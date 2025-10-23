Khát vọng của Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Hành trình 35 năm – Từ nền tảng hội nhập đến khát vọng bứt phá

Những năm 1990, khi ngành nhựa Việt Nam còn sơ khai với dây chuyền thủ công và sản lượng vài trăm nghìn tấn mỗi năm, VPA đã đóng vai trò tiên phong trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Sau hơn ba thập kỷ, ngành đã đạt quy mô khoảng 32 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng gần 24% so với năm 2023, đóng góp 6–7% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động và xuất khẩu sang hơn 190 quốc gia.

Sự phát triển của ngành không chỉ thể hiện ở quy mô, mà còn ở tầm nhìn phát triển khi doanh nghiệp Việt đã mạnh dạn đầu tư vào tự động hóa, thiết kế sinh thái, công nghệ tái chế và vật liệu thân thiện môi trường. Với sự đồng hành của VPA, cộng đồng doanh nghiệp đang chuyển dịch từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng, hướng tới giá trị phát triển bền vững dài hạn.

"Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình": Bản lề cho tư duy mới

Là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập, tọa đàm "Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình" quy tụ các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hội viên, cùng trao đổi về ba định hướng trọng tâm: đổi mới sáng tạo – phát triển xanh – kinh tế tuần hoàn.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với nhiều yêu cầu khắt khe về môi trường, tiêu chuẩn xanh và thương mại quốc tế. Đây không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để ngành nhựa Việt Nam tái cấu trúc, đổi mới công nghệ và chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn ESG." Thông điệp ấy thể hiện rõ triết lý lãnh đạo của ông, hướng đến phát triển thực chất, bền vững và gắn kết trách nhiệm xã hội. Theo ông, những quy định như EPR, thiết kế sinh thái hay truy xuất nguồn gốc không phải là gánh nặng mà là động lực thúc đẩy đổi mới, giúp doanh nghiệp Việt chủ động hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam tại toạ đàm "Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình"

Khát vọng của người dẫn dắt – Từ Việt Nam vươn ra thế giới

Trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VII (2023-2028), ông Đinh Đức Thắng không chỉ tiếp nối nền tảng 35 năm của các thế hệ đi trước, mà còn định hình tầm nhìn mới cho toàn ngành. Bên cạnh vai trò tại Hiệp hội, ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian – Tập đoàn công nghiệp – công nghệ, thương mại đa quốc gia quy mô lớn, hoạt động toàn cầu, tập trung tập trung phát triển 5 lĩnh vực cốt lõi: sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, thương mại và đầu tư. Từ kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp, ông mang đến góc nhìn thực tiễn về chuyển đổi xanh, quản trị bền vững và đổi mới sáng tạo, góp phần giúp VPA và cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam định hình rõ hơn hướng đi chiến lược trong kỷ nguyên hội nhập.

Lễ ký kết hợp tác chung tay tái chế & phát triển bền vững cùng EPR quốc gia

Ông xác định 5 trụ cột hành động trong giai đoạn tới: tăng trưởng bền vững theo chiều sâu, đẩy mạnh thiết kế sinh thái, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực chứng nhận & truy xuất nguồn gốc, hợp tác đa bên giữa Nhà nước, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Từ tầm nhìn đó, VPA đang triển khai nhiều chương trình cụ thể như xây dựng khung tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế sinh thái và EPR, phối hợp hoàn thiện chính sách giảm chi phí tuân thủ, thí điểm mô hình tái chế tại địa phương, và tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ – vật liệu xanh. Ông Thắng khẳng định: "Khát vọng vươn tầm không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời cam kết hành động. Ngành nhựa Việt Nam sẽ chủ động nguồn nguyên liệu, giảm dần phụ thuộc nhập khẩu, thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa dầu nội địa, và đồng thời phát triển bền vững – tuần hoàn – nhân văn hơn."

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và tọa đàm chuyên đề là lời khẳng định mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp nhựa Việt Nam: sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập. Với định hướng chiến lược và tầm nhìn của Chủ tịch Đinh Đức Thắng, VPA đang góp phần kiến tạo nền tảng cho một tương lai bền vững hơn – nơi ngành nhựa Việt Nam không chỉ "vươn tầm trong nước", mà còn khẳng định vị thế của quốc gia trên bản đồ công nghiệp xanh toàn cầu.