Khánh Thi đi chữa bệnh

Mới đây, nữ hoàng dancesport Khánh Thi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về việc đi chữa bệnh khiến netizen chú ý. Trên trang cá nhân, Khánh Thi tâm sự nỗi lòng: "Hạnh phúc nhất là sau khi đi chữa bệnh xong được về nhà. Dù ngủ muộn vẫn thích vì được ôm mấy em bé của ba mẹ. Đã gì đâu. Hai vợ chồng chuyến này hơi vất vả nhưng mà vẫn vui. Cũng may ông xã đi cùng ủng hộ tinh thần".

Dòng chia sẻ ngắn gọn đã tiết lộ chuyện Khánh Thi gần đây đã sang Singapore chữa bệnh. Đồng hành cùng cô nàng có ông xã - kiện tướng Phan Hiển - luôn bên cạnh chăm sóc và động viên vợ vượt qua khó khăn. Qua các bài đăng của Khánh Thi, có thể thấy dù đi nước ngoài chữa bệnh, Khánh Thi vẫn gọi điện về để quán xuyến công việc trong nước, trao đổi với các nhân viên.

Khánh Thi chia sẻ chuyện đi chữa bệnh, được Phan Hiển ủng hộ tinh thần, bên cạnh chăm sóc

Dù Khánh Thi không chia sẻ cụ thể về tình hình sức khoẻ của mình nhưng netizen vẫn có thể phần nào yên tâm vì cách cô nàng tích cực điều trị với sự động viên của Phan Hiển. Trước đó, vào năm 2024, Khánh Thi cũng từng đăng ảnh về hành trình sang Singapore chữa bệnh. Nữ hoàng dancesport không tiết lộ chi tiết tình trạng bệnh của mình, nhưng qua những tương tác và bình luận với bạn bè, người thân, có thể thấy đây là căn bệnh mà Khánh Thi đã mang theo từ lâu. Và cô quyết định điều trị dứt điểm để chấm dứt những cơn đau hành hạ. Hình ảnh Khánh Thi trong bệnh viện, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa và lo lắng.

Khánh Thi từng sang Singapore chữa bệnh hồi 2024 và năm nay cô vẫn tiếp tục hành trình điều trị bệnh của mình



