các dòng mỹ phẩm thiên nhiên mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Mỗi sản phẩm của SCC là một "câu chuyện hương sắc" mang bản sắc Việt được thể hiện qua thiết kế tinh tế và triết lý sáng tạo nhân văn. Hiện nay, nhiều sản phẩm của công ty đã có mặt tại Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia và một số quốc gia châu Âu, nơi người tiêu dùng đánh giá cao sự tinh tế, chất lượng và nét khác biệt của thương hiệu Việt.

Để chinh phục thị trường quốc tế, SCC tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), hợp tác cùng các chuyên gia hương liệu hàng đầu thế giới, nâng cấp dây chuyền sản xuất đạt chuẩn ISO 9001 và GMP ASEAN, đồng thời chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu và bao bì thân thiện môi trường.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến giai đoạn 2025–2030, xuất khẩu chiếm 20–25% doanh thu, mở rộng mạng lưới phân phối tại Đông Nam Á và thâm nhập thị trường châu Âu, khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia của Việt Nam trong ngành mỹ phẩm.

Không chỉ được người tiêu dùng yêu mến, SCC còn được đánh giá cao là môi trường làm việc lý tưởng, nơi nhân viên cảm thấy gắn bó và tự hào. Trong thời gian tới, SCC sẽ tiếp tục đầu tư cho phát triển năng lực cá nhân, thiết lập lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cùng chính sách phúc lợi linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống của người lao động.

Bà Trần Ngô Ngọc Hà cho biết: "Đối với SCC, người lao động không chỉ là nguồn lực mà còn là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi đang hướng đến mô hình ‘Doanh nghiệp hạnh phúc’ – nơi mọi giá trị con người được tôn trọng, và mọi quyết định chiến lược đều gắn liền với sự phát triển bền vững của đội ngũ."

Bên cạnh đó, SCC định hình văn hóa doanh nghiệp với tinh thần "Break the limit" – Vượt qua giới hạn để sáng tạo và không ngừng phát triển. Theo bà Hà, khẩu hiệu này không chỉ là thông điệp mà là cam kết hành động của toàn bộ hệ thống. "Mọi giới hạn đều có thể bị chinh phục nếu chúng ta đủ kiên trì, sáng tạo và khác biệt," bà chia sẻ.

Tinh thần ấy được SCC lan tỏa trong từng quy trình đào tạo, phát triển công nghệ, đến cách doanh nghiệp lắng nghe và phục vụ khách hàng. Mỗi thành viên SCC được khuyến khích dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi để cùng nhau kiến tạo giá trị mới.

Giải thưởng "Doanh nghiệp được yêu thích năm 2025" không chỉ là vinh danh cho thành tích, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình kiên định, đổi mới và nhân văn của SCC – hành trình lan tỏa tinh thần doanh nghiệp Việt tự tin, sáng tạo và trách nhiệm trong thời kỳ hội nhập.